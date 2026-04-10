Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2026 thu hút đông đảo sinh viên tiếp cận thực tế

SVO - Sáng 10/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam”. Sự kiện trở thành môi trường thực tiễn hấp dẫn đông đảo các bạn sinh viên đến học hỏi, tiếp cận các hoạt động nghề nghiệp.
Với mong muốn thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, Hội chợ VITM 2026 được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, nâng tầm Du lịch Việt Nam”, bám sát xu thế của du lịch thế giới và định hướng chiến lược trong nước. Hội chợ không chỉ nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm, mà còn đề cao yếu tố bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa bản địa. Với quy mô lớn, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế, sự kiện tạo không gian kết nối, hợp tác, mở rộng thị trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trao đổi, đề xuất giải pháp cho phát triển du lịch xanh, thông minh và bền vững.
Bên cạnh các hoạt động trưng bày và xúc tiến du lịch, hội chợ còn trở thành không gian trải nghiệm sôi động, thu hút đông đảo bạn trẻ và sinh viên từ nhiều trường Đại học tham gia. Đông đảo sinh viên các ngành du lịch, văn hoá, lữ hành và cả kinh tế đã có mặt tại hội chợ. Không chỉ tham quan, nhiều bạn chủ động tìm hiểu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm thực tế, góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện.
Sự tham gia đông đảo của sinh viên nhiều ngành học cho thấy sức hút của hội chợ không chỉ ở góc độ trải nghiệm mà còn là cơ hội thực tiễn, góp phần giúp người trẻ chủ động tiếp cận nghề nghiệp và bắt nhịp với xu hướng phát triển của ngành.