Nam sinh châu Phi du học tại Việt Nam: Sốc vì ai cũng ngủ trưa, là fan cứng của streamer Độ Mixi

SVO - Demy Haekins (20 tuổi) đến từ Nigeria, hiện là sinh viên năm hai ngành Quản lý hệ thống thông tin - Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS). Bắt đầu hành trình du học từ một quyết định ngẫu nhiên, Demy đã có những trải nghiệm đáng nhớ về sự khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và sự thay đổi của bản thân trong môi trường học tập mới.

Bất ngờ vì người Việt…ngủ trưa

Quyết định đến Việt Nam ban đầu không nằm trong kế hoạch của Demy sau khi tốt nghiệp trung học. Thông qua sự giới thiệu của những người bạn gia đình từng sống tại Việt Nam, Demy biết đến VNU-IS và lựa chọn ngôi trường này.

Chia sẻ về những ngày đầu tiên đến Việt Nam, Demy cho biết điều khiến bản thân ngạc nhiên nhất không phải là giao thông mà là thói quen sinh hoạt của người dân.

"Mình hạ cánh vào ngày 1/1/2025 trong tình trạng lệch múi giờ và đã ngủ liền 18 tiếng. Khi thức dậy vào lúc 12 giờ trưa, mình bước ra ngoài và thấy phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa. Ban đầu mình tưởng do nghỉ lễ. Nhưng vài ngày sau, mình nhận ra mọi người thực sự đóng cửa để nghỉ trưa. Thật bất ngờ khi thấy nhiều người Việt Nam đi ngủ trưa vào một khung giờ cố định, mọi thứ nề nếp như một luật bất thành văn vậy", Demy kể lại. Giờ thì Demy đã quen với việc ngủ trưa.

Những lần vượt rào ngôn ngữ

Cũng như nhiều du học sinh khác, ngôn ngữ là một thử thách đối với Demy. Tuy nhiên, rào cản này lại mang đến những câu chuyện thú vị.

Dịp Tết vừa qua, một gia đình hàng xóm thường xuyên chào hỏi đã mời Demy đến ăn Tất niên. "Mới sang Việt Nam, mình khá hướng nội nên đã định nhắn tin từ chối lịch sự. Nhưng do lỗi dịch thuật, gia đình họ lại hiểu rằng mình đồng ý và rất muốn tham gia. Cuối cùng, mình đã đến dự. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình ở Việt Nam. Họ đón tiếp mình rất chu đáo và cho mình lần đầu tiên trải nghiệm không khí Tết. Sự nồng hậu đó giúp mình vơi đi cảm giác nhớ nhà", Demy chia sẻ.

Sự thân thiện của người dân Việt Nam giúp Demy vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Một kỷ niệm đáng nhớ khác là lần Demy được những đứa trẻ hàng xóm xúm lại dạy đi xe đạp, bất chấp rào cản ngôn ngữ. "Tụi nhỏ thấy mình loay hoay là chủ động chạy tới giúp, mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Vì chẳng hiểu nhau nói gì, mình chỉ biết chú tâm làm theo từng cử chỉ của các em, để rồi cuối cùng tất cả cùng phá lên cười sảng khoái. Chính sự thân thiện, mộc mạc ấy của người Việt Nam đã tiếp thêm động lực để mình mở lòng và tự tin giao tiếp nhiều hơn", Demy kể.

Tuy nhiên, trải nghiệm của Demy không phải lúc nào cũng vui. Là một du học sinh người da màu, thỉnh thoảng nam sinh vẫn vấp phải những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là những lời trêu chọc.

Demy luôn chọn góc nhìn lạc quan và mong muốn lan tỏa sự chân thành, ấm áp đến cộng đồng xung quanh.

"Sống ở Việt Nam, mình không cảm nhận sự kỳ thị hay phân biệt đối xử. Thỉnh thoảng đi trên đường, mình vẫn bắt gặp vài lời trêu chọc về màu da từ những đứa trẻ. Dù đôi lúc cũng chạnh lòng, nhưng mình hiểu đa phần những lời nói đó chỉ xuất phát từ sự vô tư, thiếu hiểu biết, hoặc do các em đang hùa theo trào lưu đùa cợt trên mạng mà chẳng thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa. Mình biết các em không hề có ác ý, và thực tế thì chuyện này cũng hiếm khi xảy ra."

“Mình là fan của streamer Độ Mixi"

Demy thừa nhận môi trường học tập tại VNU-IS đã giúp bản thân thay đổi đáng kể, từ một chàng trai hướng nội trở nên cởi mở hơn. "Môi trường học tập ở đây đề cao tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình. Bên cạnh đó, các giảng viên luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng mình. Điều này đòi hỏi mình phải chủ động hơn trong giao tiếp, kết nối với mọi người. Mình cảm thấy bản thân tự tin hơn so với lúc còn ở Nigeria".

Nam sinh người Nigeria thường xuyên livestream chia sẻ cuộc sống trên TikTok.

Bên cạnh sự thay đổi về tính cách, một điểm vô cùng thú vị ở Demy là khả năng hòa nhập văn hóa giới trẻ Việt Nam cực kỳ nhạy bén. Chia sẻ với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Demy cho biết mình là một fan "cứng" của cộng đồng MixiGaming và đã theo dõi streamer Độ Mixi từ khi sang Việt Nam. Demy vẫn thường xem các buổi stream của Độ Mixi vào mỗi tối. Ngoài ra, Demy còn học thêm nhiều câu đùa, tiếng lóng trên mạng xã hội Việt Nam.

“Mình thấy giai điệu nà ná na na anh Phùng Thanh Độ rất hay, mình có một video nhảy trên nền nhạc này và viral trên TikTok”, Demy kể.

Dù hòa nhập tốt với cuộc sống tại Hà Nội, Demy vẫn giữ những nét văn hóa riêng. Nam sinh cho biết chính sự thân thiện của con người Việt Nam đã giúp cậu luôn nhớ về quê hương, nơi người dân cũng hoà đồng, vui vẻ như vậy. Hiện tại, Demy vẫn sử dụng chiếc lược chải tóc đặc trưng mang từ quê nhà và thích những món ăn đậm vị. Trong một lần đi chơi, Demy đã thấy rất vui khi tìm mua được lon nước soda lúa mạch (Barley soda) quen thuộc tại một nhà hàng châu Phi ở Hà Nội.

Demy vẫn giữ nhiều thói quen sinh hoạt từ quê nhà.

Dù mới là sinh viên năm thứ hai, Demy đã có những dự định riêng để khám phá thêm về Việt Nam. Sắp tới, nam sinh dự định thực hiện một chuỗi video "School Tour" – đi vòng quanh các trường đại học tại Việt Nam để trải nghiệm căn tin, khuôn viên và cuộc sống sinh viên.

Theo Demy, việc đến Việt Nam du học đã giúp bản thân mở rộng thế giới quan, nhận ra thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với quê hương mình và tạo động lực để cậu tiếp tục khám phá thêm nhiều nền văn hóa mới trong tương lai.

Ảnh: Lê Vượng - Nguyễn Sơn