Một nửa số nữ sinh tuổi teen ở Nhật Bản sử dụng AI để tìm lời khuyên

Linh Vân

SVO - Một cuộc khảo sát gần đây của Chính phủ cho thấy, hơn một nửa số nữ sinh tuổi teen ở Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative artificial intelligence - AI) để xin lời khuyên về những lo lắng cá nhân, làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của công nghệ này trong giới trẻ nữ.

Theo cuộc khảo sát về người dùng AI do nhóm người tiêu dùng thuộc Văn phòng Nội các thực hiện, 52,4% nữ sinh tuổi teen cho biết, họ tham khảo ý kiến ​​của AI về những lo lắng của mình, đánh dấu tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi và giới tính.

Hơn 30% phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi sử dụng AI cho mục đích tương tự, trong khi tỷ lệ nam giới làm như vậy chỉ dưới 30% trong tất cả các nhóm tuổi. Những người ở độ tuổi 30 là những người sử dụng nhiều nhất trong số nam giới, với 29,1%.

Khi được yêu cầu chọn nhiều câu trả lời về mục đích sử dụng AI trong cuộc sống hằng ngày, 76,4% số người được hỏi cho biết, đó là tìm kiếm thông tin và nghiên cứu, tiếp theo là viết và chỉnh sửa văn bản, với 33,9% và tham vấn về những lo lắng, với 23,3%.

Trong khi tìm kiếm thông tin là mục đích hàng đầu ở tất cả các nhóm tuổi, thì tham vấn về những lo lắng đứng thứ hai trong số các nữ sinh tuổi teen và thứ ba trong số phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi.

Khảo sát cũng cho thấy, 38,6% số người được hỏi cho biết, họ rất tin tưởng hoặc phần nào tin tưởng vào lời khuyên của AI về các mối quan hệ cá nhân và tương tác xã hội. Xu hướng này đáng chú ý ở những người dùng trẻ tuổi thuộc cả hai giới, với con số lên tới 63,1% trong số các nữ sinh tuổi teen.

Khi được hỏi về tác động của việc sử dụng AI tạo sinh, với nhiều câu trả lời được cho phép, nhiều người được hỏi cho biết AI giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin và giúp tiết kiệm thời gian. Khoảng 10% số người được hỏi cho biết, nó giúp giảm cảm giác cô đơn.

Hầu hết người được hỏi cho biết, họ không thấy tác động tiêu cực nào khi sử dụng AI, trong khi một số người cho biết, họ phụ thuộc rất nhiều vào AI và do đó dành ít thời gian hơn để tự suy nghĩ.

The Mainichi
