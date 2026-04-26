AI đang xâm lấn lực lượng lao động sáng tạo và ngôn ngữ

Đó là một âm thanh quen thuộc: Giọng nói nhanh, hơi kim loại ở cuối một đoạn quảng cáo mua sắm trên truyền hình, đọc vanh vách các điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Đối với nhiều diễn viên lồng tiếng, âm thanh đó giờ đây đồng nghĩa với việc mất đi kế sinh nhai và là lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Thay vì thuê một người chuyên nghiệp, các công ty giờ đây chọn một giọng nói kỹ thuật số và chỉ cần bắt đầu gõ.

Choi Jae Ho, người đứng đầu Hiệp hội Diễn viên Lồng tiếng Hàn Quốc chia sẻ: “Đó từng là công việc của chúng tôi. Bây giờ họ vào một hệ thống, tải xuống một giọng nói họ thích và gõ kịch bản. Công việc người lồng tiếng đơn giản là đã biến mất”.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành người đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất đối với các chuyên gia sáng tạo và ngôn ngữ của Hàn Quốc, từ diễn viên lồng tiếng và họa sĩ truyện tranh mạng đến phiên dịch viên. Nó đang ảnh hưởng sâu sắc đến thu nhập của một số người, âm thầm xóa bỏ các công việc cấp thấp và buộc các công đoàn và hiệp hội phải tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp về cách bảo vệ việc làm của họ, ngay cả khi nhiều chuyên gia cho rằng nó cũng giúp công việc của họ được thực hiện nhanh và tốt hơn.

Ít nhóm chuyên nghiệp nào cảm nhận được cú sốc mạnh mẽ như các diễn viên lồng tiếng. Choi cho biết thu nhập trung bình của nhiều thành viên đã giảm một nửa trong một hoặc hai năm qua khi giọng nói do AI tạo ra len lỏi vào hầu hết mọi ngóc ngách của thị trường từng trả lương cho họ.

Mầm mống đã được gieo trồng từ một thập kỷ trước, khi các công ty nội dung toàn cầu như Netflix bắt đầu đổ tiền vào lồng tiếng Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, nó trông giống như một sự bùng nổ. Chỉ sau đó, ông và các diễn viên khác mới nhận ra AI sẽ thay đổi ngành nghề này sâu sắc như thế nào. Các hợp đồng mà họ đã ký có điều khoản cho phép các công ty xử lý, tái sử dụng và điều chỉnh lại giọng nói đã ghi âm cho các “công nghệ mới” trong tương lai, rất lâu trước khi sức mạnh thực sự của các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn được hình dung ra.

Trong những năm tiếp theo, một số công ty công nghệ trong nước cũng bắt đầu ghi âm hàng loạt diễn viên lồng tiếng để đào tạo các mô hình giọng nói tổng hợp tiếng Hàn. Ông Choi cho biết, các diễn viên lồng tiếng được trả một khoản tiền lớn, thường kèm theo các điều khoản cho phép các công ty sử dụng độc quyền, không giới hạn giọng nói đã được mô phỏng của họ.

Hậu quả hiện nay có thể nghe thấy ở hầu hết mọi nơi. Các video quan hệ công chúng của doanh nghiệp, các đoạn phim quảng bá của chính phủ và nhiều quảng cáo trực tuyến sử dụng lời dẫn chuyện bằng AI.

Tình thế khó xử của các họa sĩ webtoon

Nếu các diễn viên lồng tiếng đang "chiến đấu với AI trong tai" của họ, thì các nhà sáng tạo webtoon đang "chiến đấu với AI trong các tệp và nguồn cấp dữ liệu" của họ.

Mongletoon, một webtoon (truyện tranh mạng) tự truyện gây chú ý do Jeon Woo Won, cháu trai của cố Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo Hwan sáng tác bằng AI gần đây đã thu hút sự chú ý và tranh luận rộng rãi về những gì được coi là sáng tạo “thực sự”. Đối với các chuyên gia, hiện tượng này nắm bắt cả lời hứa và mối đe dọa của các công cụ mới hiện cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra thứ gì đó trông giống như một webtoon mà không cần nhiều năm thực hành vẽ hoặc một nhóm sản xuất hỗ trợ họ.

Theo Kwon Hyuk Joo, người đứng đầu Hiệp hội Họa sĩ truyện tranh Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã cảm nhận được sự thay đổi: “Thay đổi đáng chú ý nhất là nhu cầu về tranh minh họa đơn giản và truyện tranh quảng cáo đã giảm. Đặc biệt, các trợ lý cảm thấy điều này như một mối đe dọa trực tiếp. Vấn đề không chỉ là ít việc hơn; mà chính là nhận thức rằng ‘việc này có thể được thực hiện bởi AI’ đang làm thay đổi thị trường”.

Trong khi công việc cho các trợ lý tô màu và vẽ phông nền đơn giản có thể giảm, thì phim hoạt hình ngắn và các nội dung phái sinh khác có thể tạo ra cơ hội mới cho các nghệ sĩ cũng tận dụng các công cụ AI.Khi được hỏi về vấn đề AI nghiêm trọng nhất mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt, Kwon chỉ ra việc huấn luyện quy mô lớn, trái phép trên các truyện tranh bị sao chép là mối lo ngại hàng đầu của ông: "Chúng ta cần phải bắt buộc công khai dữ liệu mà AI sử dụng. Minh bạch là điểm khởi đầu cho bất kỳ cuộc thảo luận nào mang tính thể chế".

Webtoon của Hàn Quốc là thị trường lớn nhất thế giới và là mặt hàng xuất khẩu chủ chốt. Nếu hệ sinh thái người sáng tạo sụp đổ, chính ngành công nghiệp này cũng không thể tồn tại. Khi được hỏi liệu AI cuối cùng có thay thế hầu hết các nghệ sĩ con người hay không, Kwon Hyuk Joo trả lời một cách thận trọng nhưng kiên quyết: "Nó chắc chắn sẽ thay thế một số phần của công việc. Nhưng nó không thể thay thế bản chất của sự sáng tạo. Webtoon không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật, chúng là tác phẩm mang tính ‘giải trí’. Vì vậy, kịch bản thực tế nhất là vai trò của người sáng tạo sẽ chuyển từ nhà sản xuất sang người lập kế hoạch”.

Phiên dịch viên đang gặp khó khăn

Một lĩnh vực khác hiện đang là tâm điểm của nỗi lo bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI) là dịch thuật và phiên dịch, nơi các công việc ở cấp trung đã bắt đầu cảm nhận được tác động của phụ đề tự động và các ứng dụng dịch thuật.

Tại các sự kiện quốc tế, các nhà tổ chức từng thuê phiên dịch viên đồng thời giờ đây chiếu phụ đề tự động lên màn hình, dựa vào các công cụ AI hứa hẹn khả năng dịch thuật thời gian thực “đủ tốt” với giá rẻ hoặc chỉ bằng một phần nhỏ chi phí. Trong môi trường doanh nghiệp, các cuộc họp cấp trung trước đây có thể cần đến phiên dịch viên tự do giờ đây ngày càng được xử lý bằng các ứng dụng hỗ trợ AI.

Huh Ji Un, người đứng đầu Hiệp hội Phiên dịch viên Hàn Quốc, đại diện cho các cử nhân tốt nghiệp các trường cao học chuyên ngành, cho biết sự khó khăn này thể hiện rõ nhất ở phân khúc thị trường tầm trung chứ không phải ở phân khúc cao cấp nhất: "Các phiên dịch viên hàng đầu sẽ trụ vững. Nhưng những người chỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản sẽ ngày càng khó khăn hơn và thị trường có thể trở nên phân cực hơn nhiều”.

Về lĩnh vực dịch thuật, bà Huh cho biết tác động của AI ngày càng mạnh mẽ và rõ rệt hơn, đặc biệt là thông qua sự lan rộng của công việc “hiệu đính sau dịch”, trong đó các dịch vụ dịch thuật AI tạo ra bản thảo đầu tiên, sau đó các chuyên gia con người sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện nó. Đối với số lượng lớn các tài liệu hướng dẫn sử dụng, cẩm nang người dùng và các tài liệu kỹ thuật khác, tỷ lệ hiệu đính sau dịch đang tăng lên.

Hàn Quốc đang chạy đua để triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp các ngành công nghiệp, từ chăm sóc sức khỏe đến xuất khẩu văn hóa, nhưng vẫn chưa đưa ra các biện pháp bảo vệ cụ thể cho những người có công sức đào tạo chính những hệ thống đang thay thế họ.

