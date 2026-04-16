Trải nghiệm nhà hàng robot AI của Trung Quốc

SVO - Nhà hàng robot AI của Trung Quốc phân tích khuôn mặt và lưỡi của thực khách để đề xuất các món ăn tốt cho sức khỏe.

Một số nhà hàng ở miền Đông Trung Quốc đang sử dụng robot trí tuệ nhân tạo (AI) để nấu tới 100 món ăn nhằm cắt giảm chi phí, gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ít nhất ba nhà hàng như vậy đã hoạt động được vài tháng. Một trong số đó, nhà hàng robot 24 Jieqi ở quận Xihu, sử dụng tám robot đảm nhiệm việc gọi món, phục vụ, dọn dẹp và nấu nướng. Chúng đã chia sẻ 60% tổng khối lượng công việc của nhân viên nhà bếp.

Một trong những nhà hàng theo chủ đề robot và không có bóng người.

Trước khi khách hàng đặt món, robot sẽ thực hiện “phân tích AI” bằng cách quét khuôn mặt và lưỡi, rồi hoàn thành một bảng câu hỏi đơn giản. Sau đó, robot sẽ tạo ra một báo cáo về lối sống, cảm xúc và tình trạng tiêu hóa của khách hàng trước khi đề xuất các món ăn theo mùa, tập trung vào sức khỏe.

Một nhân viên nhà hàng đeo khẩu trang đang làm sạch máy bằng vòi phun nước.

Zhu Qi, một kỹ sư phát triển robot nấu ăn cho biết, chúng lưu trữ dữ liệu về cài đặt thao tác từ công việc của các đầu bếp con người và bắt chước các động tác của họ khi xào và xoay nồi. Do đó, các đầu bếp robot có thể chuẩn hóa chất lượng các món ăn mà chúng tạo ra.

Deng Xuhui, đầu bếp tại nhà ăn cộng đồng Madayunhe ở quận Gongshu cho biết, trước đây, anh phải nấu hàng chục món ăn trong giờ cao điểm mỗi ngày. Nhưng từ khi bắt đầu sử dụng robot, công việc của anh chủ yếu chỉ là điều khiển hai cỗ máy: “Nó giúp tôi tiết kiệm được một nửa năng lượng. Vì vậy, tôi có thể tập trung vào việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu, sáng tạo ra các món ăn mới và quản lý nhà bếp”.

Một hệ thống robot khác đang hoạt động tại một trong những nhà hàng hiện đại.

Một cư dân ngoài 70 tuổi và vợ ông thường xuyên đến nhà ăn này, đã rất ngạc nhiên khi biết bữa ăn của họ được nấu bởi robot: "Các món ăn có vị không khác gì đồ ăn do con người nấu. Chúng không mặn hay nhiều dầu mỡ. Đó chính là những gì người già chúng tôi thích". Ông cũng nói thêm rằng, thức ăn trong nhà hàng đã trở nên rẻ hơn sau khi ứng dụng robot.

Một khách hàng đang làm quen với việc đặt món bằng robot phục vụ.

Tại nhà ăn cộng đồng Haishu thuộc quận Yuhang, nơi sử dụng hai robot, khách hàng cho biết, họ thường chi từ 18 đến 20 nhân dân tệ (2,6 đến 3 đô la Mỹ) cho mỗi bữa ăn, nhưng con số này đã giảm xuống còn từ 15 đến 18 nhân dân tệ.

Một báo cáo chuyên đề về ngành robot nấu ăn năm 2026 do công ty nghiên cứu thị trường ngành dịch vụ ăn uống NCBD công bố cho thấy, ngành robot xào nấu ước tính trị giá 3,8 tỷ nhân dân tệ (557 triệu đô la Mỹ) vào năm ngoái. Công ty này cho biết, quy mô thị trường dự kiến ​​sẽ tăng lên 12,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.

Các robot này thường được sử dụng để nấu thức ăn nhanh, các bữa ăn nhóm và các món ăn cay của Hồ Nam và Tứ Xuyên. Theo báo cáo, chúng hiếm khi được sử dụng để nấu các món ăn Nhật Bản hoặc hải sản.

Một khách hàng khác chọn một số món ăn do robot chế biến.

Các nhà hàng ở Hàng Châu không phải là những nhà hàng duy nhất ở Trung Quốc sử dụng công nghệ này. Năm ngoái, một trường dạy nghề ở Thượng Hải đã nâng cấp nhà ăn của mình bằng cách sử dụng robot đảm nhận hầu hết công việc trong bếp. Sinh viên cho biết, điều này giúp họ tiết kiệm thời gian xếp hàng vì các đầu bếp robot làm việc hiệu quả hơn. Ngoài nấu ăn, robot còn có thể pha cà phê. Một quán cà phê tự phục vụ nhỏ đã xuất hiện trên con đường Nam Kinh nhộn nhịp ở Thượng Hải vào tháng 3/2026, với một robot pha đồ ​​uống cho khách hàng.

Nhưng nhiều người lại tỏ ra không mấy hào hứng với hiện tượng này: “Thật đáng buồn khi công nghệ cao đang cướp mất việc làm của những người lao động bình thường”; hay: “Tại sao phải sinh con? Con người sẽ chẳng có việc gì làm trong tương lai”.

​