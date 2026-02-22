Son Heung Min không cứu nổi nền tảng OTT lớn thứ 2 Hàn Quốc, chỉ sau Netflix

SVO - Coupang Play, một dịch vụ phát trực tuyến video trực tuyến (OTT) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, sau khi lượng người dùng giảm mạnh kể từ vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng của Coupang.

Mặc dù Coupang Play đã phát tín hiệu "phản công" trong năm nay với các nội dung độc quyền, bao gồm cả việc phát sóng trực tiếp các trận đấu của Son Heung Min, nhưng cuộc khủng hoảng đối với Coupang Play về cơ bản chỉ mới bắt đầu.

Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC) đang điều tra xem việc Coupang cung cấp dịch vụ Coupang Play miễn phí cho người dùng trả phí có cấu thành hành vi "gói dịch vụ" hay không. Nếu bị xác định là hành vi thương mại không công bằng, việc gói dịch vụ này sẽ bị cấm.

Ra mắt vào tháng 12 năm 2020, Coupang Play nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, nhờ lượng người dùng Coupang đổ về tăng mạnh. Thị phần người dùng của ứng dụng đã tăng từ 5% vào tháng 3 năm 2021 lên 15% chỉ trong vòng một năm. Kể từ đó, Coupang Play luôn cạnh tranh sát sao với Tving, cuối cùng vươn lên vị trí thứ hai tại Hàn Quốc, chỉ sau Netflix.

Nếu Coupang Play bị tách khỏi các quyền lợi thành viên trả phí của Coupang, nó chắc chắn sẽ chịu một 'cú sốc' lớn. Mặc dù thiếu nội dung so với các nền tảng OTT khác, Coupang Play đã phát triển nhanh chóng nhờ vào lượng người dùng trả phí của Coupang, làm dấy lên lo ngại rằng sự tồn tại độc lập của nó sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, khi vụ bê bối Coupang kéo dài, số lượng người dùng tiếp tục giảm. Theo Wiselab, Retail, and Goods, số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của Coupang Play trong tháng 1/2026 đã giảm 8,45% so với tháng trước (8.533.152) xuống còn 7.812.048. Sự sụt giảm này chủ yếu là do hậu quả của vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn của Coupang vào cuối năm ngoái. Với bản chất của hệ thống thành viên tích hợp của Coupang, sự suy giảm hình ảnh thương hiệu là điều không thể tránh khỏi.

Coupang Play đang cố gắng phản công bằng nội dung thể thao khác biệt, bao gồm cả việc phát sóng trực tiếp các trận đấu của Son Heung Min và Lionel Messi. Tất cả các trận đấu của Son tại LA FC đều có thể được xem bằng cách đăng ký "Sports Pass" của Coupang Play.

Chiến lược của Coupang Play là đảm bảo lợi nhuận bằng cách thu phí thuê bao từ chi phí phát sinh từ các hợp đồng bản quyền phát sóng. Để xem các chương trình thể thao trên Coupang Play, thành viên Coupang Wow Membership (7.890 won/tháng, khoảng hơn 140.000 đồng/tháng) phải trả thêm gói Sports Pass (9.900 won/tháng, khoảng gần 180.000 đồng/tháng), trong khi thành viên thông thường phải trả 16.600 won (khoảng gần 300.000 đồng).

Coupang Play tự hào có gói thuê bao miễn phí, có quảng cáo dành cho thành viên thông thường và quyền truy cập độc quyền vào HBO, nhưng dịch vụ này đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi vì thiếu nội dung hấp dẫn một cách nhất quán. Mặc dù các chương trình phát sóng trực tiếp các sự kiện thể thao lớn đã tạo ra sự tăng đột biến tạm thời về số lượng người dùng, nhưng sự phổ biến liên tục của Coupang Play bị chỉ trích là tương đối không đủ.

Trong khi đó, Ủy ban Thương mại Công bằng dự kiến ​​sẽ sớm đưa ra kết luận về cái gọi là "gói dịch vụ kết hợp" của Coupang, bao gồm việc cung cấp quyền xem Coupang Play miễn phí cho các thành viên trả phí của Wow Membership.