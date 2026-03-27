Trung Quốc: Robot và người chạy đua

Ly Ly
SVO - Giải bán marathon robot hình người Bắc Kinh (Trung Quốc) 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 19/4, đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.

Tại sự kiện này, các vận động viên người thật sẽ tranh tài với hàng trăm robot hình người. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một cuộc trình diễn tập trung các công nghệ tiên tiến.

Cuộc thi năm nay đã vượt xa các năm trước về quy mô và tầm ảnh hưởng. Kể từ khi mở đăng ký, ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký từ hơn 100 đội đến từ 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị trên toàn quốc, trưng bày hơn 300 robot từ 26 thương hiệu hàng đầu. Đặc biệt đáng chú ý là sự tham gia sâu rộng của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, với 20 trường đại học tham gia thông qua nhiều hình thức khác nhau, thể hiện xu hướng hợp tác đổi mới giữa doanh nghiệp, học thuật và nghiên cứu đang diễn ra mạnh mẽ.

Những đột phá công nghệ là trọng tâm chính. Thể lệ cuộc thi nhấn mạnh việc khuyến khích các hình thức công nghệ tiên tiến. Cuộc thi cung cấp hai phương thức tham gia: "điều hướng tự động" và "điều khiển từ xa", nhưng thời gian thực tế của các đội điều khiển từ xa sẽ được nhân với hệ số 1,2 khi tính điểm cuối cùng. Thiết kế quy tắc này nhằm mục đích trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của khả năng di chuyển hoàn toàn tự động. Theo báo cáo, trong số các đội đăng ký, những đội sử dụng "điều hướng tự động" lần đầu tiên chiếm tới 38%, có nghĩa là một số lượng đáng kể robot sẽ cần phải tự hoàn thành việc nhận dạng đường đi và di chuyển vượt quá 21 km mà không cần sự can thiệp từ xa của con người. Điều này được xem là một bài kiểm tra năng lực quan trọng cho việc ứng dụng thực tiễn của robot hình người.

Để đảm bảo tính công bằng và an toàn, luật thi đấu được quy định rất chi tiết. Robot tham gia phải là robot hai chân và cao hơn 70 cm. Chúng sẽ xuất phát theo hai hàng tạo thành hình chữ Z, với robot tự hành điều hướng xuất phát trước. Có tám điểm tiếp tế và ứng phó khẩn cấp dọc đường đua để thay pin hoặc bổ sung linh kiện, nhưng hoạt động ngoài các điểm này sẽ bị phạt thời gian tăng dần. Việc thay pin và chuyển đổi robot phải được thực hiện trong các khu vực được chỉ định, và các trợ lý trọng tài sẽ đồng thời thiết lập các rào chắn an toàn. Thử thách "Baturu" mới được bổ sung, với 17 chướng ngại vật phức tạp, mang đến một khía cạnh mới vượt ra ngoài cuộc thi marathon, kiểm tra toàn diện khả năng ổn định và thích ứng môi trường của robot.

Robot điều hướng tự động phải hoàn thành cuộc đua một cách tự động sau khi xuất phát. Sự can thiệp của con người chỉ được phép khi có sự xác nhận của trọng tài trong các trường hợp thay pin, chuyển sang robot dự phòng hoặc không thể tự phục hồi sau khi ngã. Robot điều khiển từ xa được vận hành bởi các thành viên trong nhóm từ bên trong xe đi kèm. Các đội sử dụng điều khiển từ xa có thể vận hành từ trung tâm điều khiển được chỉ định.

Robot sẽ xuất phát theo hai cột được bố trí theo hình chữ Z, với các đội điều hướng tự động xuất phát trước. Khoảng cách giữa các cột là 1 - 2 phút. Việc vượt phải được thực hiện từ bên trái và phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 5 mét giữa các robot. Thời gian giới hạn của cuộc đua là 3 giờ 50 phút, và việc quản lý giao thông linh hoạt sẽ được thực hiện trên đường đua.

#Cuộc thi robot hình người Bắc Kinh 2026 #Đua marathon robot tự hành và điều khiển từ xa #Đột phá công nghệ robot và hợp tác nghiên cứu #Quy định an toàn và luật thi đấu robot #Thử thách chướng ngại vật và khả năng thích ứng robot #Phát triển robot tự động và nhận dạng đường đi #Sự tham gia của doanh nghiệp #trường đại học trong công nghệ robot #Ứng dụng thực tiễn và tiềm năng của robot hình người #Quy mô và ảnh hưởng của cuộc thi robot toàn quốc

