Thế giới đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của 'bong bóng AI' hay là 'cuộc chơi dài hạn IA'?

SVO - Nhà kinh tế học nổi tiếng Joseph Stiglitz cho rằng: 'Không phải là trí tuệ nhân tạo sẽ phá hủy tương lai của công việc, mà là giai đoạn chuyển tiếp giữa hiện tại và tương lai, đó mới là phần nguy hiểm nhất. Chúng ta đang bước vào giai đoạn đó mà không có bản đồ'.

Joseph Stiglitz cảnh báo, hãy chuẩn bị tinh thần trước khi kỷ nguyên "phân bổ lại" trí tuệ nhân tạo (AI) vĩ đại ập đến: “Nền kinh tế của chúng ta hiện đang được hỗ trợ bởi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) – bong bóng AI. Khoảng một phần ba tăng trưởng, hoặc sự thiếu tăng trưởng mà chúng ta có được năm ngoái là dựa trên AI. Vì vậy, bong bóng AI này đang có những tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn. Tôi tin rằng, đó là một bong bóng theo hai nghĩa, có cả ngắn hạn và dài hạn”.

Joseph Stiglitz (sinh năm 1943) là nhà kinh tế học người Mỹ, Giáo sư Đại học Columbia, từng đoạt giải Nobel Kinh tế (năm 2001), Huy chương John Bates Clark (năm 1979). Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ và Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới, được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011.

Nếu có bong bóng, nó sẽ vỡ tan tành

Thị trường tin rằng, sẽ có lợi nhuận cao từ những khoản đầu tư dựa trên hai giả định: AI sẽ thành công về mặt công nghệ và sẽ có sự cạnh tranh hạn chế. Vấn đề là sự cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực AI đã rất khốc liệt, từ các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đến các công ty Trung Quốc: "Nếu nó thành công về mặt công nghệ, nhưng có quá nhiều cạnh tranh, lợi nhuận sẽ bị đẩy xuống bằng không, và họ sẽ không nhận được lợi nhuận như mong đợi. Khi nhận ra điều đó, hậu quả sẽ không hề nhẹ nhàng. Việc vỡ bất kỳ bong bóng nào cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong ngắn hạn đối với nền kinh tế vĩ mô".

Khi việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay thế người lao động trên toàn nền kinh tế thì thế giới lại không có khuôn khổ vĩ mô hay vi mô để quản lý kiểu thay thế lao động đó. Không có chính sách thị trường lao động chủ động. Không có cơ sở hạ tầng đào tạo lại quy mô lớn. Không có chiến lược công nghiệp nào để tạo ra vòng việc làm tốt tiếp theo ở những nơi mà việc làm cũ đang biến mất. Nó sẽ đòi hỏi các chương trình đào tạo lại quy mô lớn và những thứ tương tự.

Khoảng cách dịch chuyển lao động

Nếu trí tuệ nhân tạo (AI) thành công trong việc tự động hóa phần lớn công việc nhận thức thường nhật, nghiên cứu, soạn thảo, phân tích, xử lý hành chính chiếm hàng triệu việc làm văn phòng và nền kinh tế không có cơ chế nào để định hướng lại lao động đó, thì kết quả không chỉ là câu chuyện về năng suất. Đó là câu chuyện về con người. Nền tảng của một nền kinh tế vĩ mô mạnh mẽ gần như không nhất quán. AI sẽ tạo ra sự khác biệt đặc biệt lớn trong một số công việc văn phòng thường nhật, chính những công việc thường ngồi sau bàn làm việc, đòi hỏi bằng đại học, và dường như xa rời nhất với những biến động đã giáng mạnh vào công nhân sản xuất một thế hệ trước. Cảm giác an toàn mà nhiều người lao động tri thức cảm thấy có thể hoàn toàn ngược lại.

Cuộc chơi dài hạn: IA (Intelligence Assisted) - Trí tuệ hỗ trợ

Nhìn xa hơn, vượt qua bong bóng và cú sốc thay thế lao động, AI bắt đầu trông giống một công cụ giúp họ làm tốt hơn công việc hiện tại, hơn là một sự thay thế cho người lao động.

Hãy lấy giáo dục làm ví dụ. Stiglitz ước tính nó chiếm khoảng 14% lực lượng lao động, và ông khẳng định rõ ràng về những gì AI có thể và không thể làm được ở đó: “Nó sẽ không thay thế giáo viên. Nó có thể giúp họ lập kế hoạch bài học tốt hơn. Nó có thể giúp họ điều chỉnh giáo dục tốt hơn, nhưng nó sẽ không thay thế giáo viên. Chúng ta hiểu đủ về cách học của học sinh để thấy rằng, sự tương tác giữa người với người vẫn rất quan trọng”.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng kể một câu chuyện tương tự, dù với khía cạnh chính trị sắc bén hơn. Theo Stiglitz, chúng ta biết chính xác tại sao hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta lại kém hiệu quả, và nó liên quan đến việc tìm kiếm lợi ích cá nhân, thiếu cạnh tranh, và thực tế là chúng ta không có một hệ thống y tế công cộng. Đó là vấn đề chính trị. Liệu AI có giải quyết được vấn đề chính trị đó không? AI có thể cải thiện việc lưu trữ hồ sơ, đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc và làm sắc nét các công cụ chẩn đoán. Điều mà nó không thể làm là tái cấu trúc ngành bảo hiểm, phá bỏ các tập đoàn độc quyền bệnh viện, hoặc đưa ra các lựa chọn chính trị mà một hệ thống hoạt động không hiệu quả đòi hỏi. Vấn đề chưa bao giờ là thiếu sức mạnh tính toán.

Và rồi còn có người thợ sửa ống nước, có lẽ là ví dụ sống động nhất mà Stiglitz đưa ra về tương lai thực sự trông như thế nào trong thực tế. Stiglitz, người ví việc sử dụng AI của mình như là “IA” (Intelligence Assisted - Trí tuệ hỗ trợ), cho rằng AI sẽ bổ sung cho lao động của chúng ta trong tương lai, và nghề thợ sửa ống nước là một ví dụ điển hình. Thay vì bị thay thế, người thợ sửa ống nước sẽ trở nên điêu luyện hơn: “Nó sẽ giúp thợ sửa ống nước làm việc tốt hơn. Họ có thể nhập các triệu chứng của vấn đề, và nó sẽ đưa ra chẩn đoán, và có lẽ đó là một đường ống bị vỡ trong tường, và có thể giúp họ làm việc tốt hơn. Đó là phần hỗ trợ trí tuệ”.

"Nghịch lý AI' vẫn đang là vấn đề mà cả thế giới đang tranh luận chủ yếu tồn tại ở 2 vấn đề. Thứ nhất, bong bóng trí tuệ nhân tạo đang hình thành, nó có khả năng sẽ vỡ, gây tổn hại cho nền kinh tế vĩ mô, và người lao động sẽ phải gánh chịu chi phí của sự thay đổi nhân sự mà chúng ta không có hệ thống nào để quản lý. Thứ hai, vượt qua được giai đoạn chuyển đổi đó, và công nghệ đang đe dọa công việc của bạn ngày hôm nay có thể trở thành người đồng nghiệp hữu ích nhất của bạn. Theo các chuyên gia và các phương tiện truyền thông nước ngoài như Bloomberg, cuộc tranh luận trong ngành công nghệ thông tin vẫn đang diễn ra về tác động của AI ngoài việc sử dụng trong kinh doanh, đối với việc làm và tiêu dùng. Nỗi lo ngại của thị trường đang gia tăng, đặc biệt là về kịch bản "vòng xoáy luẩn quẩn không kiểm soát", trong đó các công ty sa thải nhân viên khi AI phát triển, và những người mất việc làm sẽ giảm chi tiêu, dẫn đến áp lực về lợi nhuận khiến các công ty khó đầu tư hơn nữa vào AI.

'Màn kịch' IA đầy hy vọng chỉ thành hiện thực với điều kiện các xã hội vượt qua được màn kịch đầu tiên 'bong bóng AI' mà các thể chế của họ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu bong bóng ngắn hạn vỡ gây ra sự dịch chuyển hàng loạt vào một nền kinh tế không có mạng lưới an sinh xã hội, không có chương trình đào tạo lại, và một chính phủ bị tước bỏ khả năng can thiệp một cách có chủ đích, thì tầm nhìn dài hạn về IA sẽ trở nên không thể đạt được, không phải vì công nghệ thất bại, mà vì cơ sở hạ tầng con người cần thiết để triển khai nó một cách công bằng đã bị phá bỏ trước khi cần thiết. Lời cảnh báo của Stiglitz không phải là trí tuệ nhân tạo sẽ phá hủy tương lai của công việc. Mà là giai đoạn chuyển tiếp giữa hiện tại và tương lai, đó mới là phần nguy hiểm nhất, và chúng ta đang bước vào giai đoạn đó mà không có bản đồ.