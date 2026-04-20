Robot AI phá kỷ lục thế giới bán marathon của Jacob Kiplimo

SVO - Hàng chục robot hình người đã vượt qua các vận động viên trong một cuộc đua bán marathon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hàng chục robot hình người do Trung Quốc chế tạo đã phô diễn khả năng vận động ngày càng cải thiện nhanh chóng cùng kỹ năng điều hướng tự động, khi lao vút qua các vận động viên trong một cuộc đua bán marathon tại Bắc Kinh vào ngày 19/4 (giờ địa phương), qua đó làm nổi bật những bước tiến kỹ thuật vượt bậc của lĩnh vực này.

Ở mùa giải đầu tiên năm ngoái, cuộc đua gặp phải hàng loạt sự cố và phần lớn robot đã không thể về đích. Robot vô địch năm đó ghi nhận thành tích 2 giờ 40 phút, chậm hơn gấp đôi so với thời gian của vận động viên chiến thắng.

Sự tương phản trong năm nay là rất rõ rệt. Không chỉ số lượng đội tham gia tăng từ 20 lên hơn 100, mà một số robot dẫn đầu còn nhanh hơn đáng kể so với các vận động viên chuyên nghiệp, vượt qua người chiến thắng ở nội dung dành cho con người, với khoảng cách hơn 10 phút.

Không giống như năm ngoái, gần một nửa số robot tham gia đã tự động điều hướng qua địa hình khó hơn, thay vì được điều khiển từ xa trong suốt chặng đua 21 km. Các robot và 12.000 vận động viên nam, nữ chạy trên những đường đua song song nhằm tránh va chạm.

Robot hình người "Lightning" của Honor từ đội Qitian Dasheng vượt qua vạch đích trong cuộc thi bán marathon robot hình người ở Bắc Kinh.

Robot chiến thắng, do thương hiệu smartphone Trung Quốc Honor phát triển, đã hoàn thành cuộc đua với thời gian 50 phút 26 giây, nhanh hơn vài phút so với kỷ lục thế giới bán marathon do vận động viên Uganda, Jacob Kiplimo thiết lập tại Lisbon vào tháng trước.

Các đội đến từ Honor, một công ty tách ra từ Huawei, đã chiếm trọn ba vị trí trên bục chiến thắng. Tất cả các robot này đều tự điều hướng và đạt thành tích vượt qua kỷ lục thế giới. Du Xiaodi, một kỹ sư của Honor thuộc đội chiến thắng cho biết, robot của họ đã được phát triển trong một năm, được trang bị đôi chân dài từ 90 đến 95 cm nhằm mô phỏng các vận động viên chạy đỉnh cao, cùng với công nghệ làm mát bằng chất lỏng, vốn được sử dụng trong các dòng điện thoại của hãng.

Du Xiaodi cũng nhận định rằng, lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, nhưng ông tin rằng, trong tương lai, robot hình người sẽ tái định hình nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả sản xuất: "Việc chạy nhanh hơn, thoạt nhìn có thể không quá ý nghĩa, nhưng nó cho phép chuyển giao công nghệ, chẳng hạn như cải thiện độ bền kết cấu và hệ thống làm mát và về lâu dài, sẽ dẫn tới các ứng dụng trong công nghiệp”.

Robot hình người "Booster T2" của Đội Yunchuan ở hạng mục tự hành chạy trong cuộc thi bán marathon E-Town Bắc Kinh và robot hình người bán marathon tại Khu vực phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh ở phía Đông Nam Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/4/2026.

Khán giả phần lớn coi sự đa dạng của các robot hình người với nhiều kích thước và dáng chạy khác nhau là minh chứng cho những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực robot.

Chu Tianqi, sinh viên kỹ thuật 23 tuổi tại ĐH Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, nhận xét: “Tư thế chạy của các robot hình người mà tôi thấy thực sự rất ấn tượng. Xét đến việc AI mới chỉ phát triển trong thời gian ngắn, tôi đã rất bất ngờ khi nó có thể đạt được mức hiệu năng như vậy. Tương lai chắc chắn sẽ là kỷ nguyên của AI. Nếu mọi người không biết cách sử dụng AI ngay từ bây giờ, đặc biệt là nếu còn chống lại nó, họ sẽ trở nên lỗi thời”.

Mặc dù các ứng dụng robot hình người có tính khả thi về mặt kinh tế hiện vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm, màn trình diễn thể lực tại cuộc bán marathon đã cho thấy tiềm năng của chúng trong việc thay đổi nhiều lĩnh vực, từ các công việc nguy hiểm cho đến tác chiến trên chiến trường.

Tuy nhiên, các công ty robot Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong việc phát triển phần mềm AI đủ mạnh để giúp robot hình người đạt hiệu suất tương đương công nhân trong nhà máy.

Các chuyên gia nhận định rằng, những kỹ năng được trình diễn trong cuộc đua, dù rất ấn tượng, vẫn chưa thể chuyển hóa trực tiếp thành việc thương mại hóa rộng rãi robot hình người trong môi trường công nghiệp, nơi đòi hỏi độ khéo léo, khả năng nhận thức thế giới thực và năng lực vượt xa các nhiệm vụ lặp lại quy mô nhỏ.

