Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Công nghệ

Nhật Bản bảo hộ bản quyền giọng nói của người nổi tiếng

Linh Vân

SVO - Một hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản đã nhất trí rằng, tiếng nói của cá nhân cần được bảo vệ theo luật hình sự và quyền hình ảnh, trong bối cảnh gia tăng việc sử dụng trái phép giọng nói của người nổi tiếng bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Thỏa thuận này đạt được trong cuộc họp đầu tiên của hội đồng về các yêu cầu bồi thường dân sự liên quan đến việc sử dụng trái phép hình ảnh và giọng nói của người nổi tiếng bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Bộ dự kiến ​​sẽ biên soạn hướng dẫn về phạm vi và tiêu chuẩn đối với các hành vi bất hợp pháp theo luật hiện hành vào mùa Hè này.

Đã có sự gia tăng các trường hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh được huấn luyện trên giọng nói của các diễn viên lồng tiếng và ca sĩ để tạo ra các bản "cover AI" của các bài hát, và trong đó hình ảnh và video của các diễn viên bị AI chỉnh sửa để tạo ra các video giả mạo khiêu dâm.

Bộ đặt mục tiêu tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nạn nhân trong các trường hợp này khởi kiện bằng cách soạn thảo các hướng dẫn này.

Xem thêm

Cùng chuyên mục