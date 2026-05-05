Sinh viên ngán ngẩm vì trường đại học liên tục bắt chia sẻ, tương tác các bài viết truyền thông của trường

SVO - Thực tế, nhiều trường đại học hiện nay huy động lượng lớn sinh viên chia sẻ, tương tác với các nội dung, sản phẩm truyền thông của nhà trường. Tuy nhiên, hình thức yêu cầu mang tính ép buộc với tần suất cao đang khiến không ít sinh viên cảm thấy phiền toái. Khi việc chia sẻ trở thành nghĩa vụ khiên cưỡng, liệu thông điệp do chính trường đưa ra có bị sinh viên quay lưng? Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với chuyên gia truyền thông - TS Trần Hải Ly về vấn đề này.

Phát ngán với "chỉ tiêu" tương tác

B.C.A (sinh năm 2005, sinh viên ngành Truyền thông của một học viện tại Hà Nội) cho biết bản thân thường xuyên rơi vào cảnh mệt mỏi khi phải thực hiện nhiệm vụ tương tác. B.C.A chia sẻ: “Mình thật sự phát ngán mỗi lần ban cán sự lớp gửi một bài viết nào đó vào nhóm và yêu cầu chia sẻ, tương tác, bình luận. Dù trường không có văn bản chính thức quy định không làm sẽ bị trừ điểm, nhưng chúng mình luôn chịu sức ép vô hình từ ban cán sự hoặc giảng viên.

Mạng xã hội là không gian cá nhân, việc phải liên tục chia sẻ những nội dung bản thân không thấy hay, nhàm chán khiến mình rất khó chịu. Cuối cùng, mình và nhiều bạn trong lớp phải tạo tài khoản ảo để chia sẻ đối phó với tần suất có khi lên tới hai lần một tuần. Mình không rõ cách làm này có mang lại giá trị hay hiệu quả truyền thông gì không”.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn K.N (sinh năm 2004, Hà Nội, sinh viên năm cuối) cũng bày tỏ sự e ngại. K.N chia sẻ: “Nhiều khi đọc những bình luận mẫu giống hệt nhau của các bạn sinh viên, mình chỉ biết cười. Mình sẵn sàng ủng hộ những bài viết hay, phù hợp, chứ không phải trường thích nội dung nào là bắt sinh viên chia sẻ điều đó. Mình không biết những việc làm ấy có thực sự vì sinh viên hay không. Là một sinh viên truyền thông, mình đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của cách làm này”.

Trên thực tế, mạng xã hội từng không ít lần chứng kiến những "lệnh lan toả" mang tính ép buộc. Điển hình như lùm xùm tại Trường Đại học Đồng Nai liên quan đến việc chậm chi trả hàng trăm tỉ đồng tiền hỗ trợ cho sinh viên sư phạm, những yêu cầu tương tác nhằm xử lý khủng hoảng càng khiến sinh viên thêm bức xúc và ngán ngẩm.

Tự hào để tự nguyện lan toả

Trao đổi về vấn đề này với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, TS Trần Hải Ly (chuyên gia Truyền thông) nhìn nhận việc các trường đại học đưa seeding thành tiêu chí đánh giá là một xu hướng có thể hiểu và thông cảm được dưới góc độ truyền thông - marketing, bởi mỗi sinh viên khi theo học đều trở thành một phần của thương hiệu nhà trường.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng việc biến sinh viên thành "công cụ seeding" một cách khiên cưỡng sẽ gây ra tác dụng ngược. TS Trần Hải Ly nhấn mạnh: “Trong truyền thông, cảm xúc tự nguyện quyết định hiệu quả lan toả. Nếu sinh viên cảm thấy bị ép buộc, họ có thể nảy sinh tâm lý phản kháng, khiến thông điệp mất đi tính chân thực. Vấn đề không nằm ở việc sinh viên lan toả thông tin, mà nằm ở cách nhà trường truyền thông nội bộ. Sinh viên cần được nhìn nhận là đại sứ thương hiệu, gắn hoạt động này với giá trị trải nghiệm và phát triển kỹ năng”.

TS Trần Hải Ly: "Sinh viên cần được nhìn nhận là đại sứ thương hiệu, không phải người đi làm thuê".



Cảnh báo về hệ luỵ của việc huy động seeding số lượng lớn, TS Trần Hải Ly chỉ ra rủi ro suy giảm chất lượng tài sản thương hiệu. Dù có thể đạt được các chỉ số "ảo" bề nổi như lượt thích, lượt chia sẻ cao, nhưng cách làm này lại thiếu đi tương tác ý nghĩa. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn giữa độ ồn ào và niềm tin thương hiệu. Về lâu dài, thuật toán của các nền tảng sẽ tự động giảm phân phối đối với những tương tác mang tính cưỡng ép. Hậu quả nghiêm trọng nhất là hình thành khoảng cách niềm tin đối với người học tương lai, đồng thời bào mòn sự ủng hộ từ cựu sinh viên khi niềm tự hào biến thành trạng thái mệt mỏi thương hiệu.

Đề cập đến ranh giới giữa việc khuyến khích lan toả và xâm phạm không gian cá nhân, chuyên gia viện dẫn Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015 để khẳng định tầm quan trọng của sự đồng thuận tự nguyện. Không gian mạng xã hội là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, nhà trường chỉ nên dừng lại ở mức độ khuyến khích và tạo cơ hội, tuyệt đối không được đánh đồng việc chia sẻ với nghĩa vụ bắt buộc.