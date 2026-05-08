Đêm nhạc sinh viên đưa cải lương đến khán giả trẻ

Chương trình thu hút đông sinh viên tham gia và là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ SA7GON 2026 do Đoàn - Hội khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức.

Chương trình thuộc khuôn khổ SA7GON 2026 do Đoàn - Hội khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức, hướng đến việc tái hiện Sài Gòn qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Với chủ đề “Sài Gòn phát tín hiệu - trái tim bắt nhịp yêu”, chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi các giai đoạn trong tình yêu được kể lại thông qua âm nhạc, ánh sáng sân khấu và những trích đoạn cải lương được lồng ghép xuyên suốt chương trình. Trích đoạn cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh từ Ban Cải lương Tân Đán đã tái hiện các âm hưởng nghệ thuật truyền thống một cách đầy nghệ thuật và giàu cảm xúc. Đại diện BTC, Võ Ngọc Hà My cho biết, việc đưa cải lương vào đêm nhạc là một thử nghiệm nhằm tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ khán giả, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới cho sinh viên với nghệ thuật truyền thống.

Các trích đoạn cải lương được đưa vào chương trình nhằm tạo thêm không gian để sinh viên tiếp cận loại hình nghệ thuật truyền thống.

Bên cạnh cải lương, chương trình còn có nhiều tiết mục mang màu sắc trẻ trung, hướng đến không khí gần gũi với khán giả sinh viên.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc đưa cả cải lương và âm nhạc hiện đại cùng xuất hiện trong một không gian biểu diễn dành cho sinh viên. Các tiết mục được xây dựng theo những màu sắc riêng, mang hơi hướng trẻ trung và các trích đoạn cải lương đậm chất truyền thống. Ở góc nhìn người xem, Đoàn Thị Quỳnh Như (năm thứ hai, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM) cho biết: “Việc kết hợp âm nhạc sôi động với cải lương vô cùng khéo léo đã khiến cho các tiết mục rất liên kết với nhau. Đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng đến cao trào rồi bùng nổ vào phút cuối”.