Sinh viên TP. HCM tìm về những trang sử oanh liệt

SVO - 'Hành trình về nguồn 2026' đã đưa sinh viên TP. HCM trở về với những ngày tháng hào hùng của dân tộc thông qua chuỗi hoạt động tham quan các di tích, địa danh lịch sử. Từ những tư liệu, hiện vật tại bảo tàng đến Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định, các bạn trẻ có dịp hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Chiều ngày 5/5, chương trình “Hành trình về nguồn 2026” đã diễn ra với sự tham gia của gần 30 sinh viên tại các địa điểm lịch sử trên địa bàn TP. HCM. Địa điểm tham quan đầu tiên là Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định nằm trong khuôn viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM), Cơ sở Sài Gòn. Tại đây, các bạn được học lịch sử thông qua trò chơi, từ đó để biết và hiểu hơn về phong trào học sinh, sinh viên sôi nổi trong thời kỳ kháng chiến.

Đoàn sinh viên tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đến Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, đoàn tham quan được chia thành 3 nhóm. Theo yêu cầu của ban tổ chức, các nhóm phải tìm hiểu các tư liệu, hiện vật hiện có tại bảo tàng, đồng thời tìm kiếm thêm trên Internet những tài liệu liên quan rồi tổng hợp, sau đó trình bày lại hiểu biết của nhóm về các giai đoạn cụ thể trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đoàn sinh viên tại Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

Các bạn sinh viên lần lượt khám phá từng ngóc ngách của Khu trưng bày trong nhà theo chuyên đề. Đi hết tầng 1, lên tầng 2, các bạn rôm rả trao đổi về 6 chuyên đề theo dòng thời gian của toàn bộ chiến dịch gồm: Từ Hiệp định Paris đến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 - 3/4/1975), Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (5/3 - 29/3/1975), Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 - 30/4/1975), Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, Sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn.

Sinh viên tham quan bảo tàng.

Cuối chương trình, Đinh Thành Đạt (năm thứ nhất, ngành Quản trị Văn phòng) chia sẻ: “Không gian trang nghiêm của bảo tàng đưa mình trở về những dấu mốc lịch sử thiêng liêng. Mỗi hiện vật, bức ảnh đều tái hiện lại chân thực một thời hào hùng của dân tộc, giúp mình thêm trân trọng và biết ơn quá khứ, tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, của giới trẻ trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước ở hiện tại và tương lai”.

Đại diện Ban tổ chức, Bí thư Đoàn khoa Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng, Nguyễn Lê Như Ý hy vọng, hành trình kết hợp giữa trải nghiệm Metro và tham quan các địa điểm lịch sử có thể giúp các bạn mở rộng hiểu biết lịch sử, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng phương tiện công cộng.