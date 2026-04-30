Hào khí lịch sử 30/4 - Ngọn lửa thắp sáng lý tưởng tuổi trẻ

SVO - Những ngày cuối tháng Tư, khi cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, không khí tự hào lại lan tỏa trong từng con phố, từng góc nhỏ đời sống. Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mốc son 1975, nhưng hào khí của một thời “lửa đạn” vẫn đang âm thầm chảy trong tâm thức dân tộc, trở thành nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chiến thắng lịch sử năm ấy không chỉ khép lại một thời kỳ chiến tranh, mà còn mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển của đất nước . Trong dòng chảy hiện đại, hào khí 30/4 không dừng lại ở ký ức, mà đang được tiếp nối bằng khát vọng, lý tưởng và hành động của những người trẻ Việt Nam.

Hào khí lịch sử - nền tảng lý tưởng sống của thế hệ trẻ

Dù sinh ra trong thời bình, nhiều bạn trẻ vẫn cảm nhận sâu sắc giá trị của ngày 30/4 qua những câu chuyện truyền lại từ gia đình và xã hội. Những ký ức ấy không chỉ giúp họ hiểu hơn về lịch sử, mà còn hình thành nên lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm.

Bạn Nguyễn Tú Anh, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội chia sẻ:

“Mình không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng qua lời kể của ông ngoại, mình hiểu rằng hòa bình hôm nay là điều không tự nhiên mà có. Ngày 30/4 với mình không chỉ đơn thuần là một ngày kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng thế hệ của mình đang được sống trong điều kiện tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước, vì vậy không thể thờ ơ hay lãng phí thời gian, mà cần sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn”, Tú Anh chia sẻ.

Tú Anh rạng rỡ trong tà áo dài Việt Nam

Cùng chung suy nghĩ, bạn Đỗ Đức Tiến Huy, sinh viên Trường Đại học Giao Thông Vận Tải cho biết:

“Hồi bé, mình chỉ đơn thuần nghĩ 30/4 là ngày được nghỉ học, nhưng khi trưởng thành hơn, tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, mình ý thức được đây là một dấu mốc đặc biệt của đất nước. Mình nghĩ, trong thời bình, mỗi người trẻ đều có một “mặt trận” riêng của mình. Có người học tập, có người lao động, có người cống hiến bằng sáng tạo. Quan trọng là mình làm việc đó với tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp điều gì đó cho xã hội. Đó cũng là cách mà mình hiểu và tiếp nối tinh thần của ngày 30/4 trong cuộc sống hôm nay”, Tiến Huy bày tỏ.

Tiến Huy cho rằng mỗi người trẻ đều có một "mặt trận" của riêng mình. Có người học tập, lao động, cống hiến, quan trọng là mình làm việc đó với tinh thần trách nhiệm

Cũng từ những câu chuyện ấy, nhiều bạn trẻ nhận ra giá trị của độc lập, tự do - những điều được đánh đổi bằng máu và sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước. Đây chính là nền tảng để hình thành lý tưởng sống tích cực, hướng đến cống hiến cho xã hội.

Viết tiếp “khúc tráng ca” bằng hành động hôm nay

Trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển, lý tưởng sống của thanh niên không còn gắn với chiến trường, mà thể hiện qua học tập, lao động và sáng tạo. Hào khí 30/4 vì thế được “chuyển hóa” thành động lực phấn đấu trong đời sống hiện đại. Suốt từ những năm độc lập, thống nhất đất nước đến nay, hầu hết tại các đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc đều có sự góp mặt tuổi trẻ.

Bạn Nguyễn Thị Huyền Diệu, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người đã có 7 năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện chia sẻ:

“Quãng thời gian gắn bó với màu áo xanh tình nguyện đã giúp mình trưởng thành rất nhiều. Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động không chỉ là cơ hội để mình cống hiến, mà còn là dịp để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng. Đối với mình, tinh thần của ngày 30/4 không chỉ nằm ở niềm tự hào về quá khứ, mà còn thể hiện ở cách thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng dấn thân khi đất nước cần. Dù không còn tiếng súng, nhưng vẫn có rất nhiều “mặt trận” khác như phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội… và ở đó, mình luôn thấy hình ảnh của những bạn trẻ xung kích, không ngại khó khăn.

Huyền Diệu Mình tin rằng, khi mỗi người trẻ đều ý thức được vai trò của mình và sẵn sàng hành động, thì tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong thực tế

Mình tin rằng, khi mỗi người trẻ đều ý thức được vai trò của mình và sẵn sàng hành động, thì tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong thực tế. Đó cũng là cách mà thế hệ mình viết tiếp “khúc tráng ca” của cha anh bằng chính những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay”, Huyền Diệu chia sẻ.

Hào khí lịch sử không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm. Trong một thế giới nhiều biến động, người trẻ cần bản lĩnh, tri thức và lý tưởng rõ ràng để không bị cuốn theo những giá trị lệch lạc.

Bạn Nguyễn Đoàn Bảo Trân, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ:

“Với mình, điều quan trọng nhất của người trẻ là phải có mục tiêu rõ ràng để không bị cuốn theo những lựa chọn mơ hồ trong cuộc sống. Khi hiểu sâu hơn về ý nghĩa ngày 30/4, mình càng ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình hôm nay và tự nhắc bản thân phải sống có trách nhiệm hơn”, Bảo Trân chia sẻ.

Bảo Trân cho rằng điều quan trọng nhất của người trẻ là phải có mục tiêu rõ ràng để không bị cuốn theo những lựa chọn mơ hồ trong cuộc sống

Hào khí của ngày toàn thắng năm xưa vì thế không hề phai nhạt, mà vẫn đang tiếp tục được nuôi dưỡng trong từng suy nghĩ, hành động của thế hệ trẻ. Đó là ngọn lửa của niềm tin, của khát vọng vươn lên và của tinh thần cống hiến không ngừng.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng giá trị của ngày 30/4 vẫn còn nguyên vẹn. Và chính những người trẻ hôm nay, bằng tri thức, nhiệt huyết và lý tưởng sống đẹp đang là những người viết tiếp những trang sử mới cho đất nước.