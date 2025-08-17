Gương mặt trẻ hứa hẹn tạo bất ngờ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025

SVO - Những tài năng trẻ như Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Viết Gia Hân đang cho thấy phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên bất ngờ lớn tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
Không chỉ có những cái tên quen thuộc, các gương mặt trẻ như Trần Thế Bảo, Thân Bảo Nghi cũng đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của HLV ngoại quốc, họ kiên trì mài giũa từng động tác, từng cú putt, với khát vọng khẳng định mình trong lần ra sân lớn nhất năm.
Sau giải đấu, ban huấn luyện sẽ đánh giá toàn diện phong độ của từng golfer, từ kỹ thuật, thể lực đến tâm lý thi đấu. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng giáo án cá nhân hóa, giúp mỗi tuyển thủ phát huy tối đa tiềm năng, hướng tới đỉnh cao lớn hơn là SEA Games 33.