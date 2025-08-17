Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Gương mặt trẻ hứa hẹn tạo bất ngờ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025

Dương Triều Dương Triều

SVO - Những tài năng trẻ như Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Viết Gia Hân đang cho thấy phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên bất ngờ lớn tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

golf25.jpg
Đồng hành cùng đội là chuyên gia Scott Goldie. Suốt những ngày qua, ông theo sát từng cú vung gậy, kiên nhẫn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong tư thế, nhịp đánh. Với Goldie, mỗi buổi tập không chỉ để cải thiện kỹ thuật mà còn để rèn tâm lý thi đấu, thứ có thể quyết định sự khác biệt ở những hố cuối cùng.
golf20.jpg
Ở bảng nữ, Lê Chúc An là tâm điểm của sự chú ý. Hai mùa liên tiếp đăng quang đã đủ để khẳng định vị thế, nhưng cô gái trẻ vẫn miệt mài với từng cú swing dưới ánh nắng Quy Nhơn. Một chức vô địch nữa sẽ đưa Chúc An đi vào lịch sử golf Việt Nam với kỷ lục ba lần liên tiếp vô địch Quốc gia.
z6913491230919-add6d358fd1201b0e22b57d0dba0cbf6.jpg
Trái ngược với sự quyết liệt của Chúc An, Nguyễn Đức Sơn – đương kim vô địch nam, xuất hiện với vẻ điềm tĩnh. Anh tập trung vào việc tinh chỉnh động tác, duy trì sự ổn định và giữ cho tâm thế luôn sẵn sàng. “Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, cả vòng đấu có thể trôi đi. Tôi muốn kiểm soát điều đó”, Đức Sơn chia sẻ sau một buổi tập.
z6913491226396-6f5591c0e1d8584dd456cf69a7659316.jpg
Trong khi đó, Nguyễn Trọng Hoàng trở thành hiện tượng đáng chờ đợi nhất. Chưa đầy hai tháng, golfer tuổi 15 đã giành ba danh hiệu, thành tích hiếm có trong làng golf trẻ. Hoàng chơi bóng với sự hứng khởi của tuổi trẻ nhưng cũng không thiếu bản lĩnh từng trải qua các giải quốc tế. Giới chuyên môn tin rằng, cậu bé này hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ lớn ở Gia Lai.
golf24.jpg
Cùng với Trọng Hoàng, Nguyễn Viết Gia Hân là điểm sáng khác ở bảng nữ. Từng là “em út” của giải, thi đấu với tâm thế học hỏi, Gia Hân dần trưởng thành qua từng mùa. Năm 2024, golfer sinh năm 2011 khiến cả làng golf ngỡ ngàng khi cạnh tranh sòng phẳng với đàn chị Chúc An, trước khi về nhì chung cuộc. Giờ đây, với sự trui rèn kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn, Gia Hân đã trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.
golf27.jpg
z6913491234830-373ba36e493742e895ee5bec431fde32.jpg
Không chỉ có những cái tên quen thuộc, các gương mặt trẻ như Trần Thế Bảo, Thân Bảo Nghi cũng đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dưới sự chỉ dẫn của HLV ngoại quốc, họ kiên trì mài giũa từng động tác, từng cú putt, với khát vọng khẳng định mình trong lần ra sân lớn nhất năm.
golf23.jpg
golf29.jpg
golf31.jpg
golf32.jpg
Sau giải đấu, ban huấn luyện sẽ đánh giá toàn diện phong độ của từng golfer, từ kỹ thuật, thể lực đến tâm lý thi đấu. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng giáo án cá nhân hóa, giúp mỗi tuyển thủ phát huy tối đa tiềm năng, hướng tới đỉnh cao lớn hơn là SEA Games 33.
golf22.jpg
Những ngày này, không khí ở FLC Golf Links Quy Nhơn và Gia Lai căng đầy năng lượng. Tiếng gậy chạm bóng vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng hò reo khích lệ. Giữa nhịp tập luyện hối hả, tinh thần của đội tuyển Quốc gia vẫn thoải mái, tự tin, sẵn sàng cho một giải đấu hứa hẹn kịch tính và giàu cảm xúc.
Dương Triều Dương Triều
#Golf Việt Nam 2025 #Giải Vô địch Golf Quốc gia #Nguyễn Trọng Hoàng #Lê Chúc An #Nguyễn Viết Gia Hân #đào tạo golf trẻ #SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục