6 cách để thoát khỏi trầm cảm

SVO - Con người không thể lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Trải qua những giai đoạn tâm trạng buồn bã là điều bình thường, nhưng cần chú ý hơn khi những cảm xúc đó bắt đầu ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hằng ngày.

Hãy bước ra ngoài

Nhiều chuyên gia khuyên những người bị trầm cảm nên dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời. Tiếp xúc với thiên nhiên, âm thanh, mùi hương và ánh sáng có thể giúp giảm căng thẳng lẫn cải thiện tâm trạng. Một lợi ích quan trọng là tiếp xúc với ánh nắng Mặt trời, vì thiếu ánh nắng Mặt trời có liên quan đến tỷ lệ trầm cảm cao hơn vào mùa Đông. Một cuộc đi dạo thư giãn trong công viên hoặc một chuyến leo núi đổ mồ hôi đều có thể mang lại lợi ích.

Nghe nhạc

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, âm nhạc mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng bằng cách kích thích các phần của não bộ liên quan đến khoái cảm. Các loại nhạc khác nhau, dù là nhạc vui tươi hay nhạc buồn, đều có thể hữu ích, tùy thuộc vào nhu cầu cảm xúc của người nghe.

Ăn nhiều thực phẩm chứa axit béo Omega-3

Axit béo Omega-3, chất béo lành mạnh có nhiều trong cá đã được chứng minh trong các nghiên cứu là giúp cải thiện tâm trạng và làm giảm chứng trầm cảm nhẹ. Điều này được cho là do chúng giúp bổ sung các chất bị thiếu trong não khi một người cảm thấy chán nản.

Ngủ đủ giấc

Những người thiếu ngủ có nguy cơ bị trầm cảm cao gấp khoảng 10 lần so với những người ngủ đủ giấc. Quy tắc cơ bản là áp dụng chu kỳ ngủ đều đặn, đảm bảo ngủ ít nhất 7 giờ và tránh xa các thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Liệu pháp nhận thức hành vi

Tâm lý trị liệu là một trong những công cụ hiệu quả nhất để giảm trầm cảm. Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) giúp bệnh nhân học cách suy nghĩ và hành xử, đồng thời cung cấp cơ hội để diễn giải các tình huống theo cách tích cực hơn. Một số báo cáo cho thấy, việc trải qua 12 tuần CBT có thể tạo ra hiệu quả tương đương với việc dùng thuốc chống trầm cảm.

Dùng thuốc theo toa

Khi được kê đơn thuốc lần đầu tiên tại bệnh viện, bệnh nhân thường được cho dùng thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc hoặc thuốc ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine. Những loại thuốc này thường ít tác dụng phụ hơn so với các loại thuốc chống trầm cảm khác và thường có tác dụng nhanh hơn so với liệu pháp tâm lý.

