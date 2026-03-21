Ngâm chân với giấm có thể mang lại những lợi ích gì cho bạn?

Chúng ta thường không chú ý nhiều đến đôi chân cho đến khi những tháng thời tiết ấm áp đến hoặc khi bắt đầu cảm thấy khó chịu giữa các ngón chân. Nếu bạn cảm thấy đôi chân của mình đã bị “bỏ bê” một thời gian, một cách ngâm chân đơn giản với nước và giấm có thể là một biện pháp chăm sóc tại nhà hữu ích.

Hỗ trợ điều trị nấm da chân

Nấm da chân là một bệnh nhiễm nấm da thường xuất hiện ở khoảng giữa các ngón chân hoặc lòng bàn chân. Tình trạng này thường gây da khô, bong tróc, ngứa và đôi khi xuất hiện mụn nước hoặc viêm. Vì giấm có đặc tính có thể ức chế sự phát triển của nấm, việc ngâm chân với giấm có thể hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng nhẹ. Khi thực hiện đều đặn, phương pháp này có thể góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục.

Giảm mùi hôi chân

Mùi hôi chân thường xuất phát từ sự kết hợp giữa độ ẩm và vi khuẩn. Do giấm có thể giúp hạn chế cả nấm và vi khuẩn, việc ngâm chân với giấm có thể là một bước bổ sung hữu ích nếu bạn gặp tình trạng mùi khó chịu. Thỉnh thoảng ngâm chân có thể giúp đôi chân cảm thấy sạch sẽ và tươi mát hơn. Tuy nhiên, sau khi ngâm, bạn nên rửa lại và lau khô chân thật kỹ, vì không phải ai cũng thích mùi của giấm.

Da chân khô và gót chân nứt nẻ

Gót chân nứt nẻ và các vùng da khô ở bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn có thể trở nên đau theo thời gian. Tính axit tự nhiên của giấm có thể giúp làm mềm lớp da khô, từ đó giúp da chân cảm thấy mịn hơn nếu ngâm thường xuyên. Tuy nhiên, phương pháp này không thay thế cho chăm sóc y tế, mà chỉ có thể hỗ trợ bổ sung độ ẩm một cách nhẹ nhàng.

Cách chuẩn bị bồn ngâm chân với giấm

Việc chuẩn bị bồn ngâm chân tại nhà rất đơn giản. Hãy cho 1 cốc giấm vào một chiếc xô hoặc chậu, sau đó thêm 2 cốc nước ấm. Tiếp tục thêm giấm và nước theo cùng tỷ lệ này cho đến khi lượng nước đủ để ngập bàn chân của bạn. Loại giấm sử dụng không quan trọng. Ngâm chân trong 10–20 phút, sau đó lau khô hoàn toàn. Bạn có thể lặp lại phương pháp này mỗi ngày cho đến khi các triệu chứng bắt đầu cải thiện.