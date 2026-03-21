Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống tích cực

Google News

Ngâm chân với giấm có thể mang lại những lợi ích gì cho bạn?

Ly Ly

SVO - Ngâm chân với giấm có thể giúp giảm một số vấn đề da và bàn chân thường gặp ngay tại nhà.

Chúng ta thường không chú ý nhiều đến đôi chân cho đến khi những tháng thời tiết ấm áp đến hoặc khi bắt đầu cảm thấy khó chịu giữa các ngón chân. Nếu bạn cảm thấy đôi chân của mình đã bị “bỏ bê” một thời gian, một cách ngâm chân đơn giản với nước và giấm có thể là một biện pháp chăm sóc tại nhà hữu ích.

Hỗ trợ điều trị nấm da chân

Nấm da chân là một bệnh nhiễm nấm da thường xuất hiện ở khoảng giữa các ngón chân hoặc lòng bàn chân. Tình trạng này thường gây da khô, bong tróc, ngứa và đôi khi xuất hiện mụn nước hoặc viêm. Vì giấm có đặc tính có thể ức chế sự phát triển của nấm, việc ngâm chân với giấm có thể hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng nhẹ. Khi thực hiện đều đặn, phương pháp này có thể góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục.

Giảm mùi hôi chân

Mùi hôi chân thường xuất phát từ sự kết hợp giữa độ ẩm và vi khuẩn. Do giấm có thể giúp hạn chế cả nấm và vi khuẩn, việc ngâm chân với giấm có thể là một bước bổ sung hữu ích nếu bạn gặp tình trạng mùi khó chịu. Thỉnh thoảng ngâm chân có thể giúp đôi chân cảm thấy sạch sẽ và tươi mát hơn. Tuy nhiên, sau khi ngâm, bạn nên rửa lại và lau khô chân thật kỹ, vì không phải ai cũng thích mùi của giấm.

Da chân khô và gót chân nứt nẻ

Gót chân nứt nẻ và các vùng da khô ở bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn có thể trở nên đau theo thời gian. Tính axit tự nhiên của giấm có thể giúp làm mềm lớp da khô, từ đó giúp da chân cảm thấy mịn hơn nếu ngâm thường xuyên. Tuy nhiên, phương pháp này không thay thế cho chăm sóc y tế, mà chỉ có thể hỗ trợ bổ sung độ ẩm một cách nhẹ nhàng.

Cách chuẩn bị bồn ngâm chân với giấm

Việc chuẩn bị bồn ngâm chân tại nhà rất đơn giản. Hãy cho 1 cốc giấm vào một chiếc xô hoặc chậu, sau đó thêm 2 cốc nước ấm. Tiếp tục thêm giấm và nước theo cùng tỷ lệ này cho đến khi lượng nước đủ để ngập bàn chân của bạn. Loại giấm sử dụng không quan trọng. Ngâm chân trong 10–20 phút, sau đó lau khô hoàn toàn. Bạn có thể lặp lại phương pháp này mỗi ngày cho đến khi các triệu chứng bắt đầu cải thiện.

Ly Ly
Tips and Tricks
