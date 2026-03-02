5 loài hoa mùa Xuân mang ý nghĩa tích cực như sự vĩnh cửu và hạnh phúc

SVO - Trong số rất nhiều ý nghĩa của các loài hoa, có những loài hoa duy nhất của mùa Xuân mang hình ảnh tươi sáng như hạnh phúc và vĩnh cửu lẫn may mắn.

Hoa linh lan: 'Hạnh phúc sẽ trở lại'

Hoa linh lan, với những bông hoa hình chuông xinh xắn, là loài hoa báo hiệu mùa Xuân đến. Nó là biểu tượng của hạnh phúc và là món quà hoàn hảo cho đám cưới, người yêu, bạn bè và những người thân yêu khác.

Hoa mao lương tím: 'Bình an bạn nhé!'

Hoa mao lương, với những cánh hoa xếp chồng lên nhau, mang lại cảm giác mềm mại, dịu dàng. Ý nghĩa của loài hoa này thay đổi tùy thuộc vào màu sắc. Hoa mao lương đỏ tượng trưng cho "Bạn tràn đầy quyến rũ", màu hồng tượng trưng cho "vẻ đẹp không phô trương" và hoa xanh tượng trưng cho "lễ hội", tất cả đều mang ý nghĩa tích cực.

Hoa Tulip: 'Lời tỏ tình'

Hoa tulip đỏ chứa đựng cảm xúc chân thành của một "lời tỏ tình". Khi cần can đảm để bày tỏ tình cảm bằng lời nói, tại sao không gửi gắm cảm xúc của bạn vào những bông tulip đỏ và tặng chúng như một món quà?

Hoa hải quỳ đỏ: "Tôi yêu bạn"

Hoa hải quỳ đỏ được biết đến là "hoa gió" trong tiếng Anh vì nó nở vào khoảng thời gian những cơn gió Xuân ấm áp bắt đầu thổi. Trong khi ý nghĩa của loài hoa này thể hiện tình cảm chân thành, thì vẻ quyến rũ của nó lại nằm ở hình dáng tròn trịa, dễ thương.

Hoa cúc đồng tiền: "Hy vọng"

Hoa cúc Gerbera (hoa cúc đồng tiền) nổi bật với màu sắc rực rỡ như đỏ và cam. Loài hoa này mang nhiều ý nghĩa tích cực, chẳng hạn như "luôn tiến về phía trước" và "suy nghĩ tích cực", khiến chúng trở thành món quà hoàn hảo cho sinh nhật, các dịp lễ kỷ niệm hoặc lời chúc mau chóng bình phục.