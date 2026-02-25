Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Sống tích cực

Google News

Dự án thiện nguyện Projet Émerveillé của học sinh Trường Quốc tế Pháp tặng nhà cho gia đình khó khăn ở Quảng Trị

Trần Anh
SVO - Projet Émerveillé là một dự án thiện nguyện được sáng lập vào năm 2024 bởi các học sinh trung học Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin (LFAY). Dự án ra đời với mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ thông qua những hoạt động gây quỹ thiết thực nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại tỉnh Quảng Trị.

Sau hai mùa tổ chức thành công liên tiếp, dự án đã gây quỹ được gần 50.000.000 VND (năm 2024) và 146.000.770 VND (năm 2025), nhận được sự ủng hộ tích cực từ học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Nguồn kinh phí này đã được sử dụng để triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, trong đó nổi bật là việc xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình nghèo tại huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Projet Émerveillé trao tặng ngôi nhà cho người dân khó khăn ở Quảng Trị.
Dự án được thực hiện với sự đồng hành của Hanoi Youth Community Society (HYCS), một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 2017, chuyên hỗ trợ các gia đình khó khăn tại Quảng Trị. Mỗi năm, HYCS xây dựng hơn 5 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo, đặc biệt là những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và bão lũ. Những ngôi nhà này không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn mang lại sự an toàn, ổn định và hy vọng cho người dân địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc gây quỹ, Projet Émerveillé còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, khả năng lãnh đạo và ý thức trách nhiệm cộng đồng của học sinh LFAY. Thông qua dự án, các em mong muốn biến sự may mắn khi được học tập trong môi trường thuận lợi thành những hành động thiết thực, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững cho xã hội.

Trần Anh
#Projet Émerveillé #Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin #LFAY #Quảng Trị #Thiện nguyện

