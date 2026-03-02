Hội chứng 'tôi muốn được yêu thương'

SVO - Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ 'hội chứng khao khát được yêu thương' chưa? Mong muốn được những người xung quanh yêu thương và không muốn bị ai ghét bỏ là một cảm xúc phổ biến mà nhiều người có. Nhưng điều gì xảy ra, khi nó trở nên thái quá? Hãy để chuyên gia tâm lý Nhật Bản Oda Hayato chia sẻ với các bạn về hội chứng này.

"Hội chứng tôi muốn được yêu thương" đề cập đến một nhu cầu mãnh liệt, dai dẳng: Được người khác yêu thương. Nó không phải là một căn bệnh mà được đặt tên như vậy vì nhiều người cảm thấy bị choáng ngợp bởi khao khát được yêu thương mãnh liệt của mình.

Con người là sinh vật xã hội, và chúng ta tìm cách xây dựng các mối quan hệ để tồn tại. Trong những mối quan hệ này, tình yêu thương củng cố các mối liên kết với người khác, và việc nhận được tình yêu thương cũng giúp chúng ta thể hiện giá trị bản thân. Mặc dù có nhiều yếu tố quyết định giá trị bản thân của một người, chẳng hạn như ngoại hình, kỹ năng và tình trạng tài chính, nhưng những người mắc hội chứng "Tôi muốn được yêu thương" thường lấy giá trị bản thân từ lượng tình yêu thương mà họ nhận được từ những người xung quanh.

Những người mắc hội chứng "Tôi muốn được yêu thương" thường có những đặc điểm gì?

Thiếu tự tin là biểu hiện đầu tiên. Những người thiếu tự tin thường đánh giá giá trị bản thân dựa trên tình yêu thương và sự quan tâm mà họ nhận được từ người khác. Vì thiếu tự tin vào bản thân, họ duy trì giá trị bản thân thông qua sự đánh giá và tình cảm của người khác. Hoặc, họ có thể không muốn chấp nhận đánh giá thấp về bản thân và dựa vào tình cảm của người khác để tự đánh giá mình.

Thứ hai là thiếu tin tưởng vào tình yêu thương của người khác. Những người cảm thấy được "yêu thương" bởi những người xung quanh không nghi ngờ hay thử thách người khác. Ngược lại, những người không thể tin tưởng vào tình cảm của người khác cảm thấy thiếu tình yêu và tin rằng họ "cần được yêu thương". Trong trường hợp này, họ liên tục tìm kiếm sự khẳng định về tình cảm và đòi hỏi người khác phải thể hiện điều đó.

Thứ ba là thiếu sự đam mê. Những người có điều gì đó để đắm chìm vào, dù là công việc hay sở thích, thường dựa vào việc niềm đam mê của họ có thành công hay không để đánh giá giá trị bản thân. Những người luôn khao khát tình cảm thường thiếu thứ gì đó để đắm chìm vào và do đó dựa vào tình cảm của người khác để đánh giá giá trị bản thân.

Nguyên nhân của hội chứng "Tôi muốn được yêu thương"

Chắc hẳn phải có lý do nào đó cho nhu cầu được yêu thương quá mức này. Trước hết, là do lớn lên trong môi trường khó cảm nhận được tình yêu thương. Nếu bạn tự tin rằng mình được yêu thương, bạn sẽ khó có khao khát được yêu thương mãnh liệt. Nếu bạn lớn lên trong môi trường khó cảm nhận được tình yêu thương, bạn sẽ tiếp tục lo lắng về việc liệu mình có được yêu thương hay không và sẽ liên tục muốn xác nhận điều đó. Khao khát được xác nhận tình yêu này càng củng cố khao khát được yêu thương của bạn.

Thứ hai là bị phản bội. Người yêu của bạn có thể đột ngột chia tay, lừa dối bạn, hoặc phản bội bạn... Những người nhận ra rằng, niềm tin được yêu thương của họ thực chất là một lời nói dối, dễ trở nên nghi ngờ tình yêu. Và bởi vì họ không thể tin tưởng vào tình yêu của người khác, họ có thể bắt đầu nghĩ: "Tôi cần được yêu thương nhiều hơn", và họ có thể tìm kiếm ngày càng nhiều tình yêu hơn.

Thứ ba là không có nhiều người xung quanh bạn mà bạn có thể tin tưởng. Bạn không cần tất cả tình yêu của mình từ một người. Nhiều người giảm bớt sự phụ thuộc vào một người bằng cách nhận được tình yêu thương từng chút một từ nhiều mối quan hệ khác nhau, chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp và bạn bè cùng sở thích. Những người khao khát được yêu thương mãnh liệt thường tìm kiếm tình yêu sâu đậm từ một vài người vì họ có mối liên hệ yếu với nhiều người hoặc không thể nhận được tình yêu từ họ.

Làm thế nào để vượt qua hội chứng nhu cầu được yêu thương

Nếu bạn nghĩ mình đang mắc phải hội chứng "Tôi muốn được yêu thương", Oda đã chia sẻ một số lời khuyên về cách vượt qua nó. Đầu tiên là tìm điều gì đó bạn có thể tập trung vào. Một khi bạn học cách trân trọng bản thân, sự tự đánh giá của bạn sẽ chuyển từ việc chỉ dựa vào tình yêu thương của người khác sang những giá trị khác. Hãy cố gắng trở nên thông minh hơn bằng cách trau dồi kiến ​​thức, trở nên hấp dẫn hơn bằng cách cải thiện ngoại hình, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tích lũy kinh nghiệm. Khi những nỗ lực của bạn được đền đáp, bạn sẽ nhận ra "Tôi là một người có giá trị" và nhu cầu được yêu thương của bạn sẽ giảm đi.

Thứ hai là làm điều gì đó sáng tạo. Thay vì chỉ nghe nhạc, hãy thử chơi nhạc, sáng tác nhạc, vẽ tranh, viết tiểu thuyết, hoặc bất kỳ hoạt động sáng tạo nào khác sẽ cho bạn cảm giác "mức độ mà bạn có thể đạt được nhiều hơn". Ngay cả những việc đơn giản như làm đồ thủ công, làm phụ kiện, tự làm móng tay, hoặc mở rộng vốn kiến ​​thức nấu ăn của mình cũng được. Khi bạn nâng cao khả năng của mình, bạn sẽ bắt đầu chấp nhận bản thân, điều này sẽ tăng cường sự tự tin và giảm nhu cầu được yêu thương.

Thứ ba là làm những việc giúp đầu óc thư thái. Làm những việc giúp đầu óc thư thái, chẳng hạn như tập thể dục, đắm mình vào một sở thích, xem phim ở rạp chiếu phim hoặc xem kịch ở nhà hát, sẽ giúp bạn thiết lập lại tâm trí. Điều này cũng sẽ làm giảm ham muốn được yêu thương của bạn. Bằng cách loại bỏ những suy nghĩ gây xao nhãng và làm mới bản thân, bạn có thể dần dần làm dịu đi ham muốn được yêu thương quá mức của mình.