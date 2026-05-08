Từ trải nghiệm đến thành tích: cách EIS cân bằng giữa phát triển toàn diện và kết quả học thuật

Trong bối cảnh giáo dục quốc tế tại Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều phụ huynh mong muốn con được phát triển toàn diện nhưng vẫn đạt thành tích học tập nổi bật.

Đây cũng là định hướng mà European International School Ho Chi Minh City (EIS) theo đuổi thông qua mô hình “ngôi làng giáo dục”, kết hợp giữa trải nghiệm học tập, sức khỏe tinh thần và nền tảng học thuật chuẩn quốc tế.

Khuôn viên EIS được thiết kế như một cộng đồng học tập mở, nơi học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy độc lập và khả năng thích nghi thông qua các hoạt động tương tác cùng giáo viên, bạn bè đến từ hơn 46 quốc gia. Môi trường đa văn hóa giúp học sinh hình thành tư duy công dân toàn cầu ngay trong quá trình học tập hằng ngày.

Song song trải nghiệm, EIS vẫn duy trì tiêu chuẩn học thuật cao với chương trình Tú tài Quốc tế IB xuyên suốt. Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ đỗ IB tại trường đạt 100%, điểm trung bình đạt 35,5/45, cao hơn khoảng 18% so với mức trung bình toàn cầu. Đặc biệt, khoảng 26% học sinh đạt từ 40 điểm trở lên và 84% học sinh nhận bằng song ngữ.

Đại diện nhà trường cho biết, môi trường học tập cân bằng không làm giảm tính cạnh tranh, mà giúp học sinh có động lực bền vững và sẵn sàng cho các bậc học cao hơn. Từ nền tảng đó, nhiều học sinh EIS đã trúng tuyển vào các trường đại học tại Anh, Mỹ, châu Âu, Úc và Canada. Định hướng này thu hút nhiều phụ huynh ưu tiên môi trường giáo dục nhân văn bền vững.