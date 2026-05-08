Sinh viên săn cơ hội việc làm tại ‘HUTECH Job Fair 2026’

Ngày 7/5, tại Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH - Thu Duc Campus đã diễn ra Ngày hội Triển lãm Công nghệ và Tuyển dụng năm 2026 - HUTECH Job Fair 2026. Ngày hội do Trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH) tổ chức, quy tụ 179 doanh nghiệp với gần 7.000 vị trí việc làm, thực tập cho sinh viên.

Phát biểu tại Ngày hội, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP. HCM nhấn mạnh, Ngày hội là nơi doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận và đánh giá nguồn nhân lực, sinh viên kiểm chứng năng lực của chính mình và cả hai cùng tìm thấy cơ hội phát triển bền vững.

Chia sẻ tại chương trình bà Võ Thị Thùy Dương – Phó Tổng giám đốc Khối Hàng không - Tập đoàn Sun Group cho biết, những sự kiện tuyển dụng Tiếp viên và Kỹ thuật hàng không mà Tập đoàn phối hợp tổ chức tại HUTECH với quy mô và sự chuyên nghiệp của nhà trường, thu hút hơn 500 ứng viên từ khắp nơi về tham dự. Sau những kỳ tuyển dụng thành công đó, hàng trăm nhân sự mới đã gia nhập vào đội ngũ của Hãng.

“Đến với Job Fair HUTECH, chúng tôi tiếp tục mang theo khát vọng kết nối những trái tim nhiệt huyết. Chúng tôi tin rằng, với môi trường đào tạo năng động của HUTECH, các bạn sinh viên tại đây chính là nguồn lực tiềm năng, sẵn sàng cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế” – Bà Dương kỳ vọng.

Không khí tuyển dụng tại ngày hội diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, du lịch, công nghệ, sản xuất, dược phẩm, xây dựng, giáo dục, thiết kế, dịch vụ,…

Là sinh viên năm nhất, khoa Tiếng Anh, Huỳnh Anh Thư quan đến các vị trí: trợ giảng, hỗ trợ đào tạo hoặc chăm sóc khách hàng sử dụng tiếng Anh tại các doanh nghiệp quốc tế. “Mình mong muốn được trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tích lũy kinh nghiệm làm việc. Mình kỳ vọng có thể tìm được cơ hội việc làm hoặc thực tập phù hợp, đồng thời xây dựng thêm nhiều kết nối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mình cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về yêu cầu tuyển dụng để chuẩn bị tốt cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai” – Thư nói.