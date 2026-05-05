Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2

Học thiết kế cùng Arena Multimedia: Người trẻ cần đam mê hơn là năng khiếu vẽ tay

Thiện Nhân

SVO - Không còn là lựa chọn “ngoài lề”, các ngành thiết kế đồ họa, làm game, hoạt hình 3D hay kỹ xảo phim đang dần trở thành hướng đi nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ. Bắt nhịp xu hướng đó, Arena Multimedia sẽ góp mặt tại gian hàng số 39 - 40 trong “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2”, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ - sáng tạo dành cho học sinh đang tìm kiếm hướng đi khác biệt.

Những ngành học đang trở thành “cơn sốt” nhân lực

Theo Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia, trong năm học 2026 - 2027, hệ thống Arena Multimedia trên toàn quốc dự kiến tuyển sinh khoảng 1.000 chỉ tiêu. Do đặc thù là hệ thống đào tạo nghề chuẩn quốc tế, Arena Multimedia thường xuyên mở các đợt khai giảng linh hoạt hàng tháng để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên và người học hệ vừa học vừa làm.

ThS. Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia: Ngành thiết kế đang thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên AI

Những chuyên ngành có chỉ tiêu tuyển sinh lớn nhất và cũng đang là "cơn sốt" khát nhân lực trên thị trường hiện nay bao gồm:

  • Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện (Graphic Design & interactive Media): Nền tảng cốt lõi của mọi ngành nghề thiết kế trong nhiều lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, giải trí.
  • Hoạt hình 3D (3D Animation) & Thiết kế Game (Game Design): Lĩnh vực đang bùng nổ mạnh mẽ cùng với sự phát triển của công nghệ thực tế ảo và thị trường game và đồ họa 3D.
  • Kỹ xảo (VFX) nâng cao: Phục vụ cho kỷ nguyên giải trí, truyền thông chất lương cao, đòi hỏi hình ảnh kỹ xảo sử dụng kỹ thuật mới nhất.

Không đặt nặng điểm số, ưu tiên tư duy sáng tạo

Yếu tố quan trọng nhất không phải là điểm số các môn Toán, Lý, Hóa hay việc bạn có biết vẽ tay hay không, mà chính là Sự đam mê, tính kiên trì và tư duy cởi mở với cái mới.

Không gian học tập sáng tạo tại Arena Multimedia.

Thạc sĩ Vũ Anh Đức chia sẻ về yếu tố quyết định để theo đuổi nghề: “Mỹ thuật đa phương tiện là sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ. Công nghệ thay đổi rất nhanh, đặc biệt với sự tham gia của AI trong thiết kế. Vì vậy, người học cần sẵn sàng cập nhật liên tục, kiên trì rèn luyện để tạo ra sản phẩm chất lượng”, ông chia sẻ.

Arena Multimedia có phương thức tuyển sinh vô cùng cởi mở, hướng đến việc đánh giá đúng tố chất và đam mê của người học:

  • Xét tuyển học bạ/Bằng tốt nghiệp THPT: Điều kiện cần là các bạn đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên, người đi làm muốn chuyển ngành.
  • Đánh giá năng lực tư duy (Creative Assessment): Thí sinh sẽ làm một bài kiểm tra về tư duy thẩm mỹ/Sáng tạo (không yêu cầu phải biết vẽ tay từ trước).
  • Tuyển thẳng và xét Học bổng: Dành cho những bạn có điểm thi THPT Quốc gia hoặc sở hữu Portfolio (hồ sơ năng lực/sản phẩm thiết kế cá nhân) ấn tượng.

Thạc sĩ Vũ Anh Đức cho rằng, các ngành khoa học, công nghệ và thiết kế số đang trở thành xu hướng nghề nghiệp của tương lai. “Các bạn trẻ hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động trải nghiệm các công cụ, phần mềm thiết kế từ sớm để hiểu mình thực sự phù hợp với việc làm game, dựng phim hay xây dựng thương hiệu”.

Không gian học tập sáng tạo tại Arena Multimedia

Với phụ huynh, thế giới nghề nghiệp hiện nay đã thay đổi rất nhanh. “Những lĩnh vực như thiết kế, làm game hay sản xuất phim không còn là lựa chọn bấp bênh, mà đã trở thành ngành công nghiệp quy mô lớn với nhiều cơ hội phát triển. Điều quan trọng là lắng nghe và tạo điều kiện để các bạn trẻ theo đuổi đam mê sáng tạo một cách nghiêm túc,” ông chia sẻ.

Trải nghiệm thực tế tại gian hàng 39 - 40

Không chỉ dừng lại ở tư vấn, Arena Multimedia mang tới ngày hội tuyển sinh một không gian trải nghiệm mang phong cách “Artech” - nơi học sinh có thể trực tiếp tiếp cận công nghệ sáng tạo.

Gian hàng Arena Multimedia thu hút đông đảo học sinh tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2025.

Tại gian hàng số 39 - 40, thí sinh sẽ được sử dụng bảng vẽ điện tử Wacom cao cấp, trải nghiệm kính thực tế ảo VR để khám phá thế giới game và hoạt hình 3D do chính cựu học viên Arena thiết kế.

Một điểm nhấn khác là hoạt động review portfolio 1-1, nơi các chuyên gia và giám đốc sáng tạo trực tiếp xem xét, nhận xét và định hướng cho các sản phẩm cá nhân của học sinh yêu thích thiết kế.

Bên cạnh đó, Arena Multimedia cũng mang đến nhiều suất học bổng “Sáng tạo không giới hạn 2026” với giá trị lên tới 50% học phí cùng các phần quà công nghệ như balo, wacom, ổ cứng thông qua các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng.

Thông qua sự kiện, Arena Multimedia mong muốn kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo tới học sinh đang đứng trước lựa chọn nghề nghiệp. Đồng thời, đơn vị kỳ vọng góp phần thay đổi góc nhìn của phụ huynh về ngành Mỹ thuật đa phương tiện và đồng hành cùng thí sinh trong việc nhận diện năng lực, chọn đúng ngành, đúng hướng.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Tại ngày hội, học sinh và phụ huynh sẽ được lắng nghe tư vấn tuyển sinh từ đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các chuyên gia đến từ khoảng 30 trường đại học, học viện; đồng thời có cơ hội gặp gỡ các nhân vật truyền cảm hứng và trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động khoa học - công nghệ hấp dẫn, giúp định hình rõ hơn lựa chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh 2026.

Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận đăng ký tham gia tư vấn từ các trường đại học, học viện. Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Mr. Cường (0969023732) để được cung cấp thông tin và hướng dẫn đăng ký.

