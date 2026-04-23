Nhiều trường đại học hàng đầu đã đăng ký tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp. Chương trình có sự tham gia của hơn 30 trường đại học/học viện có các ngành học về kỹ thuật, khoa học và công nghệ. Hơn 5.000 học sinh và phụ huynh quan tâm đến các khối ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ đến từ hơn 30 trường THPT tại Hà Nội sẽ tham dự chương trình. Học sinh và phụ huynh sẽ được nghe đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, các trường đại học/học viện tư vấn về kỳ thi tuyển sinh đại học 2026. Các talk truyền cảm hứng về tình yêu với các môn khoa học và công nghệ, nhiều hoạt động trải nghiệm STEM, tham quan các phòng thí nghiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam diễn ra đồng thời trong thời gian diễn ra chương trình.

Nói về sự khác biệt của chương trình Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh viên – Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong), thường trực Ban Tổ chức, cho biết: “Khác với một số chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh đang có, chương trình của chúng tôi hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chỉ tập trung vào các bạn học sinh THPT tại Hà Nội quan tâm đến các khối ngành khoa học và công nghệ. Các trường được mời tham gia chương trình cũng phải có ngành đào tạo về khoa học và công nghệ. Số lượng học sinh và số trường đại học/học viện tham gia có thể chưa đông, nhưng cả hai phía đều có điểm quan tâm chung, như vậy hiệu quả chương trình chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một cơ chế hỗ trợ truyền thông chu đáo, hiệu quả trên các kênh của tòa soạn cho tất cả các đơn vị tham gia chương trình”.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực của Báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhằm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 30 cơ sở đào tạo đại học, hơn 5.000 học sinh THPT và phụ huynh.