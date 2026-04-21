Với OneSpace, hành trình STEM bắt đầu từ chính khoảnh khắc học sinh tò mò, hào hứng và muốn khám phá

SVO - OneSpace là thương hiệu đồng hành với các hoạt động STEM thú vị dành cho học sinh tham dự sự kiện “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2” được Báo Tiền Phong tổ chức vào sáng 17/5/2026. Bà Ngô Thị Thuỳ Dương - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OneSpace - đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong.

Thưa bà, đâu là lý do quan trọng nhất để OneSpace tham gia tổ chức các hoạt động STEM tại chương trình “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2” do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức?

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương: Lý do quan trọng nhất chính là sứ mệnh mà OneSpace theo đuổi từ những ngày đầu thành lập, đó là tạo ra môi trường học tập STEM thực sự truyền cảm hứng và có chiều sâu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Và sứ mệnh đó ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi đặt trong bối cảnh quốc gia hiện nay.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện. Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng thể hiện quyết tâm đó: Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển kinh tế số chiếm 20% GDP. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng xác định rõ: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học – công nghệ – kỹ thuật – toán học (STEM), là nhiệm vụ then chốt và ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Quyết định số 1017/QĐ-TTg về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư cho ngành này. Đây là một con số cho thấy nhu cầu nhân lực STEM trong tương lai gần là rất lớn và cụ thể.

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OneSpace chia sẻ về sứ mệnh lan tỏa giáo dục STEM và truyền cảm hứng công nghệ cho học sinh tại Ngày hội tuyển sinh khối khoa học và công nghệ lần 2.

Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết 71 thúc đẩy phát triển giáo dục STEM ở trường phổ thông chính thức đưa giáo dục STEM vào hệ thống giảng dạy quốc gia. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng Nhà nước không chỉ khuyến khích mà đang hệ thống hóa giáo dục STEM như một nền tảng giáo dục chiến lược.

Chính trong bối cảnh đó, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2, được bảo trợ bởi Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội sẽ là cơ hội để OneSpace góp phần hiện thực hóa những định hướng đó. Chúng tôi đến đây không chỉ với tư cách một đơn vị giáo dục, mà với tinh thần của người đồng hành, muốn giúp từng bạn học sinh nhìn thấy rõ hơn con đường phía trước, cảm nhận được sức hút của khoa học công nghệ và tự tin đặt bước chân đầu tiên vào hành trình STEM của chính mình.

Học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi ENJOY AI - cuộc thi công nghệ quốc tế dành cho học sinh, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), robotics và tư duy giải quyết vấn đề. OneSpace là đại diện chính thức và duy nhát của cuộc thi tại Việt Nam.

Bà có thể chia sẻ thông tin về một số hoạt động chính được OneSpace tổ chức tại sự kiện sáng 17/5/2026?

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện lần này với phương châm: mỗi hoạt động đều phải tạo ra trải nghiệm thực sự đáng nhớ để học sinh trải nghiệm, hiểu và cảm nhận.

Điểm nhấn đầu tiên và được học sinh mong chờ nhất là hoạt động trải nghiệm robot. Các em sẽ được trực tiếp điều khiển, lập trình và tương tác với các mô hình robot do OneSpace phát triển. Từ robot di chuyển tự động tránh vật cản, robot cánh tay thực hiện các thao tác lắp ráp đơn giản, đến robot thi đấu theo thể thức đối kháng, tất cả đều được thiết kế để học sinh không chỉ quan sát mà thực sự tham gia vào thực hành. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng robot không phải thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, mà là công nghệ đang hiện diện trong cuộc sống và hoàn toàn có thể do chính các em tạo ra.

Học sinh tiếp cận công nghệ robot và lập trình thông qua trải nghiệm thực hành.

Điểm nhấn thứ hai là hoạt động trải nghiệm robot bay, một trong những trải nghiệm được đánh giá là thú vị và kích thích tư duy nhất dành cho lứa tuổi học sinh. Các em sẽ được học những nguyên lý cơ bản về khí động học và điều khiển bay, sau đó thực hành lái robot bay qua các cổng định sẵn trong khu vực được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoạt động này còn mở ra cho các em góc nhìn về ứng dụng thực tế của công nghệ trong nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực công nghệ rất cao trong tương lai gần.

Điểm nhấn thứ ba và chắc chắn sẽ là phần sôi động nhất trong buổi sáng là khu vực thi đấu robot. Đây là nơi các đội học sinh sẽ bước vào những trận đấu robot thực sự với luật thi đấu rõ ràng, trọng tài chuyên nghiệp và không khí cạnh tranh đầy hào hứng. Các em không chỉ điều khiển robot mà còn phải vận dụng tư duy chiến thuật, phối hợp nhóm và xử lý tình huống nhanh nhạy ngay trên sân đấu. Khu vực thi đấu robot của OneSpace được thiết kế theo tiêu chuẩn các giải đấu robotics ENJOY AI quốc tế, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh và kịch tính. Chúng tôi tin rằng chính những khoảnh khắc tranh tài đó sẽ thắp lên ngọn lửa đam mê STEM trong các em mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào.

Bên cạnh ba hoạt động chính đó, chúng tôi còn bố trí góc tư vấn định hướng 1-1, nơi chuyên gia của OneSpace lắng nghe và trao đổi thực sự với từng học sinh và phụ huynh, đồng hành giúp các em nhìn rõ hơn về năng lực, sở thích và con đường phù hợp với bản thân mình.

Học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi ENJOY AI.

Sau chương trình Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2, nếu các bạn học sinh tiếp tục quan tâm đến các hoạt động STEM của OneSpace thì cần phải làm gì?

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương: Sự tò mò và quan tâm của các em chính là điều quý giá nhất và OneSpace luôn sẵn sàng đồng hành từ chính khoảnh khắc đó.

Cách đơn giản nhất là các em có thể ghé trực tiếp gian hàng OneSpace ngay tại sự kiện để để lại thông tin liên lạc. Sau ngày hội, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp thêm thông tin về các chương trình trải nghiệm và học phù hợp với từng lứa tuổi và mục tiêu cụ thể của mỗi em.

Đặc biệt, OneSpace sẽ tổ chức các buổi trải nghiệm robot miễn phí dành riêng cho những bạn đã tham gia ngày hội để các em có cơ hội cảm nhận thực tế không khí học tập tại OneSpace. Chúng tôi muốn các em chọn vì thực sự thấy đây là nơi phù hợp với mình, nơi mình có thể phát triển và trưởng thành.

Trải nghiệm STEM giúp học sinh hiểu rõ hơn về ứng dụng của công nghệ trong tương lai.

Các bạn và phụ huynh cũng có thể theo dõi website (https://myonespace.online/) và fanpage chính thức của OneSpace (https://www.facebook.com/OneSpaceEducation) để cập nhật lịch học, chương trình học bổng, các giải thi đấu robotics ENJOY AI mở rộng, các chuyến đi thực tế quốc tế dành cho các bạn yêu thích công nghệ, cùng nhiều nội dung chia sẻ kiến thức STEM hoàn toàn miễn phí được đăng tải thường xuyên.

Với OneSpace, hành trình STEM bắt đầu từ chính khoảnh khắc các em tò mò, hào hứng và muốn khám phá. Chúng tôi trân trọng và sẵn sàng đồng hành từ bước đầu tiên đó.

Trân trọng cảm ơn bà!

“Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2” do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 17/5/2026 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp. Khoảng 5.000 học sinh và phụ huynh đến từ hơn 30 trường THPT sẽ tham dự. Nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học, trải nghiệm tại các phòng thí nghiệm, talk truyền cảm hứng về tình yêu với các môn khoa học và công nghệ… được diễn ra đồng thời trong thời gian tổ chức ngày hội.