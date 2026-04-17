Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Xúc phạm giảng viên và bạn học trong nhóm kín, 16 sinh viên luật bị đình chỉ

Hoàng Trang (Tổng hợp)

SVO - Theo Vietnamnet, một nhóm sinh viên luật vừa bị đình chỉ học ngay lập tức sau khi lộ bằng chứng quấy rối tình dục qua tin nhắn. Bộ Giáo dục Indonesia khẳng định sẽ không khoan nhượng với hành vi trên, dù là trong hội nhóm riêng tư.

Theo luật sư đại diện cho một số nạn nhân, ít nhất 20 sinh viên và 7 giảng viên đã bị nhắm đến trong một nhóm chat chứa nội dung phản cảm. Các ảnh chụp màn hình của những cuộc trò chuyện này bắt đầu lan truyền trên nền tảng X từ ngày 13/4, với nội dung gồm những lời lẽ dung tục, câu đùa mang tính nhạy cảm và việc “vật thể hóa” nữ sinh và giảng viên nữ, theo tờ The Jakarta Post.

16 sinh viên bị cáo buộc đã bị đình chỉ từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/5. Trong thời gian này, họ không được tham gia bất kỳ hoạt động học thuật nào, bao gồm cả việc lên lớp.

Ngoài ra, các sinh viên này cũng bị cấm xuất hiện trong khuôn viên trường, trừ khi phục vụ công tác điều tra của Tổ công tác Phòng ngừa và Xử lý bạo lực của trường, hoặc các trường hợp khẩn cấp có giám sát.

sinh-vien-nganh-luat-3521.jpg
Ảnh chụp màn hình từ một video lan truyền trên mạng, cho thấy những người bị cáo buộc xuất hiện tại hội trường của trường để đưa ra lời xin lỗi. Ảnh: X/MariaAlkaff

Nhà trường cho biết đang theo dõi sát sao để ngăn chặn mọi tiếp xúc, trực tiếp hoặc gián tiếp, giữa các sinh viên bị cáo buộc và nạn nhân hoặc nhân chứng trong quá trình điều tra.

“Biện pháp này nhằm đảm bảo quá trình điều tra diễn ra khách quan, bảo vệ tất cả các bên liên quan và duy trì môi trường học thuật an toàn”, ông Erwin Agustian Panigoro, Giám đốc phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của UI, cho biết.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia Brian Yuliarto nhấn mạnh rằng các trường đại học phải đảm bảo môi trường học tập an toàn, hòa nhập và không có bất kỳ hình thức bạo lực nào.

“Mọi hành vi làm tổn hại đến phẩm giá con người đều là vi phạm nghiêm trọng và cần được xử lý nghiêm túc, công bằng, với trọng tâm là bảo vệ nạn nhân”, ông nói.

Ông cho biết đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường và sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình xử lý vụ việc, đồng thời đảm bảo các nạn nhân được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời.

Theo Channel News Asia, tại Indonesia, công tác phòng ngừa và xử lý bạo lực trong giáo dục đại học, bao gồm bạo lực thể chất, lời nói, tâm lý, tình dục, cũng như hành vi bắt nạt, phân biệt đối xử và thiếu khoan dung, được nêu trong Quy định số 55/2024 của Bộ.

Theo quy định này, tất cả các trường đại học phải thành lập Tổ công tác Phòng ngừa và Xử lý bạo lực, đồng thời đảm bảo cơ chế bảo vệ nạn nhân. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, vụ việc sẽ được xử lý theo Luật Tội phạm bạo lực tình dục của Indonesia.

Bộ cho biết đang giám sát hoạt động của tổ công tác tại trường và yêu cầu đảm bảo tính minh bạch trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Arifatul Choifi Fauzi cũng lên án vụ việc, đồng thời cam kết đảm bảo quá trình xử lý được thực hiện minh bạch, không có sự can thiệp.

Xem thêm

Cùng chuyên mục