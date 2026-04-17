Trường Đinh Thiện Lý chinh phục VEX World Championship 2026 với quyết tâm và bản lĩnh

Từ ngày 21 - 30/4/2026, 3 đội Robotics LSTS - 3 đội xuất sắc đại diện cho tài năng Việt Nam sẽ chính thức lên đường chinh phục VEX World Championship 2026. Đây là đấu trường Robotics lớn nhất thế giới, nơi hội tụ những tài năng công nghệ, được tổ chức tại St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ.

Màu cờ sắc áo LSTS sẽ kiêu hãnh tung bay ở đấu trường thế giới với những gương mặt học sinh xuất sắc đến từ các đội: 50922T – MAKO MANIACS; 50922S – VERTEX; 27908V – SINGULARITY.

Ba tấm vé tiến vào vòng chung kết thế giới không phải là kết quả của sự may mắn, mà là kết tinh của một hành trình đầy nỗ lực, quyết tâm và bản lĩnh của các bạn học sinh LSTS. Trong suốt nhiều tháng trời, các bạn đã miệt mài trau dồi, sáng tạo, tìm tòi, đã kiên trì cọ xát, tranh tài ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế để tích lũy cho mình một bệ phóng vững vàng đến với VEX World Championship.

VEX World Championship 2026 đang đến rất gần với rất nhiều thử thách. Nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao chinh phục, các đội Robotics LSTS đã sẵn sàng để khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Hãy cùng theo dõi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, tiếp thêm sức mạnh cho các đội Robotics LSTS trên hành trình vươn ra biển lớn!

50922T – MAKO MANIACS

Là đội tuyển nổi bật ở cấp Trung học Phổ thông, 50922T – MAKO MANIACS đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải VEX Robotics Competition 2025 - 2026. Tại Giải miền Nam, đội đã xuất sắc giành hàng loạt danh hiệu cao nhất như Excellence Award, Tournament Champion, Robot Skills Champion và Highest Autonomous Skills.

Tiếp nối thành công, đội tiếp tục khẳng định năng lực khi giành Design Award tại Vòng Chung kết Quốc gia, qua đó chính thức giành quyền tham dự VEX World Championship 2026. Bên cạnh đó, đội còn đạt Design Award tại giải Signature tổ chức tại Đài Loan và đạt Think Award tại giải Signature quốc tế tổ chức tại SSIS.

Hiện tại, MAKO MANIACS đang tập trung hoàn thiện hệ thống robot theo hướng tối ưu độ ổn định, nâng cao hiệu suất vận hành và phát triển chiến thuật thi đấu linh hoạt. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế kỹ thuật, lập trình và tư duy chiến lược, đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn nổi bật tại đấu trường quốc tế.

50922S – VERTEX

Team 50922S – VERTEX là đại diện tiêu biểu cho tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng. Trong mùa giải 2025 - 2026, đội đã ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý như Judges Award tại Giải miền Nam và Create Award tại Vòng Chung kết Quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, VERTEX còn thể hiện sự trưởng thành rõ rệt thông qua quá trình phân tích, đánh giá và cải tiến robot dựa trên dữ liệu thi đấu thực tế. Đội cũng tích cực tham gia các giải đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi đấu.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho VEX Worlds 2026, VERTEX tập trung vào việc tối ưu hóa tốc độ ghi điểm, nâng cao khả năng ra quyết định trong trận đấu và tăng cường phối hợp chiến thuật trong liên minh. Với nền tảng vững chắc và định hướng phát triển rõ ràng, đội được kỳ vọng sẽ đạt được những bước tiến mới trên sân chơi quốc tế.

27908V – SINGULARITY

Là đại diện ở cấp Trung học Cơ sở, Team 27908V – SINGULARITY đã có một mùa giải đáng tự hào khi giành Excellence Award tại Giải miền Nam và tiếp tục đạt Design Award cùng Sportsmanship Award tại Vòng Chung kết Quốc gia

Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần thi đấu fair-play và sự chuyên nghiệp của đội. Với kết quả đạt được, SINGULARITY đã chính thức giành quyền tham dự VEX World Championship 2026.

Hiện tại, đội đang tập trung cải thiện độ ổn định của robot, nâng cao hiệu quả thi đấu và tăng cường kỹ năng phối hợp nhóm. Với lợi thế là một đội trẻ, giàu tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi nhanh, SINGULARITY được kỳ vọng sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu và từng bước khẳng định vị thế tại đấu trường quốc tế.