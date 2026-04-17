PGS.TS Đặng Thị Việt Đức: Người giảng viên tiên phong kết nối tài chính với công nghệ trong kỷ nguyên số

SVO - PGS.TS Đặng Thị Việt Đức hiện là Trưởng khoa Tài chính Kế toán và Trưởng Lab Kinh tế số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cô được ghi nhận với vai trò thúc đẩy đào tạo Fintech theo hướng liên ngành, đồng thời có nhiều công bố quốc tế và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế số.

Đổi mới hướng tiếp cận dữ liệu trong đào tạo tài chính thời đại số

Trước xu hướng công nghệ làm thay đổi phương thức vận hành của các lĩnh vực kinh tế, tài chính - kế toán đang dịch chuyển theo hướng tích hợp với công nghệ. Trong bối cảnh đó, PGS.TS Đặng Thị Việt Đức lựa chọn cách tiếp cận coi dữ liệu tài chính là nền tảng cho phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong môi trường số.

PGS.TS Đặng Thị Việt Đức hiện là Trưởng khoa Tài chính Kế toán và Trưởng Lab Kinh tế số tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

PGS.TS Đặng Thị Việt Đức hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Tài chính Kế toán và Trưởng Lab Kinh tế số tại Học viện. Cô sở hữu nền tảng đào tạo bài bản tại Việt Nam, Anh và Nhật Bản, đồng thời tích lũy nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Trên cơ sở đó, cô không chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính hay định giá doanh nghiệp, mà còn chủ động mở rộng hướng nghiên cứu sang kinh tế số, công nghệ tài chính (Fintech) và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Cô đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế số và Fintech, và các công trình này đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Các nghiên cứu của cô không chỉ đóng góp về mặt học thuật mà còn gắn chặt với thực tiễn quản lý và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thông qua hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, cô góp phần định hình cách tiếp cận mới đối với lĩnh vực tài chính - kế toán, đồng thời đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực có năng lực liên ngành, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số hiện nay.

Các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của cô tập trung vào Fintech và kinh tế số.

Định hình đào tạo Fintech theo hướng liên ngành và thực tiễn

Trong hoạt động đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, PGS.TS Đặng Thị Việt Đức định hướng phát triển Fintech trên nền tảng liên ngành, trong đó tài chính được đặt trong mối quan hệ gắn kết với công nghệ. Cô cho rằng việc đầu tư công nghệ chỉ tạo ra điều kiện cần, trong khi yếu tố quyết định nằm ở chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản để có thể vận hành và phát triển các hệ thống đó. Từ cách tiếp cận này, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tích hợp, không chỉ cung cấp kiến thức tài chính mà còn bổ sung các nội dung về lập trình, Blockchain và trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường.

Trong quá trình tham gia xây dựng chương trình Fintech, PGS.TS Đặng Thị Việt Đức xác lập mục tiêu đào tạo gắn trực tiếp với khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Cô nhấn mạnh rằng nội dung đào tạo cần bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và bối cảnh chuyển đổi số, do đó chương trình phải được cập nhật thường xuyên và tăng cường liên kết với môi trường thực tiễn, qua đó giúp sinh viên tiếp cận nghề nghiệp từ sớm.

Ở phương diện phương pháp, PGS.TS Đặng Thị Việt Đức không đặt trọng tâm vào việc truyền tải số lượng lớn kiến thức, mà chú trọng giúp người học nắm được cấu trúc tổng thể của lĩnh vực Fintech và vai trò của từng thành tố trong hệ sinh thái tài chính số. Cô cho rằng trong một lĩnh vực biến động nhanh, năng lực cốt lõi không nằm ở việc ghi nhớ kiến thức, mà ở khả năng học tập liên tục và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ. Quan điểm này trở thành cơ sở để định hình cách tiếp cận đào tạo, hướng tới phát triển tư duy liên ngành và năng lực tự học dài hạn cho sinh viên.

Cô tham gia xây dựng chương trình đào tạo tích hợp giữa tài chính và công nghệ tại Học viện.

Trong bối cảnh Fintech tại Việt Nam đang phát triển, PGS.TS Đặng Thị Việt Đức tiếp cận vấn đề từ góc độ đào tạo nguồn nhân lực thay vì chỉ tập trung vào yếu tố công nghệ hay thị trường. Cô cho rằng sự phát triển bền vững của lĩnh vực này phụ thuộc vào khả năng kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn, cũng như việc hình thành tư duy làm việc phù hợp với môi trường số. Trên cơ sở đó, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu được định hướng theo hướng ứng dụng, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

PGS.TS Đặng Thị Việt Đức tham gia xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành tại Học viện, trong đó Fintech được xác định là một trục phát triển quan trọng. Học viện triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh định hướng Fintech từ năm 2026 như một bước chuẩn bị mang tính hệ thống nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thị trường tài chính.

Ở góc độ chuyên môn, cô xác định rằng giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn phải trang bị cho người học năng lực học tập liên tục và khả năng thích ứng với các lĩnh vực mới. Định hướng này góp phần tạo nền tảng để sinh viên tiếp cận các cơ hội trong lĩnh vực Fintech, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch của đào tạo tài chính - kế toán từ mô hình truyền thống sang mô hình tích hợp công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.

