Hơn 50 doanh nghiệp 'trải thảm đỏ' đón nhân sự chất lượng cao tại Ngày hội hướng nghiệp của Học viện Ngoại giao

SVO - Chiều 19/4, tại Học viện Ngoại giao, Ngày hội hướng nghiệp và việc làm DAV Career Day 2026 với chủ đề Step Out - Bridge Further đã chính thức khai mạc, mở ra hàng trăm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Đây là sự kiện thường niên nhằm xây dựng mạng lưới kết nối thực chất giữa người học và các nhà tuyển dụng uy tín.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Thìn - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh, Học viện đang chuyển mình mạnh mẽ thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho bộ máy đối ngoại mà còn cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

TS Nguyễn Thị Thìn khẳng định, các chương trình đào tạo của Học viện đã đạt kiểm định quốc tế theo chuẩn FIBAA, giúp sinh viên sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn nhờ khả năng ngoại ngữ xuất sắc và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Đứng trước bối cảnh thế giới nhiều biến động, cô Thìn nhắn nhủ sinh viên cần định vị rõ năng lực bản thân, rèn luyện thái độ chủ động và tư duy phản biện để thích ứng với thị trường lao động.

Sự kiện năm nay thu hút số lượng đơn vị tuyển dụng đông nhất từ trước đến nay với hơn 50 đối tác chiến lược, tiêu biểu như: Bộ Ngoại giao, Chứng khoán DNSE, Grab Việt Nam, Samsung Electronics và nhiều tập đoàn lớn khác.

Đại diện nhà tài trợ kim cương, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE chia sẻ sự ấn tượng trước bản lĩnh và sự tự tin khác biệt của sinh viên Ngoại giao. Theo bà Ngọc Linh, trong thế giới phẳng, ngành tài chính rất cần những nhân sự có tư duy ngoại giao, biết ứng xử khéo léo và có đạo đức nghề nghiệp vững vàng để vượt qua những cám dỗ của thị trường.

Trước khi sự kiện chính diễn ra, DAV Career Day 2026 đã tạo được tiếng vang lớn qua chuỗi hoạt động tiền sự kiện đầy thiết thực. Tọa đàm “Kết nối đa chiều - Chọn đúng nghề, bứt phá tương lai” đã thu hút hơn 700 sinh viên tham gia, trong khi hoạt động “DAV Mentorship” kết nối gần 200 bạn trẻ với các cố vấn tâm huyết. Đặc biệt, 12 buổi workshop chuyên sâu đã cung cấp kỹ năng thực tế cho hơn 400 sinh viên, giúp các bạn chuẩn bị tâm thế vững vàng nhất trước khi gia nhập thị trường lao động.

Ghi nhận thực tế tại ngày hội, không khí diễn ra vô cùng sôi nổi tại các gian hàng tuyển dụng. Bạn Nguyễn Trí Tuệ, sinh viên năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế chia sẻ: “Sau hôm nay, em đã xác định được mục tiêu mới cho bản thân. Em dự định bước đầu thử sức ở cơ quan nhà nước để tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước ra cạnh tranh ở doanh nghiệp ngoài”.

Bạn Đỗ Hồng Anh (trái) sinh viên năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế chia sẻ: "Đây là lần đầu mình được các doanh nghiệp tư vấn trực tiếp với nhiều thông tin chất lượng, mình đã có những định hướng rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai".

Trong khi đó, nhiều sinh viên khác cũng tranh thủ cơ hội này để tìm kiếm vị trí thực tập và tiếp cận gần hơn với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp uy tín. Ngày hội không chỉ là nơi tìm việc, mà còn là hành trình giúp sinh viên Ngoại giao dám bước ra khỏi vùng an toàn để vươn tới những nấc thang sự nghiệp cao hơn.