HUTECH tổ chức Lễ tri ân thầy cô và chương trình giao lưu doanh nhân

P.V

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Lễ tri ân thầy cô và chương trình giao lưu doanh nhân vào sáng 21/4, nhân kỷ niệm 31 năm thành lập (26/4/1995 – 26/4/2026). Sự kiện do Hội Cựu sinh viên, CLB Doanh nhân HUTECH và Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp thực hiện, nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ giảng viên, đồng thời thắt chặt mối liên kết giữa Nhà trường và cộng đồng cựu sinh viên.

z7748675211951-a4bee282ccf822ef5c10a4ef9f54997b.jpg

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – nhấn mạnh rằng sau hơn ba thập kỷ phát triển, HUTECH đã trở thành một trường đại học đa ngành, hiện đại, có nền tảng học thuật vững chắc và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn sinh viên, trong đó nhiều người trở thành doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Điểm nhấn của chương trình là buổi giao lưu với chủ đề “Dấu ấn doanh nhân HUTECH - Trưởng thành từ khát vọng”, với sự tham gia của TS. Vũ Văn Hoàng – Chủ tịch Hội Cựu sinh viên, Chủ tịch CLB Doanh nhân HUTECH. Tại đây, các câu chuyện khởi nghiệp và hành trình lập nghiệp được chia sẻ, truyền cảm hứng cho sinh viên hiện tại, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các thế hệ cựu sinh viên và Nhà trường.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 31 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 310 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Những suất học bổng do cựu sinh viên và các doanh nghiệp đối tác tài trợ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành với thế hệ trẻ.

