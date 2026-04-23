Chấn động: Hiệu trưởng trường quốc tế bị bắt do gian lận chứng nhận giáo dục

SVO - Một vụ gian lận giáo dục quy mô lớn đã bị phanh phui tại Gurugram (Ấn Độ) khi hiệu trưởng một trường quốc tế bị tra tay vào còng số 8. Việc giả mạo chứng nhận CBSE của vị hiệu trưởng này không chỉ là hành vi phạm pháp mà còn trực tiếp đe dọa lộ trình học tập của hàng trăm học sinh.

Vietnamnet đưa tin theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại Trường Quốc tế Educrest (khu Sector 9B, Gurugram). Hơn một tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ chủ tịch nhà trường vì liên quan đến hành vi gian lận. Mới đây, hiệu trưởng của trường là Riddhima Kataria tiếp tục bị bắt sau khi bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát hiện tại bang Gujarat vào ngày 18/4.

Vụ việc bị phanh phui từ ngày 17/2, khi 11 học sinh lớp 10 không thể tham dự kỳ thi Toán thuộc hệ thống CBSE do không được cấp thẻ dự thi. Ngày hôm sau, một phụ huynh đã nộp đơn tố cáo, cho rằng nhà trường dù thu nhiều khoản phí nhưng không đảm bảo quyền lợi thi cử cho học sinh.

Theo nội dung đơn, ngay từ khi tuyển sinh, nhà trường đã khẳng định được CBSE công nhận đến hết lớp 10, thậm chí cung cấp giấy tờ chứng nhận và mã số liên kết. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy các tài liệu này là giả, còn mã số đăng ký không hợp lệ. Thực tế, trường không hề được CBSE công nhận để tổ chức giảng dạy và thi cử ở bậc lớp 10.

Trường Quốc tế Educrest (khu Sector 9B, thành phố Gurugram, miền Bắc Ấn Độ). Ảnh: Educrestschool

Theo Hindustan Times, cảnh sát cho biết, nhà trường đã thu phí của học sinh dưới nhiều hình thức như học phí, quỹ xây dựng, lệ phí thi và phí máy tính, trong khi cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng pháp lý và thẩm quyền đào tạo. Hành vi này đã ảnh hưởng đến ít nhất 25 học sinh lớp 9 và 10, khiến các em có nguy cơ mất một năm học và bị gián đoạn lộ trình giáo dục.

Từ các đơn tố cáo, cảnh sát đã khởi tố hàng loạt cá nhân liên quan, gồm chủ tịch trường Vinay Kataria, hiệu trưởng Riddhima Kataria, phó hiệu trưởng Simar Batra, điều phối viên Sonia và một số nhân viên khác, với các cáo buộc lừa đảo, làm giả tài liệu và âm mưu phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Trong quá trình điều tra, ông Vinay Kataria khai nhận nhà trường chỉ được CBSE công nhận đến hết lớp 8. Tuy vậy, trong suốt 8 năm hoạt động, trường vẫn tổ chức dạy các lớp 9 và 10 bằng cách giả mạo chứng nhận nhằm thu hút tuyển sinh và tăng nguồn thu.

Trang Tribune India cho biết, cơ quan chức năng nhận định, vụ việc có dấu hiệu gian lận có tổ chức nhằm trục lợi tài chính, bất chấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập và tương lai của học sinh.

Hiện cảnh sát Gurugram đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đồng thời, phụ huynh được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin công nhận và liên kết của các trường thông qua các kênh chính thức của CBSE trước khi đăng ký nhập học, nhằm tránh rủi ro tương tự.