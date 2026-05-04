Bộ GD&ĐT tiếp tục tinh gọn ra sao?

SVO - Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dự thảo, sau khi sắp xếp, bộ máy của cơ quan này sẽ tiếp tục được tinh gọn, giảm một đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi thực hiện tinh gọn năm 2025 đã giảm sáu đơn vị, đảm bảo hợp lý, bao quát toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước. Các đơn vị tuân thủ nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành, các Cục trực thuộc không đảm bảo tiêu chí xác định Cục loại 1 và tiêu chí phân loại Cục loại 2. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước gồm tám Vụ, năm Cục và Văn phòng.

Cụ thể, tám Vụ được giữ nguyên gồm: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Phổ thông; Giáo dục Đại học; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Học sinh, sinh viên; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính. Năm Cục gồm: Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Quản lý chất lượng; Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Hợp tác quốc tế; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước, Bộ đề xuất phương án sáp nhập và tổ chức lại để tinh gọn bộ máy. Hiện tại, Báo Giáo dục và Thời đại (đơn vị tự chủ chi thường xuyên) có 51 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 70 lao động hợp đồng. Tạp chí Giáo dục (đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên) có 25 nhân sự hưởng lương ngân sách.

Qua đánh giá tổng thể, Tạp chí Giáo dục có số lượng viên chức nhỏ, phạm vi và vai trò không trọng yếu. Đồng thời, tham khảo kinh nghiệm sắp xếp từ các bộ, ngành khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy cần thiết tổ chức lại Tạp chí Giáo dục, chuyển về trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để tiến hành sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (đơn vị đang có 415 người làm việc hưởng lương ngân sách) cũng được đề xuất đổi tên thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục. Việc đổi tên nhằm định hình lại chức năng, quyền hạn của Viện, tập trung vào công tác nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng chiến lược và chính sách giáo dục cho ngành. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về giáo dục sẽ được ưu tiên giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện.

Như vậy, theo đề xuất mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giảm thêm một đơn vị sự nghiệp công lập, đưa tổng số đơn vị thuộc khối này xuống còn 16. Từ quy mô 27 đơn vị vào năm 2008, hệ thống tổ chức của Bộ đã liên tục được tinh gọn qua các năm nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

​

​