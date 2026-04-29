VLGM ra mắt chương trình CEO Mentoring: Định hình mô hình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp theo hướng hệ thống

SVO - Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam (VLGM) chính thức giới thiệu chương trình CEO Mentoring, triển khai mô hình phát triển lãnh đạo theo ba trụ cột Lãnh đạo - Quản trị - Quản lý. Sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, cho thấy xu hướng chuyển dịch từ phụ thuộc vào năng lực cá nhân sang xây dựng hệ thống quản trị bài bản, kết hợp mentoring thực tiễn nhằm nâng cao năng lực điều hành và thích ứng với bối cảnh mới.

Ngày 28/4/2026, Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam giới thiệu chương trình phát triển CEO theo mô hình ba trụ cột Lãnh đạo - Quản trị - Quản lý, hướng tới xây dựng khung năng lực lãnh đạo doanh nghiệp mang tính hệ thống và phù hợp bối cảnh Việt Nam. Theo đại diện Viện, đây là lần đầu tiên một mô hình phát triển CEO toàn diện được thiết kế bài bản, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực điều hành và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

TS. Phạm Vũ Hà Thanh, Viện Phó Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình CEO Mentoring số đầu tiên.

Phát biểu khai mạc chương trình CEO Mentoring số đầu tiên, TS. Phạm Vũ Hà Thanh - Phó Viện trưởng VLGM nhấn mạnh định hướng phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên tri thức hệ thống kết hợp kinh nghiệm thực tiễn. Điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia trực tiếp của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch sáng lập Viện, trong vai trò xây dựng nội dung và mentor khóa đầu tiên. Với kinh nghiệm điều hành tập đoàn lớn và tham gia hoạch định chính sách, sự tham gia của ông góp phần định hình chương trình theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết quản trị và thực tiễn doanh nghiệp.

Chủ tịch sáng lập Viện VLGM, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có nhiều chia sẻ sâu sắc và thực tiễn tại chương trình CEO Mentoring số đầu tiên.

Từ năng lực cá nhân đến năng lực tổ chức

Theo Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam, thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam được xây dựng trên nền tảng năng lực cá nhân nổi trội của nhà sáng lập, như khả năng bán hàng, phản ứng nhanh với thị trường, tinh thần quyết đoán và dám chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, yêu cầu quản trị đối với tổ chức hàng trăm, hàng nghìn nhân sự đặt ra những thách thức mới mà năng lực cá nhân đơn lẻ khó có thể đáp ứng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chuyển từ mô hình phụ thuộc vào “người giỏi” sang phát triển “hệ thống giỏi”, với trọng tâm là chuẩn hóa quy trình, thiết lập cơ chế quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực điều hành mang tính hệ thống.

Chương trình dành cho CEO thời kỳ mới

Chương trình CEO Mentoring được thiết kế theo hình thức đào tạo định kỳ hằng tuần, quy mô mỗi lớp từ 20 đến 30 học viên là các CEO đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Nội dung chương trình tập trung vào các năng lực cốt lõi, bao gồm: xây dựng tầm nhìn tăng trưởng dài hạn; thiết kế và vận hành hệ thống quản trị hiệu quả; phát triển đội ngũ kế cận; chuyển hóa chiến lược thành kết quả thực thi cụ thể; và quản trị rủi ro trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Điểm đáng chú ý là học viên được trao đổi trực tiếp với các mentor là doanh nhân và lãnh đạo cấp cao có kinh nghiệm thực tiễn, qua đó tiếp cận các tình huống quản trị cụ thể và tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động điều hành doanh nghiệp. Cách tiếp cận này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị trong quá trình phát triển.

Chương trình CEO Mentoring của VLGM nhận được hơn 500 lượt CEO đăng ký trong ngày đầu tiên nhờ hướng tiếp cận mang tính thực tiễn cao.

Không sao chép mô hình nước ngoài

VLGM nhấn mạnh rằng doanh nghiệp Việt Nam cần học hỏi tinh hoa quốc tế nhưng không thể áp dụng rập khuôn.

Người Việt đề cao quan hệ, sự tin cậy, tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, mô hình lãnh đạo hiệu quả cần phù hợp với văn hóa kinh doanh trong nước.

Chính từ tư duy đó, Viện định hướng xây dựng một “trường phái lãnh đạo Việt Nam” - nơi tri thức toàn cầu được chuyển hóa thành năng lực bản địa.

Hình thành cộng đồng CEO cùng phát triển

Bên cạnh đào tạo, VLGM hướng đến xây dựng cộng đồng CEO và mentor để chia sẻ kinh nghiệm liên tục.

Khoá CEO Mentoring đầu tiên để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.

Khóa học đầu tiên được dẫn dắt bởi Chủ tịch sáng lập Viện Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ, Nguyên Chủ tịch/CEO Tập đoàn Viettel, đã mang đến nhiều cảm xúc, giá trị và để lại nhiều dấu ấn cho các CEO tham dự.

TS. Phạm Vũ Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện VLGM chia sẻ: “Mục tiêu dài hạn trong các chương trình của Viện là góp phần tạo nên thế hệ CEO Việt Nam mới - bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn và đủ sức cạnh tranh trên sân chơi toàn cầu”.

​