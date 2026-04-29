Đại học Điện lực tuyển hơn 8.000 chỉ tiêu năm 2026, mở thêm loạt ngành công nghệ đón đầu chuyển đổi số

SVO - Với hơn 8.000 chỉ tiêu cho 38 ngành đào tạo, trong đó có nhiều ngành mới gắn với xu hướng chuyển đổi số, Trường Đại học Điện lực tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh năm 2026. Theo TS. Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bên cạnh kết quả học tập, thí sinh cần có chiến lược đăng ký nguyện vọng để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Mở rộng quy mô, thêm ngành mới đón đầu xu hướng

Theo TS. Trịnh Văn Toàn, trong năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh hơn 8.000 chỉ tiêu, trải rộng trên 38 ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và dịch vụ.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của 6 ngành mới gồm: Vi điện tử và công nghệ nano, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý xây dựng và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Đây đều là những ngành mũi nhọn, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh phát triển khoa học - công nghệ hiện nay.

Việc mở rộng ngành đào tạo cho thấy định hướng rõ ràng của Nhà trường: không chỉ giữ vững thế mạnh kỹ thuật điện - năng lượng, mà còn đa dạng hóa sang các lĩnh vực công nghệ và quản trị để đáp ứng thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo tại gian tư vấn của Trường Đại học Điện lực trong chương trình “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học - Công nghệ” do Báo Tiền Phong tổ chức lần thứ nhất.

Đa dạng phương thức xét tuyển, “cuộc chơi” không chỉ là điểm số

Trong mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Điện lực áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm:

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của cả 3 năm lớp 10, 11, 12 (học bạ);

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL iBT) với kết quả học tập hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT;

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, với 18 tổ hợp xét tuyển, thí sinh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực cá nhân.

Theo TS. Trịnh Văn Toàn, từ năm 2026, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều điều chỉnh, trong đó mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Đồng thời, thí sinh cần đạt ngưỡng tối thiểu 15 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp xét tuyển hoặc tổ hợp gồm Toán, Ngữ văn và một môn khác) để có thể tham gia xét tuyển bằng các phương thức khác. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp được xem là yếu tố quan trọng.

TS. Trịnh Văn Toàn cũng cho rằng, đây là thời điểm nhiều thí sinh băn khoăn giữa việc chọn trường hay chọn ngành. Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng, thí sinh nên cân nhắc lựa chọn ngành học dựa trên năng lực, đam mê và xu hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Các ngành khoa học và công nghệ hiện nay như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa… đang có nhu cầu nhân lực rất lớn và cơ hội việc làm rộng mở.

Giảng viên Trường Đại học Điện lực tư vấn trực tiếp cho học sinh về các ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh.

Để gia tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo của từng ngành, đồng thời tận dụng linh hoạt các phương thức xét tuyển mà Nhà trường áp dụng. Bên cạnh đó, việc rà soát các điều kiện về học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), cũng như các chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định mới sẽ giúp tăng lợi thế trong quá trình xét tuyển.

Phụ huynh, theo khuyến nghị của Nhà trường, nên đồng hành cùng con trong việc định hướng nghề nghiệp, tránh lựa chọn chạy theo xu hướng mà bỏ qua năng lực và mong muốn, sở thích thực sự của học sinh.

Trải nghiệm thực tế tại gian tư vấn số 58, 59, 60: gặp giảng viên, nhận quà, hiểu ngành

Tại "Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2" (diễn ra sáng 17/5/2026), các gian tư vấn số 58, 59 và 60 của Trường Đại học Điện lực được kỳ vọng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo học sinh.

Tại đây, thí sinh có thể trực tiếp nhận tư vấn từ giảng viên và chuyên gia tuyển sinh của từng ngành đào tạo. giao lưu với sinh viên đang theo học tại trường và có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn của Nhà trường.

Thông qua sự kiện, Nhà trường kỳ vọng mang đến thông tin đầy đủ, chính xác về tuyển sinh đến thí sinh và phụ huynh, đồng thời thu hút những thí sinh có năng lực, đam mê trong lĩnh vực khoa học - công nghệ góp phần định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho học sinh THPT. Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong các lĩnh vực mà xã hội quan tâm hiện nay đặc biệt là trong các lĩnh vực về năng lượng và công nghệ kỹ thuật.