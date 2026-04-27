Trung Quốc dẫn đầu về các trường đại học tốt nhất Châu Á

SVO - Các trường đại học Trung Quốc một lần nữa thống trị 'Bảng xếp hạng đại học châu Á' của 'Times Higher Education 2026', khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên toàn khu vực.

ĐH Thanh Hoa Và ĐH Bắc Kinh vẫn giữ vị trí đầu tiên và thứ hai, trong khi Trung Quốc tiếp tục chiếm 5 trong số 10 trường hàng đầu và 20 trong số 50 trường hàng đầu, không thay đổi so với năm ngoái.

Phần còn lại của top 10 ít có biến động trong năm nay, với hai trường đại học hàng đầu của Singapore là ĐH Quốc gia Singapore và ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore, lần lượt giữ vững vị trí thứ ba và thứ tư.

Trong khi đó, ĐH Tokyo của Nhật Bản đã tăng nhẹ từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ tư. ĐH Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc) tụt một bậc xuống vị trí thứ 10, hoán đổi vị trí với ĐH Giao thông Thượng Hải của Trung Quốc, hiện ở vị trí thứ chín.

Simon Marginson - Giáo sư Giáo dục đại học tại các trường ĐH Bristol và Oxford cho biết, sự thăng tiến liên tục của Trung Quốc trên các bảng xếp hạng toàn cầu phản ánh sự đầu tư bền vững của Chính phủ vào nghiên cứu và các trường đại học: "Năm tới, Trung Quốc sẽ vượt 'hai gã khổng lồ' khác là Mỹ và châu Âu”.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy, bối cảnh khu vực có tính cạnh tranh cao hơn, đặc biệt là ở Đông Á. Mặc dù nhiều trường đại học ở Nhật Bản và Hàn Quốc đã tụt hạng nhưng dữ liệu cho thấy, đây chủ yếu là câu chuyện về sự sa sút tương đối chứ không phải là hiệu quả hoạt động suy yếu.

Nhà khoa học dữ liệu Catherine Tushabe cho biết, nhiều trường đại học ở cả hai quốc gia đã ghi nhận những cải thiện nhỏ về điểm tổng thể nhưng vẫn bị tụt hạng ở vị trí xếp hạng. Bà nói thêm rằng, mặc dù điểm trung bình của các trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng lên nhưng mức cải thiện của họ vẫn thấp hơn mức thay đổi điểm trung bình toàn cầu, có nghĩa là mức tăng của họ không theo kịp xu hướng toàn cầu. Tushabe cho biết, ở cả hai quốc gia, sự suy giảm về môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu và điểm số của ngành là những diễn biến tiêu cực nhất quán.

Gerard A. Postiglione - Chủ tịch giáo dục tại ĐH Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tụt dốc “vì lý do tương tự khiến Mỹ mất vị trí trong Bảng xếp hạng đại học Thế giới. Trong khi đó, việc mở rộng hệ thống đại học khổng lồ của Trung Quốc được hưởng lợi từ tài năng trở về, tăng ngân sách cho cả nghiên cứu cơ bản và tham vọng trở thành hàng đầu thế giới về giáo dục đại học của Chính phủ.

Malaysia cũng đang nổi lên như một hệ thống đáng theo dõi. Trường đại học hàng đầu của nước này đã cải thiện vị trí của mình, trong khi một số trường khác đã lọt vào top 100. Trường đại học hàng đầu của Malaysia, ĐH Teknologi Petronas, đã nhảy lên vị trí thứ 35, tăng từ vị trí thứ 43. Postiglione cho biết, tiến bộ của Malaysia phản ánh cách tiếp cận mang tính chiến lược hơn trong việc định vị khu vực: "Malaysia đã trở nên có chiến lược hơn trong việc học hỏi từ người hàng xóm nhỏ bé của mình, Singapore, và sử dụng dân số đông hơn của mình để trở thành đối tác ASEAN lớn nhất của Trung Quốc trong các dự án liên doanh đại học xuyên biên giới”.

James Chin - Giáo sư nghiên cứu châu Á, ĐH Tasmania cho biết, những thành tựu gần đây của Malaysia phản ánh những nỗ lực lâu dài nhằm khẳng định vị thế của mình như một trung tâm giáo dục trong khu vực, với thành tích mạnh mẽ, một phần nhờ vào các trường đại học tư đặc biệt tập trung vào việc cải thiện vị thế của họ trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Sự thống trị liên tục của Trung Quốc phản ánh khả năng duy trì hiệu suất trên quy mô lớn, trong khi mức tăng ổn định của Hồng Kông và hiệu suất ngày càng tăng của Malaysia cho thấy sức mạnh ngày càng tăng ở những nơi khác trong khu vực.

Đồng thời, sự trượt dốc tương đối của Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy cường độ cạnh tranh ngày càng tăng, nơi mà những cải tiến khiêm tốn có thể không còn đủ để giữ vững vị thế. Khi nhiều hệ thống phát triển với tốc độ nhanh hơn, việc duy trì thứ hạng cũng trở nên khó khăn hơn việc đạt được thứ hạng đó.