Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Những chuyến đi qua đêm biến mất vì giáo viên lo sợ trách nhiệm hình sự

Thuý Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một nửa số trường học hủy bỏ các chuyến đi dã ngoại qua đêm vì lo ngại trách nhiệm pháp lý của giáo viên. Giờ đây, sẽ không còn kỷ niệm nào nữa...

Gần một nửa số trường học ở Hàn Quốc đã cắt giảm các chuyến đi thực tế qua đêm truyền thống, do nỗi lo ngại ngày càng tăng của các nhà giáo dục về trách nhiệm pháp lý hình sự nếu học sinh bị thương.

Theo một cuộc khảo sát được Liên đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc công bố mới đây, chỉ có 53,4% trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tổ chức các chuyến đi thực tế qua đêm trong năm qua. Các trường còn lại lựa chọn các chuyến đi trong ngày (25,9%), chỉ tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường (10,8%) hoặc tạm dừng tất cả các hoạt động học tập trải nghiệm (7,2%).

0648bb06-8bb7-4c11-9a5e-ca0c3a8f0e2b.jpg

Khi được hỏi lý do tại sao họ ngần ngại tổ chức các chuyến đi, 89,6% giáo viên cho biết, họ sợ trách nhiệm hình sự nếu xảy ra tai nạn. Trong số đó, 54,8% mô tả áp lực là "rất cao". Ngoài ra, 84% chỉ ra gánh nặng hành chính quá lớn và các cuộc kiểm tra thực địa trước đó.

Mặc dù 72,2% số người được hỏi cho biết ý kiến ​​của giáo viên được phản ánh trong quyết định tổ chức các chuyến đi, nhưng có tới 35,5% cho biết, họ bị ép buộc tham gia hoặc cảm thấy bị áp lực.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh dư luận đang tập trung vào chi phí của những chuyến đi này. Vào ngày 7/4, một bài đăng trực tuyến tiết lộ rằng, một chuyến đi ba ngày đến tỉnh Gangwon dành cho học sinh lớp 3 có giá 606.000 won (khoảng 410 đô la Mỹ, gần 11 triệu đồng) mỗi người, gây ra chỉ trích là quá đắt đối với một chuyến đi nội địa của trường công lập ở Hàn Quốc. Cuối cùng, trường học đã hủy chuyến đi sau khi đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng về giá cả.

