Những chuyến đi qua đêm biến mất vì giáo viên lo sợ trách nhiệm hình sự

SVO - Một nửa số trường học hủy bỏ các chuyến đi dã ngoại qua đêm vì lo ngại trách nhiệm pháp lý của giáo viên. Giờ đây, sẽ không còn kỷ niệm nào nữa...

Gần một nửa số trường học ở Hàn Quốc đã cắt giảm các chuyến đi thực tế qua đêm truyền thống, do nỗi lo ngại ngày càng tăng của các nhà giáo dục về trách nhiệm pháp lý hình sự nếu học sinh bị thương.

Theo một cuộc khảo sát được Liên đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc công bố mới đây, chỉ có 53,4% trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tổ chức các chuyến đi thực tế qua đêm trong năm qua. Các trường còn lại lựa chọn các chuyến đi trong ngày (25,9%), chỉ tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường (10,8%) hoặc tạm dừng tất cả các hoạt động học tập trải nghiệm (7,2%).

Khi được hỏi lý do tại sao họ ngần ngại tổ chức các chuyến đi, 89,6% giáo viên cho biết, họ sợ trách nhiệm hình sự nếu xảy ra tai nạn. Trong số đó, 54,8% mô tả áp lực là "rất cao". Ngoài ra, 84% chỉ ra gánh nặng hành chính quá lớn và các cuộc kiểm tra thực địa trước đó.

Mặc dù 72,2% số người được hỏi cho biết ý kiến ​​của giáo viên được phản ánh trong quyết định tổ chức các chuyến đi, nhưng có tới 35,5% cho biết, họ bị ép buộc tham gia hoặc cảm thấy bị áp lực.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh dư luận đang tập trung vào chi phí của những chuyến đi này. Vào ngày 7/4, một bài đăng trực tuyến tiết lộ rằng, một chuyến đi ba ngày đến tỉnh Gangwon dành cho học sinh lớp 3 có giá 606.000 won (khoảng 410 đô la Mỹ, gần 11 triệu đồng) mỗi người, gây ra chỉ trích là quá đắt đối với một chuyến đi nội địa của trường công lập ở Hàn Quốc. Cuối cùng, trường học đã hủy chuyến đi sau khi đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng về giá cả.

