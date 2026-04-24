Học viện Cảnh sát thay đổi quy chế tuyển sinh nhằm tối ưu nguồn nhân lực trẻ

SVO - Tội phạm tại Nhật Bản ngày càng tinh vi, nhưng ngành cảnh sát lại mất dần sức hút. Đây là thực trạng đáng báo động khi số lượng người đăng ký gia nhập lực lượng an ninh liên tục sụt giảm, trái ngược hoàn toàn với sự trỗi dậy của các hình thức tội phạm công nghệ cao và băng nhóm ẩn danh.

Theo Vietnamnet, The Japan Times, để cải thiện tình trạng này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đang tìm cách thay đổi hình ảnh bằng việc nới lỏng một số quy định vốn bị đánh giá là khắt khe tại các học viện cảnh sát.

Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lực lượng cảnh sát đã giảm mạnh trong một thập kỷ qua. Năm tài khóa 2024, chỉ có khoảng 43.000 người đăng ký, chưa bằng một nửa so với con số ước tính 93.000 người của năm 2015.

Không chỉ vậy, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển nhưng sau đó không theo nghề cũng tăng đáng kể, gần 40% trong 10 năm qua. Năm 2024, khoảng 38% từ chối nhận việc, trong khi con số này năm 2015 là 27,5%.

Các kiểu tóc mẫu sau khi quy định về tóc tại học viện cảnh sát được nới lỏng. Ảnh: Instagram Cảnh sát tỉnh Nagasaki/Jiji

Trong bối cảnh lực lượng cảnh sát hiện nay có tỷ lệ lớn là những người ở độ tuổi 40 - nhóm sẽ nghỉ hưu trong vài thập kỷ tới - NPA đang nỗ lực thu hút thêm nhân sự trẻ. Đầu tháng này, cơ quan này đã công bố một kế hoạch khẩn nhằm tăng sức hấp dẫn của nghề đối với thế hệ trẻ.

Các thay đổi dự kiến sẽ sớm được triển khai tại các học viện cảnh sát trên toàn quốc.

Một phần của kế hoạch là điều chỉnh các quy định tại học viện, vốn bị nhiều người cho là quá nghiêm ngặt. Theo khảo sát của NPA với các cảnh sát dưới 30 tuổi, khoảng 40% cho rằng việc đào tạo tại học viện “quá khắt khe”.

Đáng chú ý, trong số những người từng chuyển hướng nghề nghiệp để gia nhập lực lượng cảnh sát, khoảng 70% cho biết môi trường học viện là một rào cản tâm lý đối với họ.

Trước thực tế này, NPA quyết định nới lỏng một số quy định, như cho phép học viên sử dụng điện thoại thông minh linh hoạt hơn. Hiện nay, họ chỉ được dùng điện thoại vào cuối tuần và ngoài giờ học.

Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được thoải mái hơn trong việc đi lại, có thể ra ngoài hoặc qua đêm bên ngoài ký túc xá mà không cần quy trình xin phép nghiêm ngặt như trước.

Cơ quan này cũng xem xét nới lỏng quy định về kiểu tóc. Trước đây, nam học viên thường phải để tóc ngắn, còn nữ phải buộc gọn.

Ngoài ra, để thu hút những người đã đi làm nhưng có nguyện vọng chuyển sang ngành cảnh sát, NPA đang cân nhắc áp dụng cơ chế tuyển dụng nhanh, cho phép người có kinh nghiệm liên quan không phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất.

Hiện tại, mọi tân binh đều phải bắt đầu ở cấp “cảnh sát viên”. Tuy nhiên, với cơ chế mới, một số ứng viên có thể được xem xét bổ nhiệm ở vị trí cao hơn ngay từ đầu.