Lần đầu đại học Việt Nam thắng giải lãnh đạo xuất sắc tại 'THE Awards Asia'

SVO - Trong khuôn khổ hội nghị do Times Higher Education (THE) tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), ĐH Phenikaa được xướng tên ở hạng mục ‘Leadership and Management Team of the Year’ tại 'THE Awards Asia 2026'.

Theo THE, đây là lần đầu một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam giành chiến thắng ở hạng mục này.

Năm nay, giải thưởng thu hút hơn 500 hồ sơ từ các trường trong khu vực, hơn 80 đơn vị vào vòng chung kết. Kết quả dành cho ĐH Phenikaa phản ánh năng lực lãnh đạo và quản trị được ghi nhận ở cấp châu Á, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn.

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao hành trình chuyển đổi mang tính hệ thống của trường. Trong chưa đầy một thập kỷ, đội ngũ lãnh đạo đã triển khai tái cấu trúc và đổi mới quản trị theo hướng nhất quán, mở rộng năng lực phát triển của một đại học tư thục.

Từ thời điểm năm 2017 đứng trước nguy cơ đóng cửa, trường phát triển thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo, với quy mô gần 35.000 sinh viên, tốc độ tăng trưởng nghiên cứu nhanh, đồng thời xây dựng mô hình liên kết đại học – bệnh viện – doanh nghiệp.

TS Nguyễn Ngọc Ninh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận vai trò dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo trong xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, hướng tới đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

“Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho xã hội”, TS Nguyễn Ngọc Ninh nói.

Thay vì chỉ phục hồi hoạt động, trường lựa chọn tái cấu trúc dài hạn, định vị lại vai trò của đại học tư thục trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đào tạo, trường tập trung tạo tri thức mới, thúc đẩy nghiên cứu và tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Việc áp dụng quản trị dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa vận hành và chú trọng hiệu quả thực thi giúp các định hướng chiến lược dần chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đào tạo và nghiên cứu.

Ông Chris Havergal - Tổng Biên tập THE, nhận định các đơn vị chiến thắng năm nay thể hiện sự đổi mới đa dạng, phản ánh sức sống của giáo dục đại học châu Á. Với ĐH Phenikaa, giải thưởng không chỉ là kết quả phát triển mà còn cho thấy vai trò của quản trị trong thúc đẩy chuyển đổi hệ thống.

Ở góc độ người học, các thay đổi này mở ra cơ hội tiếp cận môi trường học thuật theo chuẩn quốc tế, tham gia nghiên cứu gắn với thực tiễn và mở rộng kết nối nghề nghiệp.

Kết quả tại 'THE Awards Asia 2026' được xem là dấu mốc trong hành trình xây dựng mô hình đại học hiện đại, hội nhập và có trách nhiệm của ĐH Phenikaa.