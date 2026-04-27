Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Cách các Giáo sư Trung Quốc đưa điện toán lượng tử vào thực tế

Thanh Phương (Tổng hợp)

SVO - Theo VietNamNet, không chỉ sở hữu những công trình nghiên cứu top đầu thế giới, giới trí thức Trung Quốc đang trực tiếp cầm lái các doanh nghiệp lượng tử tỉ đô. Ba con đường định hình ngành này chính là minh chứng cho việc làm chủ công nghệ tương lai bằng tư duy của những nhà khoa học làm kinh tế.

Theo dữ liệu của IT Juzi, tính đến tháng 4/2026, Trung Quốc có 92 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện toán lượng tử. Trong đó, 10 công ty có định giá cao nhất đạt tổng giá trị hơn 49 tỷ nhân dân tệ. Điểm chung của các doanh nghiệp này là đều được hình thành từ những nền tảng học thuật hàng đầu.

3 mô hình khởi nghiệp từ nền tảng học thuật

Mô hình “kế thừa học thuật”

Trong top 10, có 3 doanh nghiệp tiêu biểu theo mô hình giáo sư - học trò, với tổng định giá 13,7 tỷ nhân dân tệ.

Origin Quantum là ví dụ điển hình. Nhà sáng lập Guo Guoping là học trò của viện sĩ Guo Guangcan, đội ngũ đến từ Phòng thí nghiệm trọng điểm về thông tin lượng tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Uy tín học thuật của viện sĩ cùng nền tảng nghiên cứu lâu năm đã tạo lợi thế lớn về công nghệ và nhân lực.

Huayi Quantum (Đại học Thanh Hoa) và Unitary Quantum cũng có đội ngũ xuất thân từ các phòng thí nghiệm hàng đầu. Các doanh nghiệp này theo đuổi những hướng công nghệ phức tạp như siêu dẫn hay bẫy ion - những lĩnh vực đòi hỏi tích lũy nghiên cứu dài hạn.

Ưu điểm của mô hình này là sự kết hợp giữa uy tín học thuật và đội ngũ nghiên cứu ổn định. Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc chuyển đổi từ nhóm nghiên cứu sang doanh nghiệp vận hành theo cơ chế thị trường.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tinh chỉnh máy tính lượng tử. Ảnh: CGTN

Mô hình “nhà khoa học hồi hương”

3 doanh nghiệp trong top 10 do các nhà khoa học có nền tảng quốc tế sáng lập, với tổng định giá khoảng 17 tỷ nhân dân tệ - cao nhất trong 3 nhóm.

Bose Quantum do một tiến sĩ Đại học Stanford sáng lập, hoạt động theo mô hình thị trường độc lập và đã trải qua 11 vòng gọi vốn với tổng số vốn 1,84 tỷ nhân dân tệ.

SpinQ Technology lựa chọn hướng đi thực tế hơn: Phát triển sản phẩm phục vụ giáo dục để tạo dòng tiền, sau đó đầu tư vào nghiên cứu công nghệ cốt lõi.

Một doanh nghiệp mới là Taiyi Quantum, thành lập năm 2026 bởi cựu kiến trúc sư lượng tử của Microsoft, cũng nhanh chóng đạt định giá 1,5 tỷ nhân dân tệ ngay từ giai đoạn đầu.

Lợi thế của nhóm này là kinh nghiệm quốc tế và khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến, song cũng phải thích nghi với hệ sinh thái nghiên cứu và chuỗi cung ứng trong nước.

Mô hình “ươm tạo từ phòng thí nghiệm”

Có 4 doanh nghiệp trong top 10 được hình thành trực tiếp từ các phòng thí nghiệm đại học hoặc viện nghiên cứu, với tổng định giá 18,7 tỷ nhân dân tệ.

Guoyi Quantum tập trung vào đo lường lượng tử - một hướng đã có sản phẩm thương mại. Turing Quantum (Đại học Giao thông Thượng Hải) theo đuổi công nghệ quang học lượng tử, trong khi Logic Bit (Đại học Chiết Giang) phát triển công nghệ siêu dẫn sau gần 20 năm nghiên cứu.

Mô hình này có lợi thế về công nghệ sẵn có, đội ngũ và thiết bị, giúp rút ngắn thời gian khởi nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm thương mại vẫn là thách thức lớn.

Điểm chung: Xuất phát từ các trung tâm học thuật hàng đầu

Theo 36Kr, dù theo mô hình nào, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện toán lượng tử đều có điểm chung: Được hình thành từ các trường đại học hoặc viện nghiên cứu lớn, và người sáng lập đều có trình độ tiến sĩ hoặc là giáo sư, viện sĩ.

Ba mô hình này không tách biệt mà đan xen, bổ sung lẫn nhau. Đồng thời, chúng cũng phản ánh rõ bản đồ nghiên cứu khoa học của Trung Quốc, khi các doanh nghiệp tập trung tại những địa phương có hệ thống đại học và viện nghiên cứu mạnh như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu hay Hợp Phì.

Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc thúc đẩy các chương trình phát triển công nghệ lượng tử và dòng vốn đổ vào lĩnh vực này ngày càng tăng, sự cạnh tranh và kết hợp giữa các mô hình trên được cho là sẽ định hình ngành điện toán lượng tử trong những năm tới.

#lượng tử #ngành lượng tử #điện toán lượng tử #Trung Quốc #giới tinh hoa #khởi nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục