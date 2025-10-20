CEO Yeah1 Ngô Thị Vân Hạnh: Đam mê và sự tử tế là chìa khoá để thành công dù có trái ngành

SVO - Từ một cựu sinh viên Ngôn ngữ Anh chuyển sang hàng loạt ngành nghề trước khi trở thành "nữ tướng" ngành giải trí, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn Yeah1 khẳng định bằng cấp không phải là giới hạn. Theo bà, để tự tin rẽ hướng, sinh viên cần trang bị "kiến thức cuộc sống" và một thái độ làm việc "đam mê, tử tế".

Câu chuyện của bà Ngô Thị Vân Hạnh, người đứng sau thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một minh chứng điển hình cho việc thành công "trái ngành". Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Hà Nội), bà từng làm chứng khoán, du lịch, bảo hiểm... trước khi "nghỉ phép 1 tuần làm thử" rồi gắn bó 17 năm với ngành truyền thông.

"Tấm bằng là nền tảng, nhưng không phải là "vòng kim cô" giới hạn sự nghiệp".

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, bà Vân Hạnh chia sẻ thẳng thắn về những kỹ năng mà sinh viên cần có để "rẽ" được sang mọi ngành: "Để thành công, các bạn trẻ cần một nền tảng kiến thức vững chắc, không chỉ trong chuyên ngành mà còn phải được bồi đắp từ trải nghiệm sống thực tế. Bên cạnh kiến thức, chính sự năng động, tinh thần lạc quan và ngọn lửa đam mê trong công việc sẽ là phẩm chất giúp các bạn được mọi doanh nghiệp săn đón."

Triết lý này được bà Hạnh áp dụng nhất quán từ việc điều hành doanh nghiệp đến sản xuất nội dung. Bà tiết lộ, thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không đến từ việc tìm kiếm người hát hay nhất hay nhảy giỏi nhất, mà là tìm kiếm đồng đội – những người có cùng tư duy và sự tử tế.

Bà Hạnh đưa ra một ví dụ cụ thể về việc lựa chọn danh thủ Hồng Sơn, một nhân vật tưởng chừng "lệch nhịp" với một show âm nhạc. "Anh ấy rất ngạc nhiên và nói với tôi rằng anh hát thì như karaoke, nhảy thì người anh cứng quèo'. Nhưng tôi nói, 'em đâu có mời bác đến để thi nhảy với thi hát... Em muốn mời bác tới để bác truyền cảm hứng cho giới trẻ'," bà Hạnh kể lại.

Sự nỗ lực phi thường của một người không chuyên, người "sợ trở thành gánh nặng của mọi người" và luôn ra một góc tập một mình, đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất cho cả ê-kíp, những nghệ sĩ và khán giả. Đó chính là giá trị "tư duy tử tế" và "truyền cảm hứng" mà bà Hạnh theo đuổi, thay vì cạnh tranh kỹ năng thuần túy.

Bà khẳng định, khi một người làm việc bằng đam mê, sự chân thành và tử tế, họ sẽ chạm đến trái tim khán giả - một nguyên tắc đúng trong cả ngành giải trí lẫn mọi lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh thị trường lao động yêu cầu cao về kỹ năng, bà Hạnh nhấn mạnh ba yếu tố then chốt mà doanh nghiệp của bà tìm kiếm ở nhân sự trẻ, đặc biệt là Gen Z: Nhiệt huyết, Chân thành và Tử tế.

"Các bạn có thể thiếu kinh nghiệm, điều đó chúng tôi có thể dạy được," bà nói. "Nhưng tinh thần, kiến thức và sự quyết liệt của các bạn chỉ có các bạn mới có thể tạo dựng được."

Bên cạnh đó, CEO Yeah1 cũng khẳng định vai trò quan trọng của ngoại ngữ, bà cho rằng đây là "chìa khóa mở tất cả những con đường". Theo bà, việc học ngôn ngữ Anh không chỉ cho bà ngoại ngữ, mà quan trọng hơn là "vốn liếng về ngôn từ, về tư duy" và "tư duy của sự tử tế" học được từ văn học và sách vở. Đây chính là nền tảng cốt lõi giúp bà thích ứng và thăng tiến trong lĩnh vực sáng tạo, vốn đòi hỏi sự thấu hiểu tâm lý và khả năng kết nối.

"Ngoại ngữ là chiếc chìa khóa bắt buộc phải có để mở ra mọi cánh cửa, nhất là cánh cửa ra thế giới. Nó không còn là một ngành học lựa chọn, mà là hành trang thiết yếu cho bất kỳ ai muốn vươn mình ra biển lớn."

Bà cũng khuyên sinh viên đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn. "Hãy tìm một công việc gì đó mà khiến các bạn vui, khiến các bạn tin vào nó và khiến các bạn muốn hy sinh hết tất cả mọi thứ vì nó," Bà lấy ví dụ về chương trình Tân Binh Toàn Năng, gọi đây là "một chương trình mà tôi làm dành tặng các cho chính các bạn trẻ ấy". Bà giải thích, không giống các show quy tụ nghệ sĩ nổi tiếng, đây là hành trình của những người trẻ tuổi cùng chung lý tưởng "mang văn hóa Việt Nam ra ngoài thế giới" và "nâng tầm của chương trình giải trí Việt Nam tiệm cận với thế giới".

Bà Hạnh tin rằng chương trình là minh chứng cho tinh thần của thế hệ mới: "Nếu các bạn có quyết tâm, nếu các bạn có lý tưởng, nếu các bạn có môi trường để các bạn tỏa sáng thì các bạn sẽ làm được rất nhiều điều." Thông điệp này cũng là lời khuyến khích bà gửi tới sinh viên, động viên các bạn "dám thử, dám làm" để kiến tạo tương lai của chính mình.