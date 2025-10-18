Nữ nhà văn Pháp Camille Laurens: 'Tác giả Việt Nam cần tầm nhìn phổ quát, toàn cầu để hướng đến giải Nobel'

SVO - Chiều 18/10 tại Hà Nội, nữ nhà văn Pháp Camille Laurens đã có buổi giao lưu với độc giả về chủ đề "Tình yêu trong tác phẩm của Camille Laurens". Bên lề sự kiện, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, nữ nhà văn đã chia sẻ những quan điểm về giải Nobel Văn học và con đường chinh phục giải thưởng này đối với các tác giả Việt Nam.

Camille Laurens là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng của Pháp. Bà được biết đến rộng rãi sau khi giành giải thưởng Prix Fémina danh giá vào năm 2000 với tiểu thuyết Dans ces bras-là (Trong những vòng tay). Các tác phẩm của bà thường xoáy sâu vào các mối quan hệ phức tạp, nội tâm con người và các vấn đề nữ quyền, tạo được tiếng vang lớn và có ảnh hưởng đáng kể đến độc giả tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trao đổi với Phóng viên, bà Camille Laurens chia sẻ bà có theo dõi một số tác giả trẻ tại Việt Nam, chủ yếu với các tác phẩm viết, dịch bằng tiếng Pháp. Về cơ hội nhận giải thưởng Nobel Văn học của tác giả Việt Nam, bà Camille Laurens cho rằng, tầm nhìn của nhà văn phải mang tính phổ quát, mang tính toàn cầu. Bà tin rằng, dù nhà văn sử dụng ngôn ngữ nào để sáng tác đi chăng nữa, thì khi viết, cái nhìn của họ cần phải hướng đến các vấn đề mang tính nhân loại.

"Tôi mong muốn và hy vọng rằng một ngày nào đó, một nhà văn Việt Nam sẽ đạt được giải thưởng Nobel danh giá này".

Bà bà Camille Laurens Laurens hiện là thành viên của Viện Hàn lâm Goncourt, ban giám khảo chấm giải thưởng chính thức tại Paris. Chuyến thăm Việt Nam lần này của bà là dịp quan trọng để bà, với tư cách một giám khảo Goncourt, giao lưu và trao đổi trực tiếp với hội đồng chấm giải của Việt Nam – chính là các sinh viên ưu tú khoa tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Pháp... của nhiều trường đại học.

Đây được xem là cơ hội quý báu đối với các sinh viên đang tham gia "Prix Goncourt - Choix du Vietnam" khi được tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ một thành viên uy tín của Viện Hàn lâm Goncourt. Các tác phẩm của bà Laurens, đặc biệt là những tác phẩm đề cao nữ quyền, đã để lại cho họ "những ấn tượng rất sâu sắc".