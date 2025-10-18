Nữ nhà văn Pháp Camille Laurens: 'Tác giả Việt Nam cần tầm nhìn phổ quát, toàn cầu để hướng đến giải Nobel'

Trao đổi với Phóng viên, bà Camille Laurens chia sẻ bà có theo dõi một số tác giả trẻ tại Việt Nam, chủ yếu với các tác phẩm viết, dịch bằng tiếng Pháp. Về cơ hội nhận giải thưởng Nobel Văn học của tác giả Việt Nam, bà Camille Laurens cho rằng, tầm nhìn của nhà văn phải mang tính phổ quát, mang tính toàn cầu. Bà tin rằng, dù nhà văn sử dụng ngôn ngữ nào để sáng tác đi chăng nữa, thì khi viết, cái nhìn của họ cần phải hướng đến các vấn đề mang tính nhân loại.
Các tác phẩm của bà Camille Laurens Laurens, đặc biệt là những tác phẩm đề cao nữ quyền, đã tác động rất nhiều đến các độc giả yêu văn học tại Việt Nam.
Bà bà Camille Laurens Laurens hiện là thành viên của Viện Hàn lâm Goncourt, ban giám khảo chấm giải thưởng chính thức tại Paris. Chuyến thăm Việt Nam lần này của bà là dịp quan trọng để bà, với tư cách một giám khảo Goncourt, giao lưu và trao đổi trực tiếp với hội đồng chấm giải của Việt Nam – chính là các sinh viên ưu tú khoa tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Pháp... của nhiều trường đại học.
Đây được xem là cơ hội quý báu đối với các sinh viên đang tham gia "Prix Goncourt - Choix du Vietnam" khi được tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ một thành viên uy tín của Viện Hàn lâm Goncourt. Các tác phẩm của bà Laurens, đặc biệt là những tác phẩm đề cao nữ quyền, đã để lại cho họ "những ấn tượng rất sâu sắc".