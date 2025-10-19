20/10 của người chuyển giới: Hạnh phúc lớn nhất là khi được bố gọi là con gái

"Chính vì đã đấu tranh rất nhiều để có được danh xưng này, tôi càng trân trọng hơn những giá trị của người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. Với tôi, ngày 20/10 là một dịp vô cùng ý nghĩa để tôn vinh vẻ đẹp và sự cống hiến của họ. Phụ nữ luôn phải đối mặt với những khó khăn riêng, họ đã phải trải qua rất nhiều thử thách, phải luôn mạnh mẽ để khẳng định vị trí và vai trò của mình, nhất là trong quá khứ khi những vấn đề về bình đẳng giới chưa được coi trọng."