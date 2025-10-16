Mùa 20/10 tại Sài Gòn: 'Tình cảm handmade' lên ngôi giữa mùa giá leo thang

SVO - Chỉ còn ít ngày nữa là đến 20/10, thay vì chạy đua săn quà đắt đỏ hay bó hoa rực rỡ... như mọi năm, nhiều sinh viên năm nay lại chọn cách thể hiện tình cảm theo hướng sáng tạo, tiết kiệm và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Xu hướng “handmade” trở lại

Võ Tấn Khang (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG. TP. HCM) kể về kế hoạch tặng quà năm nay: “Mình sẽ lựa hoa bằng len, rồi kèm thư tay hoặc thiệp nhỏ. Thật ra, mình thích hoa thật hơn, nhưng hoa thật không để được lâu. Vật giá leo thang nên mình chọn handmade cho tiết kiệm mà vẫn có ý nghĩa. Có khi mình còn làm mấy món kiểu bó kẹo, cặp bánh kẹo nhỏ nhỏ cho vui”.

Võ Tuấn Khang (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG. TP. HCM).

Khang cho biết, việc tự tay làm quà vừa giúp thể hiện thành ý, vừa mang lại cảm giác gần gũi, khác hẳn cảm giác “mua sẵn” ở cửa hàng. Chỉ cần một cuộn len, vài tấm thiệp màu và một buổi tối rảnh rỗi, bạn đã có thể tạo nên món quà mang dấu ấn cá nhân, khiến người nhận cảm động hơn nhiều. Không chỉ Khang, nhiều sinh viên khác cũng đang quay trở lại với phong trào “tự làm quà tặng” (handmade), vốn từng rất thịnh hành trong những năm trước. Những bó hoa len, thiệp viết tay, hay hộp quà DIY không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn trở thành cách lan tỏa cảm xúc chân thành trong thời buổi “mọi thứ đều có thể đặt qua mạng”.

Chi tiêu thông minh chọn quà “vừa túi” vẫn tinh tế

Trong bối cảnh vật giá ngày càng tăng, nhiều sinh viên phải cân nhắc kỹ khi chọn quà. Thay vì chạy theo những món quà đắt đỏ, xu hướng “chi tiêu thông minh”, với các món nhỏ gọn, thiết thực, có ý nghĩa đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Lê Đức Nhân (trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: “Mình thấy không cần mua trang sức hay hoa đắt tiền. Bây giờ, mọi người thích sự tinh tế hơn, những món dùng được hằng ngày như kem dưỡng tay, cốc, bát dễ thương, đồ handmade, cây để bàn, áo, hay thậm chí là món ăn do mình nấu, bánh do mình làm... Quà có thể nhỏ nhưng có ý nghĩa mới là quan trọng”.

Lê Đức Nhân cùng bạn thân.

Nhân cho biết thêm, anh thường chọn những món quà phù hợp với tính cách người nhận thay vì giá trị vật chất: “Nếu bạn ấy hay làm việc nhiều, mình tặng cốc giữ nhiệt hoặc chai nước có khắc tên. Nếu bạn ấy thích trang trí góc học tập, thì tặng chậu cây mini hoặc khung ảnh dễ thương, cũng đủ khiến bạn ấy vui cả ngày”.

Lư Thiên Ân (trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP. HCM) lại chọn hướng thực tế hơn, khi xem việc tặng quà là cơ hội để chăm sóc sức khỏe cho người thân và bạn bè: “Thấy cái gì cũng mắc, nên nếu mua thì mua cho đáng tiền luôn, như thực phẩm bổ sung, vitamin, hoặc đồ dùng thiết thực”.

Từ góc nhìn của “phái được tặng”, Phan Ngọc Yến Nhi (năm thứ ba, ĐH Kinh tế TP. HCM) chia sẻ: “Là con gái, mình nghĩ, món quà giá trị nhất vẫn là món quà tinh thần: Lời chúc, sự quan tâm, hay đơn giản là ai đó nhớ đến mình trong ngày đặc biệt này. Đôi khi, chỉ cần một tấm thiệp viết tay, một bó hoa len hay lời chúc chân thành cũng khiến mình thấy vui rồi”.

Những món quà 'hot hit' dịp 20/10.

Không chỉ dừng ở đồ handmade, năm nay, mạng xã hội TikTok cũng góp phần “định hình” xu hướng quà tặng sinh viên. Những món quà có giá từ 30.000 - 80.000 đồng, như set 50 kẹp tóc pastel, mô hình trà sữa hoa, hay hộp quà mini tự gói đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Dễ thương, rẻ và tiện mua online những món “hot hit” này nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến của giới sinh viên.

Dù là bó hoa len, cốc sứ dễ thương, hay vài món kẹp tóc nhỏ, tất cả đều mang chung một thông điệp: Tình cảm chân thành không nằm ở giá trị món quà, mà ở cách người tặng đặt tâm vào đó. Giữa thời buổi “thắt chặt chi tiêu”, chính sự sáng tạo và tấm lòng của người trẻ mới là món quà đắt giá nhất trong mùa 20/10 năm nay.