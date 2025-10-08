Nhóm bạn trẻ xây dựng website để trực quan hoá các địa điểm đang cần cứu hộ mùa bão lũ

SVO - Trong mùa bão lũ đang ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phía Bắc, trang website thongtincuuho.org trực quan hoá các nơi đang cần cứu hộ đã cung cấp nhiều thông tin quý giá và quan trọng để hỗ trợ người dân.

Dựa vào kiến thức và sáng tạo của mình, Từ Tất Huân (lập trình viên, có 10 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển phần mềm) và Nguyễn Thị Mai Anh (chuyên gia phát triển sản phẩm AI) đã cùng nhau xây dựng nên website thongtincuuho.org và đang nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Nền tảng để tạo nên website này bắt nguồn từ ứng dụng vntraffic do Tất Huân và Long Đặng tạo nên.

Từ Tất Huân.

Về ứng dụng vntraffic.app, Tất Huân có ý tưởng sau trận ngập lụt ở Hà Nội: “Mình đứng ở Trần Duy Hưng (TP. Hà Nội) tắc đường 5 tiếng nên mới nảy ra ý tưởng làm một bản đồ để trực quan hoá tình hình giao thông. Sau đó, mình lấy máy ra ngồi trong xe và ra mắt phiên bản đầu tiên cho vntraffic.app”.

Long Đặng.

Ứng dụng này cũng bắt nguồn từ một vấn đề thực tế. Khi lái xe gặp tắc đường, Huân thường bảo vợ mở radio, nhưng đôi khi radio lại nói qua tin tức này rồi. Vì vậy, Huân muốn tạo một ứng dụng có thể cập nhật nhanh các sự kiện giao thông gần đây.

Hình ảnh trong ứng dụng vntraffic.

Đến hiện tại, để có dữ liệu cho ứng dụng này, nguồn sự kiện lấy từ nhiều nơi, hiện tại, Tất Huân đang tập trung tập hợp từ các kênh mạng xã hội và có một bạn trong nhóm của Huân đang xử lý hình ảnh từ camera giao thông để đánh giá tình hình.

Từ úng dụng này, Mai Anh - một người bạn của Tất Huân, đang làm trong mảng ứng dụng AI có nhắn về việc Thái Nguyên đang bị ngập do ảnh hưởng của cơn bão số 11 – bão Matmo. Hai bạn quyết định chỉnh sửa ứng dụng vntraffic thành một phiên bản để trực quan hoá các nơi đang cần cứu hộ.

Nguyễn Thị Mai Anh

Website này được Tất Huân chuyển đổi và xử lý dữ liệu trong một đêm. Các đội cứu hộ có thể cập nhật và dựa vào vị trí dữ liệu mà trang web đưa ra để từ đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân đang cần cứu hộ. Hiện tại, website tập trung cho khu vực tỉnh Thái Nguyên. Và nhóm của Tất Huân đang tiếp tục xử lý thông tin dữ liệu ở Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang). Tất Huân cho biết: “Vì hạn chế về pháp luật liên quan đến mạng xã hội nên mình không thể cho người dùng đăng tin trực tiếp lên website. Thay vào đó, mình cho phép người dùng bình luận trên bất kỳ trang mạng xã hội nào. Hệ thống sẽ tự động tìm, kéo về, phân loại, rồi đẩy lên bản đồ”.

Hình ảnh từ website thongtincuuho.org.

Hiện tại, ứng dụng cảnh báo tắc đường và ngập lụt có khoảng 4.000 người dùng trong một ngày. Còn website cứu hộ hiện tại đang có khoảng 3.000 người dùng. Về khó khăn trong quá trình xây dựng hai sáng tạo công nghệ này, Tất Huân bày tỏ: “Cả hai sản phẩm đều được làm trong thời gian rất ngắn nên chưa thể xử lý hết nhu cầu của mọi người. Chi phí server và phí sử dụng bản đồ Google khá cao. Mình mới nhận được lời mời hợp tác từ Việt Map nên có thể giúp giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành”.

Trong tương lai, Tất Huân và nhóm vẫn có dự định duy trì và phát triển cả vntraffic.app lẫn thongtincuuho.org. Với website cứu hộ, có khá nhiều lập trình viên chủ động liên hệ hai anh sẵn sàng cùng phát triển. Nhóm sẽ chuẩn bị để khi bất kỳ địa điểm nào cần trợ giúp thì ứng dụng đã có đầy đủ các chức năng cần thiết.