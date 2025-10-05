Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Bão số 11 được dự báo sẽ đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta vào chiều nay, 5/10

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cơn bão số 11 hiện đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 300km, vận tốc 25km/h, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ gió cuối cấp 12 đầu cấp 13. Dự báo, chiều tối nay đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta, cường độ gió dự báo cấp 12 giật cấp 15. Khu vực Hà Nội sẽ có mưa vừa và mưa to từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10.

Khu vực Hà Nội dưới tác động của cơn bão số 11, đêm nay sẽ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Bắc đến Bắc, cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dù ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng khu vực Hà Nội vẫn cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo, từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 0l7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

1132.png

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thỷt văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và môi trường:

Dự báo, chiều tối nay, cơn bão số 11 sẽ đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta, cường độ gió mạnh dự báo cấp 12 giật cấp 15, có khả năng di chuyển giữa vùng ven biển Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc) vào giữa đêm nay, và sáng sớm ngày mai. Khu vực vịnh Bắc Bộ chịu cấp độ gió mạnh nhất 12, giật cấp 15, đặc biệt đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô sẽ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, ngoài ra, các khu vực tàu thuyền, nuôi trồng thuỷ hải sản thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cũng cần lưu ý. Khu vực đất liền thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13, mưa và gió mạnh cấp 8 tại khu vực Lạng Sơn, khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đi sâu vào đất liền, khu vực phía Đông Bắc sẽ chịu gió mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9, hoàn lưu của cơn bão 11 với biên độ rộng, gió mạnh cần lưu ý đêm nay và đến trưa mai. Dự báo, cơn bão số 11 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng trên các tỉnh miền núi Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và các tỉnh miền núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi lên trên 400mm ở khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn kéo sang Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng... Khu vực đất liền Bắc Bộ sẽ có lượng mưa dự báo 70 - 150mm có nơi trên 200mm, nguy cơ hệ thống sông khu vực Bắc Bộ có thể lên báo động 2, báo động 3, đồng thời lưu lượng hồ chứa có thể tăng cao từ ngày 6-7/10. Vấn đề lũ quét, sạt lở đất... ở vùng núi và trung du Bắc Bộ cần đặc biệt quan tâm do vẫn còn chịu ảnh hưởng hệ quả từ cơn bão số 10 vừa qua.

gmsl.png

Trong khi đó, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tiếp tục ban hành cảnh báo bão cấp 1 lúc 10h20 sáng nay. Bão Matmo, cơn bão thứ 21 trong năm, đã mạnh lên thành bão mạnh lúc 5h sáng nay, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14 (42m/giây). Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam dự báo bão Matmo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 đến 30km/giờ, đi qua gần bờ biển Văn Xương (Cấp bão mạnh, Cấp 14, tốc độ 42 đến 45m/giây). Bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Từ Văn, Quảng Đông vào khoảng trưa và suy yếu dần khi đi vào vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ tối nay và đêm nay. Do đó, phần lớn khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió cấp 11 đến 13, giật cấp 14 đến 15 vào ngày 5/10. Gió xoáy gần tâm bão Matmo sẽ đạt cấp 13 đến 15, giật cấp 15 đến 17. Dự báo sẽ có gió mạnh và mưa lớn trên nửa phía Bắc đảo Hải Nam.

Tuệ Nghi
#bão số 11 #dự báo thời tiết Hà Nội #cảnh báo bão Bắc Bộ #gió mạnh cấp 12 #mưa lớn miền Bắc #lũ quét sạt lở đất #bão Hải Nam #thời tiết miền Bắc #cảnh báo mưa to #ảnh hưởng của bão trên biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục