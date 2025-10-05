Bão số 11 được dự báo sẽ đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta vào chiều nay, 5/10

SVO - Cơn bão số 11 hiện đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 300km, vận tốc 25km/h, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ gió cuối cấp 12 đầu cấp 13. Dự báo, chiều tối nay đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta, cường độ gió dự báo cấp 12 giật cấp 15. Khu vực Hà Nội sẽ có mưa vừa và mưa to từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10.

Khu vực Hà Nội dưới tác động của cơn bão số 11, đêm nay sẽ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Bắc đến Bắc, cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dù ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng khu vực Hà Nội vẫn cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo, từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 0l7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thỷt văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và môi trường:

Dự báo, chiều tối nay, cơn bão số 11 sẽ đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ nước ta, cường độ gió mạnh dự báo cấp 12 giật cấp 15, có khả năng di chuyển giữa vùng ven biển Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc) vào giữa đêm nay, và sáng sớm ngày mai. Khu vực vịnh Bắc Bộ chịu cấp độ gió mạnh nhất 12, giật cấp 15, đặc biệt đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô sẽ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, ngoài ra, các khu vực tàu thuyền, nuôi trồng thuỷ hải sản thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cũng cần lưu ý. Khu vực đất liền thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13, mưa và gió mạnh cấp 8 tại khu vực Lạng Sơn, khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đi sâu vào đất liền, khu vực phía Đông Bắc sẽ chịu gió mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9, hoàn lưu của cơn bão 11 với biên độ rộng, gió mạnh cần lưu ý đêm nay và đến trưa mai. Dự báo, cơn bão số 11 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng trên các tỉnh miền núi Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và các tỉnh miền núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi lên trên 400mm ở khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn kéo sang Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng... Khu vực đất liền Bắc Bộ sẽ có lượng mưa dự báo 70 - 150mm có nơi trên 200mm, nguy cơ hệ thống sông khu vực Bắc Bộ có thể lên báo động 2, báo động 3, đồng thời lưu lượng hồ chứa có thể tăng cao từ ngày 6-7/10. Vấn đề lũ quét, sạt lở đất... ở vùng núi và trung du Bắc Bộ cần đặc biệt quan tâm do vẫn còn chịu ảnh hưởng hệ quả từ cơn bão số 10 vừa qua.

Trong khi đó, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tiếp tục ban hành cảnh báo bão cấp 1 lúc 10h20 sáng nay. Bão Matmo, cơn bão thứ 21 trong năm, đã mạnh lên thành bão mạnh lúc 5h sáng nay, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14 (42m/giây). Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam dự báo bão Matmo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 đến 30km/giờ, đi qua gần bờ biển Văn Xương (Cấp bão mạnh, Cấp 14, tốc độ 42 đến 45m/giây). Bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Từ Văn, Quảng Đông vào khoảng trưa và suy yếu dần khi đi vào vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ tối nay và đêm nay. Do đó, phần lớn khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió cấp 11 đến 13, giật cấp 14 đến 15 vào ngày 5/10. Gió xoáy gần tâm bão Matmo sẽ đạt cấp 13 đến 15, giật cấp 15 đến 17. Dự báo sẽ có gió mạnh và mưa lớn trên nửa phía Bắc đảo Hải Nam.