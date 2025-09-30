Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi, mưa lớn trên diện rộng sẽ tiếp tục kéo dài trong hôm nay và ngày mai

SVO - Cơn bão số 10 đã di chuyển đến vùng thượng Lào, và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng hoàn lưu sau bão vẫn có thể gây tác động mạnh đến khí hậu, đặc biệt mưa lớn trên diện rộng trong hôm nay và ngày mai, giảm dần trong các ngày tiếp theo.

Dưới tác động của hoàn lưu sau bão, lượng mưa lớn trải dài trên diện rộng ở Bắc Trung Bộ và vùng núi trung du Bắc Bộ trong hai ngày qua, dự báo trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, và các một số tỉnh thuộc vùng núi, trung du Bắc Bộ gây ra tình trạng nguy cơ sạt lở đất ở các vùng đồi, núi trung du, lũ quét trên sông rất là cao. Người dân và chính quyền địa phương cần lưu ý không chỉ trong hôm nay và ngày mai mà cả các ngày về sau. Trên các sông xuất hiện các đợt lũ báo động mức độ 2,3, một số sông trên mức độ 3, nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng các vùng ở ven sông, hạ lưu đặc biệt Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Bão Bualoi làm 19 người chết, 13 người mất tích, hơn 104.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, gần 9.400 ha lúa hoa màu và 1.700 ha thủy sản ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tối 29/9.

Tại Hà Nội, tính đến 11h trưa nay (30/9), sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hoà, Láng, Giảng Võ...Trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Bualoi có đặc điểm hoàn lưu phía bắc tâm bão mạnh và rộng hơn so với hoàn lưu phía nam. Đây cũng là điểm chung của đa số các cơn bão. Do rìa phía bắc của các cơn bão thường là áp cao cận nhiệt đới nên khu vực này có ranh giới gradient khí áp lớn hơn, sự khác nhau giữa khối khí phía Bắc với khối khí trong vùng tâm bão lớn hơn về các đặc tính nhiệt độ, áp suất, và độ ẩm nên giao tranh của hai khối khí gây mưa dông thường nhiều hơn, gió thường mạnh hơn ở phía bắc tâm bão.

“Bão Bualoi khi đi vào khu vực Bắc Trung Bộ thì phần rìa phía Bắc nằm vùng đồng bằng Bắc Bộ nên đã xảy ra dông mạnh, nhiều ổ dông lớn đã hình thành trong sáng ngày 29/9 kèm theo đó là các cơn lốc xoáy đã được ghi nhận qua camera điện thoại người dân ở các địa phương như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng…”, ông Lâm cho biết. Các trận lốc xoáy này có quy mô rất nhỏ (vài chục tới vài trăm mét), thời gian xảy ra ngắn (vài phút tới vài chục phút) và thường chỉ được ghi nhận ở những vùng không gian rộng, như các cánh đồng, dọc các đường cao tốc và ít khi ghi nhận được trong thành phố do không gian chật hẹp hơn.

Theo ông Lâm, lốc xoáy xảy ra ở quy mô xảy ra nhỏ, nên ghi nhận được số lượng các cơn lốc chủ yếu là tình cờ, có thể do người đi đường, người dân chủ động quan sát và quay lại mới thấy, còn trên các hệ thống quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chỉ ghi nhận được nếu xảy ra tại vị trí các trạm đo có quan trắc viên. Ông Lâm cũng cảnh báo, với các cơn lốc xoáy dù quy mô nhỏ nhưng tốc độ gió lại rất lớn, tương đương với gió trong bão và gió giật mạnh trong các cơn dông. Do vậy, thiệt hại về người, tài sản, cây cối, vật dụng bị cuốn theo cơn lốc rất nhiều, gây ra thiệt hại dọc theo đường di chuyển của lốc xoáy.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, về mặt bản chất, hiện tượng lốc xoáy cũng là một cơn bão nhưng ở quy mô rất nhỏ, nhỏ hơn bão rất nhiều, cả về mặt kích thước, không gian, thời gian tồn tại. Khoa học khí tượng chỉ cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá trong điều kiện có các đám mây dông rất mạnh, được hình thành môi trường nóng, ẩm, bất ổn định lớn.

Opong (Bualoi), cơn bão nhiệt đới thứ 15 của Philippines trong năm 2025

Trong khi đó, tổng số người tử vong do ảnh hưởng cộng hưởng của bão nhiệt đới Opong, siêu bão Nando, áp thấp nhiệt đới Mirasol và gió mùa tây nam đã tăng lên 27 tại Philippines. Opong (Bualoi), cơn bão nhiệt đới thứ 15 của Philippines trong năm 2025, đã mang theo mưa vừa đến mưa lớn và gió mạnh dữ dội đến nhiều khu vực thuộc Luzon và Visayas. Cơn bão đã đổ bộ 6 lần: lần đầu tiên với cấp độ bão ở Eastern Samar vào tối thứ Năm, ngày 25/9, sau đó với cấp độ áp thấp nhiệt đới mạnh hai lần ở Masbate, hai lần ở Romblon và một lần ở Oriental Mindoro vào thứ Sáu, ngày 26/9. Gió mùa Tây Nam hay còn gọi là habagat cũng đang ảnh hưởng đến một số tỉnh ở phía tây đất nước. Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) đã cảnh báo người dân cần đề phòng các mối nguy hiểm, bao gồm lũ lụt, sạt lở đất và nước dâng do bão. Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai quốc gia (viết tắt: NDRRMC) công bố ngày hôm qua, số lượng tử vong từ ảnh hưởng kết hợp của bão nhiệt đới Opong, siêu bão Nando, áp thấp nhiệt đới Mirasol và gió mùa tây nam đã lên đến 27. Trong đó, 4 trường hợp tử vong đã được xác nhận và 23 trường hợp đang chờ được xác minh.16 người hiện vẫn đang mất tích và 33 người bị thương.

Tổng cộng, NDRRMC cho biết có 3,4 triệu người tại 16 khu vực trên cả nước bị ảnh hưởng bởi bão Opong và các hiện tượng thời tiết khác. 53 thành phố và thị trấn đã ban bố tình trạng thảm họa. Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết cơ quan này đang đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi tại tỉnh Masbate, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.