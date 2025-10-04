Dự báo bão số 11 Matmo gây mưa lớn trên diện rộng, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to từ gần sáng 6/10 cho đến hết 7/10

SVO - Đến trưa nay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 11 (bão Matmo) trong 3 ngày tới sẽ tiến dần vào đất liền ở khu vực Bắc Bộ và trung du, gây mưa to ở nhiều khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 14h ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong thời gian tới, bão có khả năng lệch ra phía Bắc, tiến vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và cường độ bão mạnh nhất có thể lên đến cấp 8 - 9 ở khu vực tỉnh Quảng Ninh, những khu vực khác có gió mạnh cấp 6 - 7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm ngày 5 đến ngày 7/10, tại khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa trên diện rộng, trọng tâm của mưa sẽ ở vào vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tổng lượng mưa dự kiến vào khoảng 150 đến 250mm. Do bão dịch chuyển về phía Bắc nên vùng mưa ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa sẽ không lớn, phổ biến lượng mưa khoảng từ 70 đến 120mm, có nơi sẽ trên 200mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo, thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, đồng thời nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà và gây thiệt hại về công trình, nhà cửa. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo diễn biến bão trong 24 đến 60 giờ tới: - Đến 13h ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 109,0 đến 118,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông. - Đến 1h ngày 6/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Cường độ bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. - Đến 13h ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ vĩ Bắc; 106,5 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. - Đến 1h ngày 7/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15 - 20km/h, đi vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.