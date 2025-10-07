Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nước tràn vào tận phòng ký túc xá sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Trung Sơn - Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 7/10, trận mưa lớn không chỉ gây tê liệt các tuyến đường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trường đại học. Tại trường Đại học Hà Nội (HANU), nước đã tràn vào tận các phòng ở tầng 1 của ký túc xá, khiến sinh viên phải tức tốc di tản đồ đạc trong đêm, và nhà trường phải phát đi thông báo nghỉ học khẩn.

hanu-ngap-ktx-4.jpg
Sau cơn mưa lớn, khuôn viên Trường Đại học Hà Nội ngập như "biển nước".

Lý Triệu Vy, sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Nga chia sẻ: "Khoảng 4h30 sáng, gió giật mạnh kèm tiếng mưa lớn đã đánh thức rất nhiều bạn trong ký túc xá. Chúng mình chỉ kịp tỉnh dậy khóa chặt cửa sổ rồi ngủ tiếp. Tuy nhiên, đến 8h30 sáng, Vy và các bạn cùng phòng bất ngờ khi thấy nước đã ngập quá mắt cá chân ngay trong phòng mình. Sách vở, giày dép và một số vật dụng dưới sàn đều đã nổi lềnh bềnh.

﻿hanu-ngap-ktx-8.jpg
﻿hanu-ngap-ktx-7.jpg
hanu-ngap-ktx-9.jpg
Nước tràn vào ký túc xá sinh viên HANU.

Ngay lập tức, các cán bộ trong Ban Quản lý Ký túc xá đã đi từng phòng ở khu vực tầng 1 để nhắc nhở sinh viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặc biệt là các thiết bị điện tử, và di chuyển lên những khu vực cao hơn. "Các thầy cô đặc biệt dặn dò chúng em phải rút hết các ổ cắm, thiết bị điện để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi người đều rất lo lắng nhưng cũng khẩn trương giúp nhau kê đồ đạc." - Triệu Vy cho biết thêm.

hanu-ngap-ktx-2.jpg
hanu-ngap-ktx-3.jpg
hanu-ngap-ktx-6.jpg
Ghi nhận thực tế, hiện nay toàn bộ khuôn viên và con đường dẫn vào trường Đại học Hà Nội đều ngập sâu. Mực nước dao động từ 20cm đến nơi sâu nhất lên tới 70cm.
hanu-ngap-ktx.jpg

Về phía nhà trường, ngay sau khi nhận thấy tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, một thông báo khẩn đã được phát đi vào lúc 6h30 sáng. Theo đó, toàn bộ sinh viên được chỉ đạo nghỉ học và chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do thông báo được đưa ra khá muộn, nhiều sinh viên đã trên đường đến trường, thậm chí một số bạn đã đến nơi mới nhận được thông tin và phải lội nước để quay về nhà.

Ảnh: Trung Sơn

Trung Sơn - Lê Vượng
