‘Áo xanh’ xung kích khắc phục bão lũ cùng nhân dân

SVO - Bão số 11 (Matmo) đi qua, để lại bao ngổn ngang, tang thương ở nhiều tỉnh phía Bắc. Nhưng giữa mưa bùn và đổ nát, vẫn sáng lên sắc áo xanh tình nguyện - những dấu chân không ngại gian khó, góp phần xoa dịu vết thương sau thiên tai.

Ngay sau khi bão số 11 (Matmo) đi qua, đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên khẩn trương ra quân hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Từng suất cơm, thùng mì, chai nước được chuyển đến tay bà con - những món quà giản dị mà ấm lòng giữa gian khó (Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Đoàn phường Tích Lương dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh khuôn viên cho các gia đình thầy cô và bạn học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Sắc áo xanh lấm lem bùn đất, nhưng sáng lên tinh thần sẻ chia (Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp)

Các bạn sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên hỗ trợ gia đình thầy cô và sinh viên khắc phục hậu quả sau ngập lụt. Mỗi công việc nhỏ bé là một lời động viên, là sự tiếp sức để người thân, thầy cô sớm ổn định cuộc sống (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên)

Ngay sau bão, gần 40 đoàn viên Trường THPT Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) có mặt tại xã Thất Khê, cùng người dân thu dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, khôi phục môi trường sống. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” – khẩu hiệu ấy được hiện thực hóa trong từng hành động (Ảnh: Đoàn trường THPT Tràng Định)

Tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội), khi nước sông Cà Lồ dâng cao, đoàn viên thanh niên tổ chức phát cơm, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị chia cắt. Những suất cơm nóng giữa nước ngập lạnh lẽo là hơi ấm của tình người, là niềm tin vượt bão (Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Phúc Thịnh)

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ hướng về vùng bão lũ”, Đoàn xã Quang Minh (Hà Nội) đã phát động quyên góp, kêu gọi nguồn lực, gửi hàng trăm phần nhu yếu phẩm và áo phao tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Quang Minh)

Thanh niên xã Đa Phúc (Hà Nội) đã tích cực cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia hỗ trợ đắp đê ngăn nước tràn vào khu dân cư, di dời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn, thu hoạch cây lúa nước ngập úng, vận động người dân ra khỏi các khu vực ngập úng bị cô lập,... (Ảnh: Đoàn xã Đa Phúc)

Nước lớn chia cắt nhiều tuyến đường, đoàn viên thanh niên xã Tiên Lục (Bắc Ninh) vẫn kiên trì vận chuyển từng bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị cô lập. Mỗi gói hàng gửi đi là lời nhắn “Cố lên, chúng tôi luôn ở bên bạn” (Ảnh: Đoàn xã Tiên Lục)

Các hoạt động diễn ra kịp thời, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ địa phương, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Sau bão số 11, nước lũ dâng cao ở nhiều tỉnh thành, những bóng áo xanh tình nguyện sẵn sàng có mặt ở khắp nơi - từ địa phương đến ngoại tỉnh. Họ không quản vất vả, dọn dẹp bùn đất, khắc phục thiệt hại, trao quà hỗ trợ và dựng lại những mái nhà vừa đổ sập. Cơn bão đã đi qua, nhưng tinh thần xung kích của tuổi trẻ thì vẫn ở lại, cùng nhân dân khôi phục sau thiên tai, lan tỏa sự sẻ chia và nghị lực vượt lên gian khó.