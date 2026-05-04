Từ cử nhân tốt nghiệp trong nước , người đàn ông trở thành hiệu trưởng đại học hàng đầu Mỹ

SVO - Ông S. Jack Hu – xuất thân từ một vùng quê nghèo Trung Quốc – đã vươn lên trở thành hiệu trưởng University of California, Riverside (Mỹ). Hành trình hơn 40 năm của ông là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, khả năng thích nghi và tinh thần không ngừng vươn lên trong học thuật.

Theo Vietnamnet, câu chuyện của S. Jack Hu (tên tiếng Trung là Hồ Thế Hân), một người Mỹ gốc Hoa, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ông là người đầu tiên tốt nghiệp cử nhân tại Trung Quốc đại lục và trở thành lãnh đạo một trường đại học hàng đầu ở Mỹ, truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Từ làng quê nghèo đến vị trí lãnh đạo đại học Mỹ

Theo SCMP, ông Hồ Thế Hân, 62 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Năm 1983, ông tốt nghiệp cử nhân ngành cơ khí tại Đại học Thiên Tân. Sau đó, ông sang Mỹ học tiếp tại Trường Kỹ thuật thuộc Đại học Michigan và nhận bằng tiến sĩ vào năm 1990.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Michigan, chính thức gia nhập đội ngũ giảng viên từ năm 1995 và được trao biên chế lâu dài (tenure) năm 1998.

Ông Hồ Thế Hân sinh ra tại một gia đình nông dân ở miền quê Trung Quốc. Ảnh: UGA

Giai đoạn 2015-2019, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu tại Đại học Michigan. Từ năm 2019 đến tháng 7/2025, ông là Hiệu phó (provost) của Đại học Georgia.

Năm 2021, ông được tạp chí Smart Manufacturing (trụ sở tại Michigan) vinh danh là một trong 20 học giả có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

Tháng 7/2025, ông chính thức trở thành hiệu trưởng thứ 10 của UC Riverside.

“Phải quan sát và bắt chước để hòa nhập”

Dù đạt nhiều thành tựu trong học thuật và quản lý, ông Hồ Thế Hân cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở chuyên môn mà ở việc giao tiếp và hòa nhập.

Ông chia sẻ: “Làm thế nào để giao tiếp với những người có nền tảng khác nhau, làm sao để họ tin tưởng mình, hay để mình được xem như một phần của tập thể trong môi trường xa lạ - những điều đó không thể học từ sách vở, cũng không có ai dạy bạn”.

Theo ông, cách duy nhất là quan sát kỹ và học theo người khác: Từ cách ăn mặc, thuyết trình đến giao tiếp xã hội.

Ông kể thêm rằng mình chủ động theo dõi các sự kiện thể thao, bởi trong nhiều tình huống, mọi người không nói chuyện công việc mà chia sẻ về sở thích chung. “Chính những chi tiết nhỏ như vậy quyết định việc bạn có thể hòa nhập hay không”, ông nói.

Chủ tịch hệ thống Đại học California, James Milliken, trao Huân chương Hiệu trưởng cho Hiệu trưởng UC Riverside Hồ Thế Hân trong lễ nhậm chức chính thức. Ảnh: UC Riverside

Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm ngân sách giáo dục công, ông Hồ Thế Hân đã gửi lời động viên tới các du học sinh.

“Tôi đến Mỹ hơn 40 năm trước với tư cách một sinh viên, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Các bạn hôm nay chính là tôi của 40 năm trước”, ông nói.

Ông cho rằng đến nay sinh viên trên toàn thế giới vẫn coi Mỹ là điểm đến lý tưởng và "chúng ta nên tiếp tục chào đón và hỗ trợ họ, bởi họ không chỉ thúc đẩy khoa học và giáo dục mà còn đóng góp tích cực cho xã hội Mỹ”.

Ông cũng bày tỏ mong muốn sinh viên Trung Quốc tiếp tục cảm thấy được chào đón tại Mỹ và có cơ hội thay đổi cuộc đời như chính ông từng trải qua.

Thành công phụ thuộc vào sự chủ động của bản thân

Ông Hồ Thế Hân cho biết ông hiểu áp lực lớn mà học sinh Trung Quốc phải đối mặt ở bậc phổ thông. Tuy nhiên, tại các trường đại học Mỹ, không ai ép buộc sinh viên học tập.

“Việc bạn đi xa đến đâu phụ thuộc vào sự chủ động của chính bạn”, ông nhấn mạnh.

Câu chuyện của ông nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Một người viết: “Chúc mừng người đồng hương Hồ Nam của tôi”. Người khác bình luận: “Ông nỗ lực trong từng bước đi. Tôi nên học theo tinh thần đó và cố gắng hết mình”.